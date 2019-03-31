 Національний екзит-пол визначив лідерів першого туру виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Національний екзит-пол визначив лідерів першого туру виборів

Володимир Зеленський та Петро Порошенко виходять в другий тур президентських перегонів, згідно з даними опитування на дільницях.

Шоумен Володимир Зеленський

Шоумен Володимир Зеленський

Шоумен Володимир Зеленський лідирує в першому турі голосування на виборах президента України з 30,4 відсотка голосів виборців. Чинний глава держави Петро Порошенко набирає 17,8 відсотка, лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко - 14,2 %, свідчать дані "Національного екзит-полу 2019", оприлюднені о 20.00 у неділю, 31 березня.

Результати опитування станом на 18:00 31 березня

Результати опитування станом на 18:00 31 березня

Ці дані визначені станом на 18:00. Очікується, що пізніше ввечері 31 березня будуть оголошені дані  Національного екзит-полу станом на 20:00 - час завершення голосування. Національний екзит-пол спільно проводили фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. 

Польовий етап дослідження здійснювали Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Екзит-полом були охоплені 400 виборчих дільниць (по 200 для кожної соціологічної компанії).На кожній виборчій дільниці працювали 2-3 інтерв'юери, загалом же їх було задіяно близько тисячі. Очікуваний обсяг вибірки - близько 17 000 респондентів (залежно від явки виборців).

DW.COM

Німецька преса про вибори в Україні: Українцям не позаздриш

Увесь тиждень перед виборами президента України німецька преса коментувала цю тему, згадуючи роки правління Петра Порошенка та роблячи прогнози щодо майбутнього країни. (31.03.2019)  

Вибори в Україні: поліція відкрила 25 кримінальних проваджень

31 березня в Україні відбувається перший тур чергових президентських виборів. На найвищу посаду в країні претендують рекордні 39 кандидатів. DW стежить за подіями. (31.03.2019)  

Не лише Зеленський: як панк і комік став мером Рейк'явіка

Український комік і кандидат в президенти Володимир Зеленський - не єдиний приклад в Європі. Одним з першопрохідців вважається Йон Гнарр, колишній мер столиці Ісландії Рейк'явіка. (30.03.2019)  

Також за темою

In der Ukraine wird heute neuer Präsident gewählt

Національний екзит-пол: до другого туру виходять Зеленський та Порошенко 31.03.2019

31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з даними "Національного екзит-полу 2019" до другого туру виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. DW стежить за підрахунком голосів.

Wahlen Ukraine

Вибори в Україні: поліція відкрила 25 кримінальних проваджень 31.03.2019

31 березня в Україні відбувається перший тур чергових президентських виборів. На найвищу посаду в країні претендують рекордні 39 кандидатів. DW стежить за подіями.

Podcast Chinesisch Presseschau Symbolbild

Німецька преса про вибори в Україні: Українцям не позаздриш 31.03.2019

Увесь тиждень перед виборами президента України німецька преса коментувала цю тему, згадуючи роки правління Петра Порошенка та роблячи прогнози щодо майбутнього країни.

Реклама

Докладно

default

Німецька преса про вибори в Україні: Українцям не позаздриш

ЗМІ Німеччини коментують вибори, згадуючи роки правління Петра Порошенка та роблячи прогнози щодо майбутнього України.  

Колишній словацький віце-прем’єр Іван Міклош з 2016 року консультує український уряд щодо реформ

Радник уряду Іван Міклош: Стара система захищається

Досягнення і провали діючої влади: інтерв'ю DW з головою групи радників прем'єр-міністра України Іваном Міклошем.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  