На Банковій розслідують закиди у плагіаті в промові Зеленського

В адміністрації президента України ініціювали службове розслідування щодо ідентичності фрагментів виступу президента Володимира Зеленського під час брифінгу в Брюсселі та виступу лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка. Про це адміністрація повідомила ввечері у середу, 5 червня. Розслідування ініціював заступник глави адміністрації президента з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко.

Попередньо встановлено, що працівники МЗС України, які готували тези для брифінгу Зеленського, паралельно продовжували працювати на Петра Порошенка, зазначається на сайті українського президента. При цьому зміст і порядок денний переговорів Володимира Зеленського з очільниками ЄС і НАТО формувався окремо працівниками адміністрації президента. Тому представники попередньої влади не мали впливу на питання, які Зеленський обговорював із європейськими партнерами, йдеться у повідомленні.

В адміністрації президента розцінюють такі дії як диверсію з боку окремих працівників МЗС та свідому провокацію з боку команди Порошенка. "У разі підтвердження приватної співпраці державних службовців МЗС із Петром Порошенком будуть зроблені жорсткі управлінські, дисциплінарні та кадрові висновки", - зазначається на сайті українського президента.

Раніше колишній прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко звинуватив Володимира Зеленського у плагіаті. Він зазначив, що в його виступі в Брюсселі був запозичений абзац із нещодавньої промови Порошенка. "Банальний плагіат. Новий президент Зеленський поцупив цілий абзац із виступу Петра Порошенка на з'їзді партії "Європейська солідарність". Приємно, що Володимир прислухається до Петра Порошенка. Але окрім коректора варто найняти і спічрайтера", - написав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

У своїй промові у Брюсселі напередодні Зеленський заявив: "Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін у Росії і на всьому пострадянському просторі". Цеголко розмістив відео з промови Порошенка на з'їзді партії кількома днями раніше, де він каже те ж саме.