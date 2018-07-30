 Нацполіція розслідує вбивство ветерана АТО в Бердянську як умисне | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2018

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Новини

Нацполіція розслідує вбивство ветерана АТО в Бердянську як умисне

У Бердянську застрелили громадського активіста. Поліція розслідує вбивство як умисне. У соцмережах повідомляють, що убитий був ветераном антитерористичної операції.

Поліція оголосила оперативний план Сирена

Поліція оголосила оперативний план "Сирена"

DW.COM

Внаслідок бою з силами проросійських сепаратистів на Сході України загинули двоє українських військових, ще двоє були поранені, повідомили в штабі Операції об'єднаних сил (ООС). (28.07.2018)

СБУ, Національній поліції та Держприкордонслужбі доручили посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. (31.10.2017)

Невідомий застрелив громадського активіста в Бердянську Запорізької області у вівторок, 31 липня. Про це йдеться в повідомленні департаменту комунікації Національної поліції. "За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)", - повідомив департамент комунікації Національної поліції України.

Поліція Запорізької області отримала повідомлення про те, що близько 12:30 на вулиці Східній у Бердянську невідомий вистрілив у 43-річного місцевого жителя, який згодом помер від отриманого поранення. З метою затримання убивці на території Запорізької області оголошено оперативний план "Сирена", невдовзі оперативний план поширили і на територію Донецької області.

Водночас журналіст Юрій Бутусов у соцмережі Facebook повідомив, що убитий - це Віталій Олешко, який був добровольцем батальйону "Донбас", учасником АТО і мав позивний "Сармат". "Учасник самооборони Бердянська, кавалер ордена "За мужність" третього ступеня, учасник боїв за Іловайськ, який пройшов російський полон. Посеред білого дня в кафе, де Віталій сидів зі своєю дружиною і другом, зайшов убивця з мисливською рушницею та вистрелив "Сармату" в спину", - написав Бутусов.

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    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

Аркадій Бабченко виявився живим. Його вбивство було інсценоване СБУ, щоб затримати організатора, який, як стверджують в Києві, працював на спецслужби РФ. DW пригадує найрезонансніші вбивства в Україні за останні роки. (30.05.2018)  

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