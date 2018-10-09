НАТО готовий допомогти Україні з безпекою складів боєприпасів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом питання безпеки складів боєприпасів в Україні. Це підтвердив DW чиновник Альянсу у вівторок, 16 жовтня. Сама зустріч відбулася напередодні в Брюсселі.

"НАТО готовий продовжувати (наявні. - Ред.) та розглянути подальші шляхи підтримки зусиль України із забезпечення безпеки сховищ боєприпасів", - запевнив співрозмовник DW. За його словами, Альянс уже почав підтримку України в цьому питанні, бо Київ попросив про неї ще 2017 року. "У 2018 році було схвалено проект трастового фонду з управління безпекою на складах боєприпасів. Були призначені кошти для допомоги Україні досягти стандартів НАТО у цьому аспекті", - уточнив чиновник Альянсу.

Своєю чергою, Клімкін заявив у понеділок: "Зараз ми домовляємося про набагато ширшу і за змістом, і за динамікою програму співпраці" щодо зміцнення безпеки сховищ боєприпасів в Україні. За його словами, це стосується і конструкції цих сховищ та їхнього дизайну, і процедур моніторингу, і необхідного обладнання. Подальші деталі він відмовився називати, пославшись на їхню конфіденційність. "Це не означає, що НАТО за нас це все буде будувати. Але НАТО готовий нам послідовно допомагати", - додав глава українського МЗС.

Нагадаємо, в Україні вже неодноразово траплялися пожежі на складах боєприпасів. Остання з них розпочалася 9 жовтня на арсеналі під Ічнею. Станом на 15 жовтня в лікарнях перебували понад 90 осіб. Міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що причиною вибухів могла бути диверсія. На подолання наслідків пожежі український уряд виділив 100 мільйонів гривень.