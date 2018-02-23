 Наступ Туреччини у Сирії може змусити НАТО втрутитися - Ассельборн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2019

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Наступ Туреччини у Сирії може змусити НАТО втрутитися - Ассельборн

Глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн попереджає, що наступ Туреччини на північному сході Сирії може призвести до залучення у конфлікт країн НАТО. Сирійське питання обговорюватиметься на засіданні Ради ЄС 14 жовтня.

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн (фото з архіву)

Воєнна операція Туреччини проти курдів у Сирії може змусити інші країни-члени НАТО втрутитися у конфлікт. Про це у понеділок, 14 жовтня, в ефірі Bayerischer Rundfunk заявив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн.

Приводом для такого занепокоєння дипломат назвав домовленості між курдами та Дамаском .

"Уявіть собі, що Сирія чи її союзники у відповідь атакують Туреччину", - зазначив Ассельборн, за словами якого членство у НАТО передбачає взаємні зобов'язання членів Альянсу. Тому, за словами міністра, усі країни-члени НАТО у випадку нападу на Туречину муситимуть втрутитися. "Ситуація підлягає ретельному аналізу", - наголосив Ассельборн.

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Він також назвав турецьку воєнну операцію у Сирії "злочином" і закликав голів МЗС країн Європейського Союзу під час зустрічі 14 жовтня ухвалити рішення заборонити експорт озброєнь до Туреччини. Таке рішення вже ухвалили окремі члени СЄ, серед яких і Німеччина.

Водночас міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що поки не вбачає необхідності у запровадженні економічних санкцій через наступ турецьких військ у Сирії. "Важливо залишатися із Туреччиною у діалозі, аби мати можливість на неї вплинути", - зазначив Маас 14 жовтня перед засіданням Ради ЄС з закордонних справ у Люксембурзі.

На засіданні Ради ЄС, крім сирійського, що є головним питанням на порядку денному, обговорюватимуть також низку інших тем включно з реформами в Україні.

Так, за словами верховної представниці ЄС з зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні, участь у засіданні Ради ЄС візьме очільник МЗС України Вадим Пристайко. "Для нас це стане можливістю почути плани нової адміністрації, нового уряду щодо реформ", - зазначила Могеріні у понеділок під час спілкування з журналістами.

Посилання в інтернеті

Інтерв'ю Жана Ассельборна

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