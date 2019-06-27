 НАТО вперше ухвалило космічну стратегію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2019

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Новини

НАТО вперше ухвалило космічну стратегію

Північноатланстичний Альянс збирається значно більше уваги приділяти залученню супутників у підвищення обороноздатності, але про мілітаризацію космосу не йдеться, наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Комунікаційні супутники

НАТО стає дедалі більш залежним від супутників

Північноатлантичний Альянс (НАТО) вперше за свою історію ухвалив космічну стратегію. Про це в четвер, 27 червня, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на зустрічі міністрів оборони в Брюсселі. "Космос має важливе значення для захисту Альянсу та стримування (потенційних супротивників. - Ред.)", - переконаний Столтенберг, цитує агенція новин dpa.

На тлі цього генсек наголосив, що в майбутньому вирішальними під час війни можуть виявитися саме можливості для ведення бойових дій у космосі, приміром, спроможність атакувати стратегічно важливі супутники або застосування озброєнь у космічному просторі.

DW.COM

У супутник, що перебував на навколоземній орбіті, влучила індійська ракета, запущена з Землі, повідомили в уряді країни. Індія стала четвертою країною світу, що має протисупутникову зброю, кажуть у Нью-Делі. (27.03.2019)

Пентагон вносить Росію до списку країн, чиїми послугами буде заборонено користуватися під час запуску комерційних супутників. Заборона набуде чинності з 2023 року. (31.05.2019)

Не виключено, що наприкінці року НАТО може навіть оголосити космос окремою оперативною зоною. Такий крок гарантуватиме залучення додаткових ресурсів. Крім того, внаслідок цього в майбутньому можливі космічні атаки розцінюватимуться так само, як і напади на землі, в повітрі, на морі або в кіберпросторі.

Не мілітаризація космосу

Утім, Столтенберг дав недвозначно зрозуміти, що в ухваленій стратегії "не йдеться про мілітаризацію космічного простору". Натомість мова йде радше про те, щоб використовувати переваги супутникового зв'язку та навігаційних систем з метою допомоги військам або ж відстежувати рух військ, а також розпізнавати й виявляти пуски ракет.

Причиною нинішнього кроку Організації Північноатлантичного договору стала дедалі більша залежність НАТО від супутників, зокрема супутникового зв'язку. Приміром, допомогою комунікаційних супутників активно користуються під час воєнних операцій. Дані супутників також не менш активно використовуються з розвідувальною метою. А ще вони можуть допомогти під час раннього виявлення пусків ракет з ворожої території.

Натомість атака на супутники країн-членів НАТО може істотно послабити їхню обороноздатність. Крім того, знищення супутників під час війни може буквально паралізувати деякі сфери діяльності суспільства, зазначає dpa.

Такі країни як США, Росія, Китай та Індія зараз істотно збільшили свої можливості для ведення війни в космічному просторі. Приміром, нещодавно Індія збила протисупутниковою ракетою власний космічний апарат.

Нагадаємо, що 2016 року НАТО вивело кіберпростір у окрему оперативну зону з метою протистояти кібератакам на критично важливі об'єкти інфраструктури.

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