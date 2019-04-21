Національний екзит-пол: Зеленський набирає 73 відсотки, Порошенко - 25,5

Шоумен Володимир Зеленський впевнено перемагає в другому турі виборів президента України з максимальною підтримкою в історії країни. Про це свідчать остаточні дані "Національного екзит-полу 2019" станом на момент закриття виборчих дільниць (20:00). Дані були оприлюднені о 22:00 у неділю, 21 квітня.

Володимир Зеленський здобув 73 відсотка підтримки серед загальної кількості опитаних. Чинний президент Петро Порошенко набирає 25,5 відсотка голосів.

Найбільше Зеленського підтримали виборці сходу та півдня - 87,3 відсотка та 85,4 відсотка відповідно. Центр України дав коміку 70,2 відсотка підтримки. На заході Зеленського підтримали 56,9 відсотка опитаних виборців. Загальна кількість зіпсутих бюлетенів становила 1,5 відсотка. Під час проведення "Національного екзит-полу" був опитаний 14 561 респондент на 300 виборчих дільницях на території України.

Нагадаємо, за результатами опитування станом на 18-ту годину за Зеленського свої голоси віддали 73,2 відсотка виборців, яких опитали при виході з дільниць. За чинного президента, за опитуванням на 18-ту годину, проголосували 25,3 відсотка респондентів.

Національний екзит-пол спільно проводили фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Екзит-полом були охоплені 300 виборчих дільниць. На кожній виборчій дільниці працювали 2-3 інтерв'юери, загалом же їх було залучено близько 750.

Виходячи з досвіду попередніх екзит-полів, організатори припускають, що похибка вибірки не перевищить 3 відсотків.