Нацполіція України може залишитися без патрульних?

Для патрульних поліцейських в Україні нині не найкращі часи. Професія, яка ще в 2015 році вважалась популярною та престижною, коли перші патрульні виїхали на вулиці українських міст, нині стрімко втрачає популярність. Одна з причин - невдвоволення з боку патрульних рівнем зарплат. Як наслідок, з патрульної поліції звільняється дедалі більше людей. Начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький навіть застеріг, що після нового року ситуація може стати критичною.

"Рівень грошового забезпечення патрульного є неналежним. Якщо його порівнювати, наприклад, з рівнем зарплати охоронців у магазині, то у патрульних він набагато нижчий, хоча рівень щоденної відповідальність та ризиків на службі у патрульного в рази більше", - зазначив Білошицький. За його словами, нині щомісячна зарплата патрульного, як правило, складає 11,2 тисячі гривень, у містах-мільйонниках - 13,2 тисячі гривень, у Києві - 14,5 тисячі гривень. Для порівняння - середня заробітна плата по Україні нині трохи перевищує 14 тисяч гривень.

Патрульні поліцейські йдуть зі служби

Олексій Білошицький констатує, що за десять місяців цього року з лав патрульної поліції звільнилося на 15 відсотків більше, аніж за аналогічний період минулого року. Найбільше звільнень у Києві, де вже відчувається брак кадрів, та у Харкові. Це підтвердила й начальниця патрульної поліції в Харківській області Альона Стрижак.

"По некомплекту кадрів зараз кричуща ситуація", - каже Стрижак. Вона розповіла, що Департамент патрульної поліції, облрада та міськарад фінансово допомогли купити нові та відремонтувати вже наявні транспорті засоби. "Ця проблема вирішена. В мене немає людей, хто буде їздити на цих машинах", - заявила Стрижак на нещодавньому виїзному засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, що проходив у Харкові.

Від престижу патрульної поліції, судячи з усього, залишились тільки згадки

Враховуючи таку ситуацію, департамент патрульної поліції звернувся до Верховної Ради, аби у державному бюджеті були збільшенні видатки на зарплати правоохоронців, зокрема патрульних поліцейських.

У держбюджеті цього року на міністерство внутрішніх справ України (МВС), до якого входить Нацполіція та її структурний підрозділ департамент патрульної поліції, загалом були передбачені 98 мільярдів гривень. Ще 800 мільйонів гривень МВС було виділено з "ковідного" фонду. Ці гроші в міністерстві обіцяли використати для доплат поліцейським, гвардійцям, прикордонникам і рятувальникам за несення служби у період дії карантину.

Депутати хотіли б побачити звіт МВС про витрати

У проєкті держбюджету на 2022 рік на потреби МВС спочатку знову було передбачено 98 мільярдів гривень, але в період між першим і другим читанням МВС просило Верховну Раду додати їм ще 20 мільярдів. "Патрульні поліцейські найбільше контактують з населенням, вони постійно на вулиці, тому ми лобіюємо через Верховну Раду, просимо, переконуємо громадськість, що така робота поліцейських має суттєво вище оплачуватися", - прокоментував DW директор департаменту комунікації міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Однак депутати погодилися підтримати збільшення витрат на МВС лише на один мільярд. "У бюджет на наступний рік для МВС закладено 99 мільярдів. З них 36 мільярдів гривень йтиме на Нацполіцію, в структуру якої входить патрульна поліція", - пояснив у розмові з DW заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, депутат з фракції ОПЗЖ Григорій Мамка. На його думку, грошей для Нацполіції виділяється достатньо, але питання у правильному їх розподіленні, аби кошти спрямовувалися на зарплати, якщо це справді є пріоритетом.

За словами Мамки, депутати так і не побачили звіту МВС про витрати коштів з держбюджету. "Жодного звіту МВС не було - скільки вони витратили на заробітні плати, а скільки на техніку, - запевняє заступник голови профільного комітету. - Повірте, нічого не заважає витратити на техніку менше, а додати грошей на зарплатний фонд. Тут все залежить від керівництва, як воно зробить ті чи інші кроки".

Питання пріоритетів при розподілі грошей

На звіт від МВС чекають і громадські організації, які моніторять діяльність цього відомства. Заступник голови правління Харківського інституту соціальних досліджень Андрій Черноусов вказує на те, що суспільство має знати, як розподіляються кошти виділені МВС і яка саме частина їх витрачається на зарплати патрульним поліцейським.

"У Харкові, наприклад, їздять поліцейські машини 2021 року випуску, однак Департамент патрульної поліції скаржиться, що немає кому працювати. Разом з тим, бухгалтерія департаменту отримує по 30-40 тисяч гривень на місяць, а нам розказують про зарплату патрульних в 11 тисяч. Тому тут питання пріоритетів", - вважає Черноусов.

На його думку, МВС мало б прозвітувати про витрату бюджетних коштів та підготувати обґрунтування підвищення зарплатні патрульним. "Суспільство має знати, що зараз патрульні поліцейські роблять за ті гроші, які отримують, та як зміниться їхня робота, коли вони отримуватимуть підвищену зарплату", - каже експерт.

Проблема кадрової недоукомплектованості патрульної поліції не є новою. Повідомлень про незадоволення умовами праці патрульних в останні роки не бракувало. Але схоже, що це питання досі так і не вдалося вирішити.

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