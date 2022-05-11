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"Нафтогаз"

"Нафтогаз України" - українська державна енергетична компанія, яка діє в нафтогазовій сферах.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України” є однією з найбільших компаній України. Її підприємства здійснюють повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам. "Нафтогаз України", якщо враховувати також регіональні газорозподільчі компаній, в яких "Нафтогаз України" володіє міноритарними частками, забезпечує роботою понад 100 тисяч осіб. "Нафтогаз України", за власними даними, за рахунок сплачених ним податків сформував приблизно 10 відсотків доходної частини державного бюджету за 2016 рік.

Обсяги прокачування російського газу українською ГТС скоротилися

Обсяги прокачування російського газу українською ГТС скоротилися 11.05.2022

У російському "Газпромі" підтвердили скорочення зменшення обсягів подачі газу через українську ГТС. Раніше ОГТСУ повідомив про припинення прийому газу на ГВС "Сохранівка".
Україна обмежує транзит російського газу до Європи через окупацію

Україна обмежує транзит російського газу до Європи через окупацію 10.05.2022

Через дії дій російських окупантів Україна зупиняє транзит газу до Європи через газовимірювальну станцію "Сохранівка" в Луганської області, повідомляє Оператор ГТС України.

Глава Нафтогазу України: Потрібне повне ембарго на нафту й газ із Росії

Глава "Нафтогазу України": Потрібне повне ембарго на нафту й газ із Росії 04.05.2022

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW розповів про ризики пошкодження української ГТС і необхідність пришвидшити темпи скорочення імпорту російського газу Німеччиною.

Юрій Вітренко про ембарго на російський газ і українську ГТС (03.05.2022) 03.05.2022

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW розповів про ризики пошкодження української ГТС. Також він пояснив, чому без ембарго на російський газ і нафту не обійтися.
Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії?

Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії? 03.03.2022

"Газпром" збільшив транзит через Україну, а ціни на газ б'ють рекорди. Сильно дорожчає і нафта. Ажіотажний попит може бути провісником відмови Європи від енергоносіїв із РФ.
Україна знову імпортує газ

Україна знову імпортує газ 04.02.2022

За лютий планується закупити 300 мільйонів кубометрів газу зі Словаччини, Угорщини та Польщі. Точну ціну в уряді не розголошують.
Обшуки у Коболєва: ДБР розслідує законність масштабного відчуження газу

Обшуки у Коболєва: ДБР розслідує законність масштабного відчуження газу 01.02.2022

Посадовців "Нафтогазу" та "Укртрансгазу" підозрюють у протиправному відчуженні 305 мільйонів кубометрів природного газу, що начебто нанесло збитки державі на понад два мільярда гривень.
Голова Нафтогазу: ПП-2 сприяє підготовці нападу РФ на Україну

Голова "Нафтогазу": "ПП-2" сприяє підготовці нападу РФ на Україну 17.01.2022

"Північний потік-2" побудований для того, аби у разі нападу на Україну Москва могла безперешкодно постачати газ до Європи, заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
Транзит російського газу через Україну до Словаччини впав до мінімуму лютого 2021 року

Транзит російського газу через Україну до Словаччини впав до мінімуму лютого 2021 року 03.01.2022

Постачання російського газу через Україну до Словаччини через прикордонний пункт "Вельке Капушани" скорочується останні кілька діб, передає словацький оператор Eustream.
Нафтогаз поскаржився Єврокомісії на Газпром через зростання цін на газ

"Нафтогаз" поскаржився Єврокомісії на "Газпром" через зростання цін на газ 22.12.2021

У "Нафтогазі України" вважають, що російський "Газпром" зловживає домінантним становищем на європейському газовому ринку і закликають Єврокомісію негайно вжити заходи проти газового гіганта.

Опалювальний сезон в Україні: колапсу не буде, але…

Опалювальний сезон в Україні: колапсу не буде, але… 22.12.2021

Від представників державних структур в Україні лунають суперечливі заяви щодо успішного проходження опалювального сезону. Опитані DW експерти не очікують колапсу, але не виключають локальних аварій.
МВФ спрогнозував втрати України через зменшення транзиту російського газу

МВФ спрогнозував втрати України через зменшення транзиту російського газу 25.11.2021

За оцінкою МВФ, після запуску "Північного потоку-2" і до закінчення контракту з "Газпромом" Україна до 2024 року щорічно втрачатиме 1,2 мільярда доларів плати за транзит російського газу.
Коментар: Північний потік-2 - не можна згаяти шанс

Коментар: "Північний потік-2" - не можна згаяти шанс 24.11.2021

Газопровід "Північний потік-2" дном Балтійського добудовано ще на початку вересня. Але дозволу на його експлуатацію можна чекати ще роками. Це шанс, яким потрібно скористатися, вважає Йорґ Гіммельрайх.
Німеччина дозволила участь України в сертифікації Північного потоку-2

Німеччина дозволила участь України в сертифікації "Північного потоку-2" 16.11.2021

"Нафтогаз" і Оператор ГТС України долучаться до процесу сертифікації "Північного потоку-2". Вони виступають проти початку роботи газогону, але права вето на рішення не матимуть.

У ФРН поки не вирішили, чи залучати Україну до сертифікації Північного потоку-2

У ФРН поки не вирішили, чи залучати Україну до сертифікації "Північного потоку-2" 13.11.2021

У Німеччині ще не вирішили щодо залучення України до сертифікації газогону "Північний потік-2". Київ зробив відповідний запит, адже Україна є стороною, чиї інтереси рішення регулятора "зачепить значною мірою".

Як Україна може долучитися до сертифікації Північного потоку-2

Як Україна може долучитися до сертифікації "Північного потоку-2" 25.10.2021

"Нафтогаз" і Оператор ГТС України подали заявки на долучення до сертифікації "Північного потоку-2". У німецькому регуляторі їх розглядають. Що варто знати про участь України в сертифікації, пояснює DW.
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