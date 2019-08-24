Наслідки торговельної війни: китайський експорт у серпні скоротився

Китайська економіка дедалі сильніше відчуває на собі наслідки нинішнього торговельного конфлікту між США та КНР. Згідно з оприлюдненими в неділю, 8 вересня, даними китайського митного відомства, впродовж серпня цього року експортери з КНР реалізували на зовнішніх ринках товарів на загальну суму 214,8 мільярда доларів США, що на 1 один відсоток менше, ніж у серпні 2018 року.

Таке падіння стало цілковитою несподіванкою для аналітиків. Опитані інформагенцією Reuters експерти очікували, що в серпні показники китайського товарного експорту додадуть щонайменше два відсотки порівняно з серпнем 2018 року.

Такі прогнози спиралися насамперед на досягнуте в липні цього року зростання обсягів експорту з Піднебесної на 3,3 відсотка порівняно з липнем минулого року.

Щодо товарного імпорту до Китаю, то в останньому місяці літа КНР завезла товарів на загальну суму 179,97 мільярда доларів США. Таким чином, якщо порівнювати з торішнім серпневим показником імпорту, цього року його обсяги скоротилися на 5,6 відсотка, повідомляє агенція новин dpa. У липні 2019 року Китай імпортував на 6 відсотків менше товарів, ніж у другому місяці літа торік.

Загалом позитивне торговельне сальдо КНР становило в серпні 2019 року 34,84 мільярда доларів США, тоді коли в липні поточного року цей показник сягнав 45,06 мільярда доларів.

Різке падіння в торгівлі зі США

Щодо торгівлі між Китаєм та США, то тут падіння експорту й імпорту було значно разючішим, ніж у цілому. Приміром, показник експорту китайських товарів до Сполучених Штатів знизився на 16 відсотків до 37,3 мільярда доларів. Американські виробники, своєю чергою, реалізували за минулий місяць на китайському ринку продукції на 10,3 мільярда доларів, що на 22,5 відсотка менше порівняно з торішнім показником, зазначає агенція AP.

Також скоротилося китайське позитивне сальдо в торгівлі зі США: якщо в липні цей показник дорівнював 27,97 мільярда доларів, то в серпні - 26,95 мільярда. А загалом упродовж січня-серпня цього року позитивне торговельне сальдо КНР зі США становило 195,45 мільярда доларів.

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