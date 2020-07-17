 Наталка Сняданко: ЗНО за текстами Монатіка | Deutsche Welle - Авторська колонка | DW | 08.10.2020

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Авторська колонка

Наталка Сняданко: ЗНО за текстами Монатіка

"Освіта і культура, так само як і особиста гігієна, - речі, потрібні лише умовно. Точніше, за умови, коли людина відчуває певний дискомфорт у разі їх відсутності", - Наталка Сняданко, спеціально для DW.

Українська письменниця Наталка Сняданко

Українська письменниця Наталка Сняданко

"Тарас Шевченко був прекрасним мужчинкою". А ще він "писав про вербу і калину із темної камери в'язниці і був патріотом навіть тоді, коли сидів у колонії". Таке уявлення виносять про поета учні середньої школи. А потім ці та подібні висловлювання у соцмережах збирають лайки у рубриках "перли ЗНО".

Тестова система - далеко не найкращий спосіб перевіряти знання з літератури, це відомий факт. Але не менш відомо і те, що основним завданням українського ЗНО є не так шукати найвідповідніший спосіб перевірки знань, як боротися з корупцією, і у цьому сенсі тести своє завдання виконують.

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Кажуть, є і такі випускники, які добре здають ЗНО, взагалі не читаючи творів з української літератури, що входять до шкільної програми. Замість цього вони просто вивчають напам'ять правильні відповіді. Адже тести не вимагають розуміння твору, а лише перевіряють знання фактів. У якому творі невістка пішла на прощу і залишилася жити у проскурниці? Якого кольору були чоботи у її свекрухи? Які художні засоби застосовує у своєму вірші Іван Світличний: оксиморон, метафору, анафору, епіфору чи паралелізм?

Для чого у школі вивчають літературу?

Але чи для цього у школі вивчають літературу? Точніше, чи тільки для цього? Ясна річ, чудово, коли діти вміють впізнавати цитати з літературної класики, розрізняти художні засоби, пам'ятають прізвища, імена, назви творів, сюжетні перипетії. Але усе це слід використовувати як інструменти для важливіших навичок: вміння критично і самостійно мислити, відрізняти якісні та естетично вартісні літературні тексти від низькопробних, проводити паралелі між літературними творами різних епох та різних країн, бачити зв'язок між літературою і життєвими ситуаціями, цитувати і робити висновки, вести аргументовану дискусію замість примітивної сварки, говорити і писати не лише грамотно, а і красиво.

Але замість широкої публічної дискусії на тему того, як покращити якість навчання літератури у школах і перевірки знань за допомогою ЗНО, Український центр оцінювання якості освіти нещодавно запропонував виключити складання обов'язкового комплексного зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури для більшості спеціальностей. Тобто тепер українська література має шанси назавжди залишитися поза увагою майбутніх абітурієнтів.

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Думаю, що багато хто заперечить мені питанням, а чи справді потрібно відрізняти метафору від анафори майбутнім програмістам чи лікарям. Дуже ймовірно, що багато кому це і справді не потрібно. Як не потрібно ходити в оперу, їсти ножем і виделкою, не колупатися в носі на людях і не вживати нецензурної лексики. Освіта і культура, так само як і особиста гігієна, - речі, потрібні лише умовно. Точніше, за умови, коли людина відчуває певний дискомфорт у разі їх відсутності.

Звичайно, можна прожити щасливе життя, не здогадуючись про існування творів Тараса Шевченка, Івана Світличного, Ліни Костенко чи Оксани Забужко. Так само, як спокійно можна прожити, не здогадуючись про існування вищої математики, теорії відносності, бінарного коду чи законів Ньютона.

Освіта не надто потрібна?

Рухаючись далі за такою логікою, потрібно визнати, що освіта - річ узагалі не надто потрібна. Особливо у пострадянських суспільствах, до яких належить і наше. Якщо поставити собі запитання, хто з найвідоміших представників української бізнесової і політичної еліти читає книжки, то список навряд чи буде дуже довгим. Навіть ті, хто піариться на відвідуванні літературних фестивалів, не завжди справляють враження людей, які потім читають придбані там книги. Це формує у суспільстві уявлення про те, що для досягнення успіху освіта - а тим більше література - не надто потрібні або і взагалі зайві.

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Коли журналісти раптом вирішують атакувати перших-ліпших перехожих запитанням: "А що Ви зараз читаєте?", або ще гірше: "Яку останню книгу українського автора чи авторки Ви прочитали?", то виявляється, що як мінімум кожен п'ятий якраз і дочитує "Кобзар". Як почав ще у школі, так і не може зупинитися. Але найбільш імовірно, просто не знає авторів та книжок поза мінімумом шкільної програми.

ЗНО за текстами Монатіка здавати легше

Нещодавно у соцмережах бурхливо обговорювалася сторінка з підручника за другий клас. У завданні школярам пропонувалося підписати портрети "визначних українців". До вибору були Тарас Шевченко, Леся Українка, Монатік і Надя Дорофеєва. Думки дискутантів розділилися: частина була обурена присутністю у списку двох останніх, яких далеко не всім вдалося ідентифікувати, інші навпаки були обурені снобізмом тих, хто вважає такі завдання у підручниках недоречними. Адже це зірки, якими захоплюється молодь, а отже, саме їм місце у підручниках. Мовляв, освіта повинна бути цікавою для дітей, а не вчити їх нікому не потрібного і нудного.

Між дискусіями про доречність портретів поп-зірок у підручниках і потрібність\непотрібність обов'язкового ЗНО з літератури значно більше спільного, ніж може здатися на перший погляд. І не тільки тому, що за текстами Монатіка здавати ЗНО буде значно легше. Імовірно, що навіть до шукання епіфор справа не дійде. Обидві дискусії об'єднує насамперед відсутність у сучасному українському суспільстві розуміння, що ставлення до літератури напряму пов'язане з якістю життя і рівнем політичної дискусії у суспільстві. Література, як і гуманітарна освіта загалом, відрізняється від вузько-фахової насамперед тим, що розвиває критичне мислення і вимогливість до еліт, які керують суспільством.

Неосвіченим і неграмотним електоратом керувати набагато легше, ніж освіченим і налаштованим критично. Людей, які читали Шопенгауера чи можуть провести паралелі між творами Лесі Українки і маніхейськими культами, Данте, Шпенґлером і постколоніальними теоріями, навряд чи вдасться звабити передвиборчими обіцянками про захмарні зарплати вже завтра і вирішення усіх проблем одним кліком у смартфоні. Натомість вихованих на текстах Монатіка чи Олега Винника переконати буде значно легше, вони обиратимуть собі подібних. Освіта - це не завжди тільки те, що легко, цікаво і доступно, тож не слід зводити її до намагань усе спростити і примітивізувати. Адже такий спосіб мислення неминуче приведе нас до давно знайомих образів Булгаківського Шарикова і кухарки, яка легко покерує державою у разі потреби і не буде паритися через відсутність освіти.

Інша справа, якою буде ця держава і чи знайдуться у ній Світличні, готові писати анафори і працювати на збагачення національної культури навіть у колоніях суворого режиму, щоб вдячні нащадки заміняли ці тексти на актуальніші - про вовчицю чи "любви точка нет".

У суспільствах, де не дискутують про те, чи потрібна комусь література, а замість цього шанують її і читають, подаючи приклад такої поведінки своїм дітям, значно рідше до влади приходять популісти і шоумени.

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Якість шкільної освіти в Україні: що показала PISA

  • Франкфуртський університет імені Ґете

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Франкфуртський університет імені Ґете

    Найпопулярніший німецький ВНЗ серед українських студентів - Університет імені Ґете у Франкфурті-на-Майні (Goethe-Universität). У 2016 році тут навчалось 290 українців. Цей університет не має багатовікової історії, але є одним з десяти найбільших вищих навчальних закладів Німеччини з майже 40 тисячами студентів. Серед його випускників - колишній німецький канцлер Гельмут Коль.

  • Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана

    Другим беззаперечним фаворитом серед українців (263 студенти) є Університет Людвіґа-Максиміліана в Мюнхені (Ludwig-Maximilians-Universität München), заснований ще у ХV столітті. Перелік лауреатів наукових і Нобелівських премій, які отримали представники цього вишу, - немов довідник "Who is Who" геніїв німецької науки: від Вільгельма Конрада Рентґена та Вернера Гайзенберґа до Конрада Лоренца.

  • Гамбурзький університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Гамбурзький університет

    Популярним серед студентів з України є і Гамбург, чий університет посідає третє місце в рейтингу. Його лекції та семінари відвідує 231 студент з України. Попри свій молодий вік, Гамбурзький університет (Universität Hamburg) вважається найбільшим академічним центром на півночі Німеччини. Він виростив аж п'ять Нобелівських лауреатів, а також безліч відомих політиків, громадських діячів та лікарів.

  • Магдебурзький університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Магдебурзький університет

    На четвертому місці за кількістю українців - Університет імені Отто фон Ґюріке в Магдебурзі (Otto-von-Guericke-Universität). Під дахом цього вишу 1993-го року об'єдналися Технічний університет, Педагогічна вища школа й Медична академія. Серед 2297 його іноземних студентів навчаються і 187 українців. Університет спеціалізується на прикладних науках та має багато популярних англомовних програм.

  • Університет Майнца

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Університет Майнца

    На п'ятому місці рейтингу найпопулярніших університетів ФРН серед українців - Університет імені Йоганна Ґутенберга в Майнці (Johannes Gutenberg-Universität Mainz). Він налічує 150 різних інститутів та клінік медичного відділення. У 2016-му тут навчалися 159 українців. Університет Майнца традиційно посідає вищі сходинки щорічних рейтингів з обміну студентами та кількості студентів-іноземців.

  • Дрезденський технічний університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Дрезденський технічний університет

    За кількістю студентів східнонімецький Дрезденський технічний університет (Technische Universität Dresden) посідає перше місце серед технічних вишів ФРН та шосте - за кількістю українських студентів (144 людини). На додачу до великої кількості академічних програм цей університет пропонує і 16 курсів для іноземних студентів. А життя порівняно із західними землями Німеччини - трохи дешевше.

  • Кельнський університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Кельнський університет

    У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, де загалом навчається найбільше українців, старовинний Кельнський університет (Universität zu Köln) є одним з найпопулярніших. Цей третій за величиною німецький виш користується довірою працедавців, які особливо цінують випускників факультетів економіки, права та педагогіки. Кельнський університет - на сьомому місці за кількістю українців (143 людини).

  • Берлінський університет імені Гумбольдта

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Берлінський університет імені Гумбольдта

    Як не дивно, але столичний Берлінський університет імені Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) - тільки восьмий за популярністю серед українців (141 студент). Заснований понад два століття тому відомим дипломатом та мовознавцем Вільгельмом фон Гумбольдтом, він належить до когорти елітних вишів ФРН. Серед численних переваг університету - міждисциплінарні дослідницькі центри.

  • Рурський університет Бохума

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Рурський університет Бохума

    Дев'яте місце за кількістю студентів з України (131 студент) посідає Рурський університет у Бохумі (Ruhr-Universität Bochum). Він ще не став елітним, але статус одного з найвпливовіших у ФРН уже має. Цей виш вважається лідером з нейробіології, досліджень плазми та технологій відновлювальної енергії, що неймовірно для університету, створеного лише півстоліття тому в шахтарському регіоні Німеччини.

  • Берлінський вільний університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Берлінський вільний університет

    Берлінський вільний університет (Freie Universität Berlin) посідає десяту сходинку серед фаворитів українців (120 студентів). Це найбільший університет німецької столиці. Його візитівка - гуманітарні дисципліни. Відомий на увесь світ і медичний факультет на базі клініки "Шаріте", створений спільно з Університетом імені Гумбольдта.

  • Гейдельберзький університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    Гейдельберзький університет

    Гейдельберзький університет (Universität Heidelberg) не увійшов до Топ-10 за кількістю українських студентів у німецьких вишах. Найстаріший ВНЗ на території сучасної ФРН навчає 100 вихідців з України та посідає 11-ту сходинку рейтингу. В решті німецьких вишів навчаються від кількох десятків до двох-трьох українських студентів. Загалом 6954 українці зараховані в 150 університетів і вищих шкіл ФРН.

  • Мюнхенський технічний університет

    Які університети Німеччини обирають студенти з України

    У якому регіоні Німеччини краще вчитися?

    Якщо оцінювати популярність різних регіонів Німеччини серед української молоді, то найбільше їм до вподоби захід країни: у 22 вишах землі Північний Рейн-Вестфалія навчаються 1344 українці. Друге місце (1131 студент) посідає Баварія значною мірою завдяки престижному Мюнхенському технічному університету (на фото). На третьому - Баден-Вюртемберг з 846 українськими студентами в 15 вишах землі.

    Автор: Тетяна Вайнман, Юлія Куценко


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