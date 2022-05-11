"Нафтогаз України" - українська державна енергетична компанія, яка діє в нафтогазовій сферах.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України” є однією з найбільших компаній України. Її підприємства здійснюють повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. "Нафтогаз України", якщо враховувати також регіональні газорозподільчі компаній, в яких "Нафтогаз України" володіє міноритарними частками, забезпечує роботою понад 100 тисяч осіб. "Нафтогаз України", за власними даними, за рахунок сплачених ним податків сформував приблизно 10 відсотків доходної частини державного бюджету за 2016 рік.