Національний екзит-пол визначив лідерів першого туру виборів

Володимир Зеленський та Петро Порошенко виходять в другий тур президентських перегонів, згідно з даними опитування на дільницях.
Шоумен Володимир Зеленський лідирує в першому турі голосування на виборах президента України з 30,4 відсотка голосів виборців. Чинний глава держави Петро Порошенко набирає 17,8 відсотка, лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко - 14,2 %, свідчать дані "Національного екзит-полу 2019", оприлюднені о 20.00 у неділю, 31 березня.
Результати опитування станом на 18:00 31 березня
Ці дані визначені станом на 18:00. Очікується, що пізніше ввечері 31 березня будуть оголошені дані Національного екзит-полу станом на 20:00 - час завершення голосування. Національний екзит-пол спільно проводили фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.
Польовий етап дослідження здійснювали Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Екзит-полом були охоплені 400 виборчих дільниць (по 200 для кожної соціологічної компанії).На кожній виборчій дільниці працювали 2-3 інтерв'юери, загалом же їх було задіяно близько тисячі. Очікуваний обсяг вибірки - близько 17 000 респондентів (залежно від явки виборців).
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