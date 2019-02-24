На Кубі почала діяти нова конституція

Кубинський парламент у середу, 10 квітня, затвердив нову Конституцію, яка зберігає однопартійну систему, але визнає приватну власність. Під час референдуму в лютому майже 87 відсотків виборців проголосували за її схвалення. "Нова конституція є донькою свого часу і відображає різноманітність суспільства. Це буде спадщина для нових поколінь кубинців", - заявив колишній голова Державної ради Куби (найвища посада в країні) Рауль Кастро, який очолював комісію з розробки Конституції, передає агенція dpa.

Нова Конституція починає діяти в той час, коли економіка Куби зіткнулася з труднощами, зумовленими кризою у близького союзника країни - Венесуели. Зараз поставки венесуельської нафти на Кубу скоротились. Кастро, який залишається на чолі Комуністичної партії Куби, попередив, що громадяни повинні бути готові до "найгіршого варіанту", навіть якщо країна не зіткнеться з другим "особливим періодом". Мається на увазі криза в країні в 1990-х роках, пов'язана з розпадом СРСР.

Утім, зараз Куба знаходиться у кращому стані та може протистояти кризі "завдяки диверсифікації економіки", наголосив Кастро. Він також звинуватив США у використанні економічних санкцій для знищення Кубинської революції та зазначив, що острів "не боїться загроз, що походять від агресивності уряду Сполучених Штатів".

У новій конституції Куби прописана соціалістична орієнтація країни одночасно з відкриттям місцевої економіки. Крім того, вказано, що президент Куби зможе залишатися на цій посаді не більше десяти років. Вперше з 1976 року на острові запроваджується посада прем'єр-міністра. Водночас за Комуністичною партією Куби і надалі зберігатиметься статус основної політичної сили в країні. Також у тексті збережено прагнення до побудови комуністичного суспільства.