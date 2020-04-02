 НАТО посилить патрулювання в Чорноморському регіоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2020

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Новини

НАТО посилить патрулювання в Чорноморському регіоні

Міністр оборони України та генсек НАТО обговорили питання зміцнення безпеки Чорноморського регіону.

Український фрегат Гетьман Сагайдачний у Чорному морі разом з американським есмінцем USS Ross типу Арлі Берк

Український фрегат "Гетьман Сагайдачний" у Чорному морі разом з американським есмінцем USS Ross типу "Арлі Берк"

Міністр оборони України Андрій Таран і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час телефонної розмови погодилися посилити присутність у Чорноморському регіоні.

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"Сторони погодилися посилити присутність сил і засобів на суші, морі та в повітряному просторі Чорноморського регіону шляхом збільшення патрулювання в повітрі та присутності кораблів військово-морських сил країн-членів Альянсу", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони України в четвер, 9 липня.

Наголошується, що важливим аспектом розмови Тарана і Столтенберга став обмін думками щодо безпекової ситуації на Сході України та в акваторії Чорного моря. Співрозмовники погодилися, що безпекова ситуація в Чорному морі і далі погіршується у зв'язку з тим, що РФ нарощує свою військову присутність і змінює баланс сил.

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Міністр оборони України висловив зацікавленість у налагодженні спільного обміну інформацією про обстановку в цьому регіоні та запросив держави-члени НАТО приєднатися до національних стратегічних навчань, запланованих до проведення на півдні України восени цього року.

Таран також запросив генерального секретаря НАТО з офіційним візитом в Україну.

Як зазначено, розмова міністра оборони України та генсека НАТО відбулася в 23-тю річницю Хартії про особливе партнерство між НАТО та Україною.

Напередодні, 8 липня, під час засідання Комісії Україна-НАТО у Брюсселі сторони почали практично наповнювати співпрацю за Програмою розширених можливостей. Як повідомила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, ця практична співпраця відбуватиметься за трьома напрямками: ширший обмін інформацією між структурами України та НАТО, створення додаткових можливостей для відрядження українських військовослужбовців до структур НАТО, а також участь України в навчаннях НАТО, до яких її раніше не долучали.

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