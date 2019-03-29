 НАТО посилить присутність у Чорному морі | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 01.04.2019

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Світ

НАТО посилить присутність у Чорному морі

Після агресивних дій РФ у Керченській протоці НАТО збільшить допомогу Україні та Грузії і частіше надсилати свої кораблі до акваторії Чорного моря.

Канадський есмінець Торонто у порту Одеси

Канадський есмінець "Торонто" у порту Одеси

НАТО має намір збільшити зусилля для забезпечення безпеки у Чорному морі після ескалації конфлікту між Україною та Росією у Керченській протоці. Про це у понеділок, 1 квітня, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, анонсуючи нові заходи з "покращення контролю над ситуацією".

За його словами, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Вашингтоні, яка відбудеться цього тижня, буде ухвалене рішення посилити інтенсивність навчання української та грузинської берегової охорони та військово-морських сил. Також очікуються подальші відвідування портів Чорного моря кораблями Альянсу, спільні навчання та посилений обмін інформацією.

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Розширюючи присутність своїх кораблів у Чорному морі, НАТО надсилає сигнали Росії та Україні. Як це пов'язано з подіями в Керченській протоці і чому лідерство взяли на себе США? (27.02.2019)

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"Агресивна поведінка Росії занепокоює нас", - заявив Столтенберг, згадуючи події 25 листопада 2018 року, коли російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки українські військові судна, що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі.

"Дружній візит" кораблів НАТО до Одеси

Між тим 1 квітня з "дружнім візитом" одеський порт відвідали військові кораблі Канади та Іспанії, що входять до складу військово-морської групи НАТО. Йдеться про фрегати FHH333 "Торонто" Королівських Військово-морських сил Канади і F81 "Санта Марія" ВМС Іспанії, які перебуватимуть в Одесі протягом трьох днів, повідомляють у міністерстві оборони України. Після відвідин Одеси кораблі візьмуть участь у навчаннях спільно з кораблями ВМС України. Метою навчань в акваторії Чорного моря є підвищення сумісності українських кораблів із кораблями НАТО, повідомляють у міністерстві.

Це вже другий захід кораблів НАТО у Чорне море за останній місяць. Наприкінці лютого Одеса приймала американський есмінець Donald Cook, оснащений сучасною системою протиракетної оборони. Одночасно у регіоні перебувала Друга постійна протимінна група НАТО на чолі з німецькою плавбазою Werra. У січні в Чорне море заходив десантний корабель ВМС США Fort McHenry, щоправда без відвідування України. До цього, в грудні минулого року, в Одесі побувало британське розвідувальне судно Echo.

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Це вже другий захід кораблів НАТО у Чорне море за останній місяць. Цього разу фрегати візьмуть участь у навчаннях і залишатимуться у Чорному морі також і в день виборів президента України.

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