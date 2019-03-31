Національний екзит-пол визначив лідерів першого туру виборів

Шоумен Володимир Зеленський лідирує в першому турі голосування на виборах президента України з 30,4 відсотка голосів виборців. Чинний глава держави Петро Порошенко набирає 17,8 відсотка, лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко - 14,2 %, свідчать дані "Національного екзит-полу 2019", оприлюднені о 20.00 у неділю, 31 березня.

Результати опитування станом на 18:00 31 березня

Ці дані визначені станом на 18:00. Очікується, що пізніше ввечері 31 березня будуть оголошені дані Національного екзит-полу станом на 20:00 - час завершення голосування. Національний екзит-пол спільно проводили фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Польовий етап дослідження здійснювали Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Екзит-полом були охоплені 400 виборчих дільниць (по 200 для кожної соціологічної компанії).На кожній виборчій дільниці працювали 2-3 інтерв'юери, загалом же їх було задіяно близько тисячі. Очікуваний обсяг вибірки - близько 17 000 респондентів (залежно від явки виборців).