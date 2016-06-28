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Конституція
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Конституція - головний правовий документ держави.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Чого чекати від заборони проросійських партій в Україні
Чого чекати від заборони проросійських партій в Україні
В Україні зупинили діяльність проросійських політсил. Які шанси у них залишитися у політичному житті?
Політика
29.04.2022
29 квітня 2022 р.
Як обирають президента ФРН, його повноваження і завдання
Як обирають президента ФРН, його повноваження і завдання
З історичних причин президент Німеччини має радше тільки представницькі функції.
Політика
12.02.2022
12 лютого 2022 р.
Що говорять про стратегію опозиції на референдумі у Білорусі
Що говорять про стратегію опозиції на референдумі у Білорусі
Білоруська опозиція закликає громадян прийти на референдум та зробити бюлетень недійсним.
Політика
02.02.2022
2 лютого 2022 р.
Проєкт білоруської конституції як "бомба сповільненої дії"
Проєкт білоруської конституції як "бомба сповільненої дії"
Білоруська влада оприлюднила проєкт нової конституції країни. Референдум про поправки має відбутися в лютому 2022 року.
Політика
28.12.2021
28 грудня 2021 р.
"Конституція Пилипа Орлика" вперше в Україні: що треба знати
"Конституція Пилипа Орлика" вперше в Україні: що треба знати
Українці вперше можуть побачити латиномовний оригінал "Конституції Пилипа Орлика", написаної 311 років тому.
Історія
18.08.2021
18 серпня 2021 р.
У Софійському соборі виставлять Конституцію Пилипа Орлика
У Софійському соборі виставлять Конституцію Пилипа Орлика
Оригінал Конституції Пилипа Орлика можна побачити у Софійському соборі Києва з 16 серпня до 14 листопада.
Політика
13.08.2021
13 серпня 2021 р.
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Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
КCУ vs Зеленський - як "Новачок" для України
Олена Перепадя
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Політика
02.11.2020
2 листопада 2020 р.
Коли страх та неосвіченість вбивають милосердя
Лариса Денисенко
Гостьовий коментар
Суспільство
20.02.2020
20 лютого 2020 р.
Нова конституція на Кубі, старі догми
Йоані Санчес
Коментар
Політика
23.07.2018
23 липня 2018 р.
Коментар: Як демонтують польську демократію
Розалія Романець
Коментар
23.08.2016
23 серпня 2016 р.
Коментар: Рада між Європою і Донбасом
Сергій Руденко
Гостьовий коментар
15.07.2016
15 липня 2016 р.
Конституція революцій, або немає межі досконалості
Сергій Руденко
Гостьовий коментар
28.06.2016
28 червня 2016 р.
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