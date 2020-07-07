 Науковці сумніваються в дієвості пластикових екранів у боротьбі з коронавірусом | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.07.2020

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Європа

Науковці сумніваються в дієвості пластикових екранів у боротьбі з коронавірусом

Чи допомагають популярні пластикові маски-екрани так само запобігти поширенню коронавірусу, як і звичайні маски? У Швейцарії в цьому сумніваються.

Самого лише пластикового екрану для запобігання поширенню коронавірусу, схоже, недостатньо

Самого лише пластикового екрану для запобігання поширенню коронавірусу, схоже, недостатньо

Під час зростання числа інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 у найбільшому за площею кантоні Швейцарії Ґраубюнден, що спостерігається останнім часом, особливо впадає в око, що серед заражених - і ті, хто носив захисні маски-екрани з прозорого пластику. Про це повідомила служба охорони здоров'я кантону. За її даними, аналіз шляхів зараження продемонстрував, що недостатньо захищають від вірусу передусім поширені в кафе і ресторанах пластикові маски-екрани. За словами головної лікарки кантону Маріни Ямнікі (Marina Jamnicki), такі екрани дають хибне відчуття захищеності. Тому висновок служби однозначний: вона не рекомендує використовувати такі екрани як єдиний інструмент захисту від інфікування коронавірусом.

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Служба охорони здоров'я швейцарського кантону рекомендує підприємствам, чиї співробітники зараз використовують захисні маски-екрани, змінити свої правила безпеки. Якщо не вдається дотримати мінімальну дистанцію в півтора метри, служба рекомендує використовувати звичайні захисні маски.

Захисні маски поки що є найпоширенішим інструментом боротьби з поширенням COVID-19

Захисні маски поки що є найпоширенішим інструментом боротьби з поширенням COVID-19

Ця новина із кантону, який межує з Італією та Австрією, ставить під сумнів обрані раніше стратегії урядів країн Європи щодо відкриття ключових для туризму підприємств після карантину, передусім ресторанів та готелів.

Суперечка про дієвість

Пластикові маски-екрани є суперечливим інструментом захисту від коронавірусу, щодо цього в науковців поки що не вистачає даних. У Німеччині такі екрани дозволені у кількох федеральних землях, зокрема, це сталося під тиском підприємців, які сподіваються на полегшення умов праці для своїх працівників у такий спосіб. А відомий німецький вірусолог Александер Кекуле (Alexander Kekulé) в одному з подкастів медіакомпанії MDR назвав екрани "не гіршими" за звичайні маски.

Натомість федеральне міністерство охорони здоров'я Німеччини вказує на дані профільного Інституту Роберта Коха, який рекомендує носити саме маски, а не екрани. Останні, за даними інституту, не є рівносильною альтернативою маскам, адже пластик запобігає лише розповсюдженню тих крапель, які осідають на ньому. Натомість маски, як зазначають там, можуть запобігти і тим крапелькам, які в разі використання пластикових екранів розпорошилися би по боках, а також уповільнити швидкість поширення видихуваного повітря.

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Не рекомендує використовувати екрани і Федеральна служба трудового захисту та трудової медицини, адже вони не захищають від аерозолів з вмістом вірусів у повітрі.

Екран плюс маска - така комбінація обіцяє найбільший захист від коронавірусу

Екран плюс маска - така комбінація обіцяє найбільший захист від коронавірусу

Оскільки захисний екран не прилягає щільно до обличчя, такий аерозоль, що його виділяє інфікована людина, може безперешкодно розповсюдитися приміщенням.

Захист себе чи інших?

Під час дискусії важливо розрізняти захист інших та самого себе, наголошує вірусолог Йоганнес Кноблох з Університетської клініки Гамбург-Еппендорф. Він каже, що припущення щодо власного захисту за допомогою пластикового екрана не таке вже й безпідставне: "Екран ідеальний для того, аби захиститися від класичної крапельної інфекції". Такий екран є захистом від слини інших та захищає, зокрема, й слизову оболонку очей. Саме тому в професійній сфері, крім масок, постійно використовують також захисні окуляри або ж пластиковий екран.

Якщо ж натомість ідеться про те, щоб захистити інших, то тут пластиковий екран менш надійний, ніж маска, пояснює Кноблох. Особливо аерозолі - найдрібніші часточки - з більшою ймовірністю та в більших обсягах осідають саме на тканині маски, а не на пластику екрана.

  • Легендарний Cirque du Soleil

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Цирк лишився, артисти поїхали

    Легендарний цирк Cirque du Soleil подав заяву про захист від банкрутства після трьох місяців простої у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби. Популярний цирк оголосив про скорочення 3480 з п'яти тисяч своїх співробітників. Cirque du Soleil, що базується в канадському Монреалі, назвав причиною таких кроків "величезний збій і примусове закриття шоу внаслідок пандемії COVID-19".

  • Авіакосмічний концерн Airbus

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Під крилом, але без захисту

    Про масові скорочення попередив і європейський авіакосмічний концерн Airbus. Він має намір скоротити близько 15 тисяч робочих місць у зв'язку з падінням попиту внаслідок пандемії COVID-19. Роботу може втратити кожен шостий співробітників секції транспортних літаків – найважливішої та найбільшої в Airbus. Лише в Німеччині мають бути скорочені 5100 робочих місць.

  • Бортпровідниця Lufthansa

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Питання висить у повітрі

    Найбільший авіаперевізник Німеччини Lufthansa потрапив до турбулентної зони через коронавірус. Авіаконцерн був виключений з фондового індексу DAX після 32 років. Компанія отримає дев'ять мільярдів євро як пряму фінансову допомогу та державні кредитні гарантії, але під загрозою 26 тисяч робочих місць. "У разі аварійної ситуації ми рятуємо вас, а хто врятує нас?" - запитується бортпровідниця.

  • Літак Air France

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Під одним небом

    Британський авіаперевізник British Airways планує скоротити 12 тисяч співробітників з 42 країн. Його французький конкурент Air France у зв'язку з пандемією скорочує понад 7500 співробітників. Британський авіаперевізник Easy Jet виходить із довгострокового падіння попиту. Концерн планує скоротити чисельність співробітників на 30 відсотків: роботу можуть втратити до 4500 людей.

  • Тихіше їдеш, далі будеш

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Тихше їдеш, далі будеш

    Хоч автоконцерни поки що не озвучували страшних сценаріїв, світовий ринок збуту автомобілів може скоротитися на 18 відсотків у 2020 році. Німецький експерт в автомобільній галузі Фердінанд Дуденгеффер (Ferdinand Dudenhöffer) уже зробив свій невтішний прогноз: під загрозою - приблизно 100 тисяч робочих місць у Німеччині. Автомобільна галузь тут є роботодавцем для 800 тисяч людей.

  • Німецький концерн MTU Aero Engines AG

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Важке обладнання

    Німецький концерн MTU Aero Engines AG планує скоротити численність співробітників на 15 відсотків. На виробника авіаційних двигунів із Мюнхена працює 10 тисяч людей в усьому світі. Під загрозою скорочення - до 1500 місць. У 2019 році MTU Aero Engines AG увійшов до топ-ліги біржевого індексу DAX.

  • Протести в Ганновері працівників концерну Galeria Karstadt Kaufhof

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Моду скасовано?

    Карантин відбив у багатьох бажання купувати нові речі. Падіння споживацької активності відчула торгівля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof припускає закриття одразу 80 зі 170 своїх універмагів, асортимент яких значною мірою становить одяг. Більш ніж п'ять тисяч співробітників з 28 тисяч можуть втратити роботу. На фото - протести проти закриття філіалів Karstadt у Ганновері.

  • Туристичний концерн TUI

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Усі відпочивають

    Один із найбільших у світі туристичних концернів TUI через пандемію коронавірусної хвороби оголосив про скорочення восьми тисяч робочих місць. У керівництві компанії, що вже отримала фінансову допомогу від держави, заявили, що ці заходи є вимушеними, щоб скоротити представництва концерну в світі. Концерн розраховує скорочення зменшення адміністративних відрахувань на 30 відсотків.

    Автор: Марина Борисова


DW.COM

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Докладно

Самого лише пластикового екрану для запобігання поширенню коронавірусу, схоже, недостатньо

Сумніви в дієвості пластикових екранів у боротьбі з COVID-19

Дані зі Швейцарії дають привід сумніватися в дієвості захисних екранів у боротьбі з коронавірусом.  

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