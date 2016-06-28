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Конституція

Тема

Конституція - головний правовий документ держави.

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Докладно

Верховна Рада України (архівне фото)

Чого чекати від заборони проросійських партій в Україні

Чого чекати від заборони проросійських партій в Україні

В Україні зупинили діяльність проросійських політсил. Які шанси у них залишитися у політичному житті?
Політика29 квітня 2022 р.
Палац Бельвю у Берліні - офіційна резиденція федерального президента Німеччини

Як обирають президента ФРН, його повноваження і завдання

Як обирають президента ФРН, його повноваження і завдання

З історичних причин президент Німеччини має радше тільки представницькі функції.
Політика12 лютого 2022 р.
Референдум щодо нової конституції у Білорусі планується провести 27 лютого

Що говорять про стратегію опозиції на референдумі у Білорусі

Що говорять про стратегію опозиції на референдумі у Білорусі

Білоруська опозиція закликає громадян прийти на референдум та зробити бюлетень недійсним.
Політика2 лютого 2022 р.
Влада Білорусі підготувала проєкт нової конституції країни

Проєкт білоруської конституції як "бомба сповільненої дії"

Проєкт білоруської конституції як "бомба сповільненої дії"

Білоруська влада оприлюднила проєкт нової конституції країни. Референдум про поправки має відбутися в лютому 2022 року.
Політика28 грудня 2021 р.
Конституція Пилипа Орлика

"Конституція Пилипа Орлика" вперше в Україні: що треба знати

"Конституція Пилипа Орлика" вперше в Україні: що треба знати

Українці вперше можуть побачити латиномовний оригінал "Конституції Пилипа Орлика", написаної 311 років тому.
Історія18 серпня 2021 р.
Софійський собор у Києві

У Софійському соборі виставлять Конституцію Пилипа Орлика

У Софійському соборі виставлять Конституцію Пилипа Орлика

Оригінал Конституції Пилипа Орлика можна побачити у Софійському соборі Києва з 16 серпня до 14 листопада.
Політика13 серпня 2021 р.
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Точка зору

Kommentarbild PROVISORISCH Olena Perepadya

КCУ vs Зеленський - як "Новачок" для України

Олена Перепадя
Коментар
Політика2 листопада 2020 р.
Українська письменниця Лариса Денисенко

Коли страх та неосвіченість вбивають милосердя

Лариса Денисенко
Гостьовий коментар
Суспільство20 лютого 2020 р.

Нова конституція на Кубі, старі догми

Йоані Санчес
Коментар
Політика23 липня 2018 р.
Оглядачка DW Розалія Романець

Коментар: Як демонтують польську демократію

Розалія Романець
Коментар
23 серпня 2016 р.
Український журналіст Сергій Руденко

Коментар: Рада між Європою і Донбасом

Сергій Руденко
Гостьовий коментар
15 липня 2016 р.
Український журналіст Сергій Руденко

Конституція революцій, або немає межі досконалості

Сергій Руденко
Гостьовий коментар
28 червня 2016 р.