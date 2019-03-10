НАТО у Польщі - за сто кілометрів від кордону з Росією (відео)

Після анексії Криму Росією та початку військового конфлікту на Сході України НАТО розширив свою присутність у Східній Європі. У 2017 році в Польщі та країнах Балтії розмістили чотири багатонаціональні батальйони.
Багато поляків вбачають у Росії загрозу. Особливо після військової агресії проти України та анексії Криму. Саме через це, задля відлякування противника, США розмістили на східному фланзі НАТО додаткові війська. У Польщі - до п’яти тисяч американських солдатів. Польщу вважають зразковим членом НАТО: країна щороку витрачає два відсотки свого ВВП на оборону. Стільки, скільки того вимагає США. За що й отримує похвалу від Вашингтона. За цю фінансову підтримку Польща вимагає більшої безпеки від НАТО і більше американських військ у країні. Від присутності американських військових має зиск і маленьке польське містечко Ожиш поблизу бази НАТО. Окс та інші солдати часто сюди навідуються. Дивіться репортаж DW з Ожиша:
Теза про те, що Європа або діє спільно, або стає м'ячем у чужій грі, стосується не лише економіки, а й військової сфери, вважають десятеро депутатів парламентів Німеччини та Франції. (11.03.2019)
Данія, Латвія та Естонія відкрили нову штаб-квартиру для багатонаціональних військ в Адажі під Ригою. Ці країни хотіли би у майбутньому включити цей підрозділ у структуру НАТО. (12.03.2019)
У Брюсселі відбулося засідання Комісії Україна-НАТО, присвячене п'ятій річниці анексії Криму Росією. У ній взяв участь член Меджлісу, який розповів про утиски кримських татар на півострові. (06.03.2019)