Наступ Туреччини в Сирії: спостерігачі заявляють про загибель цивільних

Після оголошеного напередодні призупинення наступу турецьких військ на позиції сирійських курдів на півночному сході Сирії стало значно спокійніше. Як повідомив у п'ятницю, 18 жовтня, розташований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, перестрілки із застосуванням гранатометів та кулеметів тривають лише поблизу прикордонного міста Рас-ель-Айн, передає агенція новин AFP. Спостерігачі посилаються на власну мережу інформаторів, тож незалежних підтверджень їхніх даних немає.

За даними центру, за добу внаслідок авіаударів та обстрілів з боку турецької армії та її союзників в цьому регіоні Сирії загинули 14 цивільних осіб та восьмеро бійців "Демократичних сил Сирії" (SDF), де переважають курдські формування. Раніше спостерігачі повідомляли й про кілька десятків поранених.

Сирійські курди кажуть про інтенсивні обстріли

Тим часом речник SDF Мустафа Балі повідомив у соціальній мережі Twitter, що в місті Рас-ель-Айн тривають артобстріли та удари з повітря з боку турецьких сил. Ці удари націлені як на позиції курдських сил, так і на цивільні об'єкти, у тому числі лікарні. "Туреччина порушує угоду про перемир'я, з минулої ночі й надалі атакуючи місто", - написав Балі.

За зазначає AFP, курди тримають оборону в Рас-ель-Айні, де вони створили добре розгалужену мережу підземних тунелів та траншей, що стримує турецький наступ вже впродовж тижня.

Amnesty International закинула туркам воєнні злочини

Тим часом міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила турецькі війська та їхніх союзників з лав збройних загонів сирійської опозиції в скоєнні воєнних злочинів. У опублікованій 18 жовтня доповіді зазначається, що під час наступу турків та їхніх союзників у цій частині Сирії загинуло також і багато мирних жителів.

У доповіді вказується на докази "безоглядних обстрілів житлових кварталів". Задокументовано зокрема, що під обстріли потрапили житловий будинок, булочна та школа. Також правозахисники вказують і на зафіксоване вбивство курдської політикині, котру союзні до Туреччини сирійські повстанці спочатку побили, а потім розстріляли.

Ердоган все заперечує

Натомість президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав інформацію про бойові дії "спекуляціями та дезінформацією", котрій не варто довіряти.

Він також пригрозив, що Анкара посилить свій наступ у разі, якщо угода зі США про призупинення наступальної операції турків у Сирії не виконуватиметься повністю, повідомляє агентство новин dpa.

Нагадаємо, згідно з угодою між Анкарою та Вашингтоном, збройні формування сирійських курдів упродовж п'яти діб мають відступити на більш ніж 30 кілометрів від сирійсько-турецького кордону. Звільнений від курдів район Туреччина опиниться під контролем Туреччини як "зона безпеки".