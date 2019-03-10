 НАТО у Польщі - за сто кілометрів від кордону з Росією (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.03.2019

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Політика й суспільство

НАТО у Польщі - за сто кілометрів від кордону з Росією (відео)

Після анексії Криму Росією та початку військового конфлікту на Сході України НАТО розширив свою присутність у Східній Європі. У 2017 році в Польщі та країнах Балтії розмістили чотири багатонаціональні батальйони.

Міжнародні навчання НАТО в Ожиші

Міжнародні навчання НАТО в Ожиші

Багато поляків вбачають у Росії загрозу. Особливо після військової агресії проти України та анексії Криму. Саме через це, задля відлякування противника, США розмістили на східному фланзі НАТО додаткові війська. У Польщі - до п’яти тисяч американських солдатів. Польщу вважають зразковим членом НАТО: країна щороку витрачає два відсотки свого ВВП на оборону. Стільки, скільки того вимагає США. За що й отримує похвалу від Вашингтона. За цю фінансову підтримку Польща вимагає більшої безпеки від НАТО і більше американських військ у країні. Від присутності американських військових має зиск і маленьке польське містечко Ожиш поблизу бази НАТО. Окс та інші солдати часто сюди навідуються. Дивіться репортаж DW з Ожиша:


 

 

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