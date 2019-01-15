Насіров не зареєстрований кандидатом у президенти України

Роман Насіров станом на суботу, 19 січня, не зареєстрований кандидатом у президенти України. Про це стало відомо після чергового засідання Центральної виборчої комісії (ЦВК), яке відбулось напередодні.

З повідомлення, розміщеного на сайті ЦВК, випливає, що станом на 18 січня зареєстровані десятеро кандидатів на пост президента України на чергових виборах 31 березня 2019 року. Це Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Євгеній Мураєв, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов та Ольга Богомолець.

Двох останніх кандидатів ЦВК зареєструвала на засіданні 18 січня. Документи Балашова надійшли до комісії 15 січня, а Богомолець особисто подала заяву та документи 16 січня. ЦВК не повідомила про подання документів Насіровим, хоча останній у своєму Facebook 16 січня оголосив, що подав документи для участі у президентських виборах.

Разом з тим 18 січня ЦВК відмовила в реєстрації "уповноваженого представника кандидата на пост Президента України Насірова Р.М. у ЦВК з правом дорадчого голосу Дроздовського Л.П. на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, оскільки Дроздовський Л.П. є членом Голосіївської районної у місті Києві виборчої комісії, що є порушенням вимог виборчого закону".

Нагадаємо, Кабінет міністрів відсторонив Насірова від посади глави ДФС у березні 2017 року внаслідок обвинувачень у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками та службовому підробленні з тяжкими наслідками у 2015-2016 роках. Внаслідок цих дій до держбюджету України не надійшли понад два мільярди гривень, вважають правоохоронці. Пізніше Насіров був звільнений з посади. Однак 11 грудня 2018 року суд визнав протиправним і скасував рішення Кабміну від 31 січня 2018 року про звільнення Насірова з посади.

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