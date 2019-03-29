НАТО посилить присутність у Чорному морі

НАТО має намір збільшити зусилля для забезпечення безпеки у Чорному морі після ескалації конфлікту між Україною та Росією у Керченській протоці. Про це у понеділок, 1 квітня, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, анонсуючи нові заходи з "покращення контролю над ситуацією".

За його словами, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Вашингтоні, яка відбудеться цього тижня, буде ухвалене рішення посилити інтенсивність навчання української та грузинської берегової охорони та військово-морських сил. Також очікуються подальші відвідування портів Чорного моря кораблями Альянсу, спільні навчання та посилений обмін інформацією.

"Агресивна поведінка Росії занепокоює нас", - заявив Столтенберг, згадуючи події 25 листопада 2018 року, коли російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки українські військові судна, що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі.

"Дружній візит" кораблів НАТО до Одеси

Між тим 1 квітня з "дружнім візитом" одеський порт відвідали військові кораблі Канади та Іспанії, що входять до складу військово-морської групи НАТО. Йдеться про фрегати FHH333 "Торонто" Королівських Військово-морських сил Канади і F81 "Санта Марія" ВМС Іспанії, які перебуватимуть в Одесі протягом трьох днів, повідомляють у міністерстві оборони України. Після відвідин Одеси кораблі візьмуть участь у навчаннях спільно з кораблями ВМС України. Метою навчань в акваторії Чорного моря є підвищення сумісності українських кораблів із кораблями НАТО, повідомляють у міністерстві.

Це вже другий захід кораблів НАТО у Чорне море за останній місяць. Наприкінці лютого Одеса приймала американський есмінець Donald Cook, оснащений сучасною системою протиракетної оборони. Одночасно у регіоні перебувала Друга постійна протимінна група НАТО на чолі з німецькою плавбазою Werra. У січні в Чорне море заходив десантний корабель ВМС США Fort McHenry, щоправда без відвідування України. До цього, в грудні минулого року, в Одесі побувало британське розвідувальне судно Echo.