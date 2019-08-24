 Наслідки торговельної війни: китайський експорт у серпні скоротився | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.09.2019

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Економіка

Наслідки торговельної війни: китайський експорт у серпні скоротився

На тлі торговельного конфлікту між США та КНР у серпні 2019 року китайські виробники експортували менше, ніж у аналогічному місяці торік. Імпорт до КНР падає ще більшими темпами.

Китай

Торгова суперечка зі США вже позначилася на китайських експортерах та імпортерах

Китайська економіка дедалі сильніше відчуває на собі наслідки нинішнього торговельного конфлікту між США та КНР. Згідно з оприлюдненими в неділю, 8 вересня, даними китайського митного відомства, впродовж серпня цього року експортери з КНР реалізували на зовнішніх ринках товарів на загальну суму 214,8 мільярда доларів США, що на 1 один відсоток менше, ніж у серпні 2018 року.

Таке падіння стало цілковитою несподіванкою для аналітиків. Опитані інформагенцією Reuters експерти очікували, що в серпні показники китайського товарного експорту додадуть щонайменше два відсотки порівняно з серпнем 2018 року.

Такі прогнози спиралися насамперед на досягнуте в липні цього року зростання обсягів експорту з Піднебесної на 3,3 відсотка порівняно з липнем минулого року.

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Вашингтону не варто хибно оцінювати ситуацію щодо торговельного протистояння з Пекіном, інакше саме США доведеться рахуватися з "усіма наслідками" торговельної війни, наголосили в китайському уряді. (24.08.2019)

У США набули чинності оголошені раніше Дональдом Трампом підвищені ставки ввізного мита на товари з КНР. Китай так само обкладатиме з 1 вересня більшими митами імпорт деяких американських товарів. (01.09.2019)

Щодо товарного імпорту до Китаю, то в останньому місяці літа КНР завезла товарів на загальну суму 179,97 мільярда доларів США. Таким чином, якщо порівнювати з торішнім серпневим показником імпорту, цього року його обсяги скоротилися на 5,6 відсотка, повідомляє агенція новин dpa. У липні 2019 року Китай імпортував на 6 відсотків менше товарів, ніж у другому місяці літа торік.

Загалом позитивне торговельне сальдо КНР становило в серпні 2019 року 34,84 мільярда доларів США, тоді коли в липні поточного року цей показник сягнав 45,06 мільярда доларів.

Різке падіння в торгівлі зі США

Щодо торгівлі між Китаєм та США, то тут падіння експорту й імпорту було значно разючішим, ніж у цілому. Приміром, показник  експорту китайських товарів до Сполучених Штатів знизився на 16 відсотків до 37,3 мільярда доларів. Американські виробники, своєю чергою, реалізували за минулий місяць на китайському ринку продукції на 10,3 мільярда доларів, що на 22,5 відсотка менше порівняно з торішнім показником, зазначає агенція AP.

Також скоротилося китайське позитивне сальдо в торгівлі зі США: якщо в липні цей показник дорівнював 27,97 мільярда доларів, то в серпні - 26,95 мільярда. А загалом упродовж січня-серпня цього року позитивне торговельне сальдо КНР зі США становило 195,45 мільярда доларів.

  • Система швидкого повідомлення в дії (picture-alliance/dpa/L. Dubrule)

    Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

    Сигнал тривоги й наслідки

    Ще з 2004 року країни ЄС повідомляють одна одну через швидку систему оповіщення, якщо десь у ЄС або ще трьох інших країнах - Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії - виявляють небезпечну продукцію. У 2017 в усій Європі було зафіксовано майже чотири тисячі випадків відкликання товарів, зупинення продажів або імпорту, повідомили в Єврокомісії. Майже аналогічні масштаби були і в 2016 році.

  • Фабрика іграшок у китайському Шенчьжені (picture alliance/dpa)

    Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

    Небезпека в дитячій кімнаті

    Найбільша небезпека загрожує дітям, адже іграшки - серед товарів, які у ЄС вилучаються найчастіше. Майже кожне третє повідомлення про небезпечну продукцію (29 відсотків) стосується іграшок, кожне п'яте - автомобілів (20 відсотків), не рідкість - і небезпечний одяг (12 відсотків).

  • Спінери можуть бути небезпечними

    Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

    Спінер: не такий вже й невинний

    Серед небезпечних іграшок - популярні нині серед дітей спінери. Вони можуть містити отруйні хімікати або батерейки, які, у випадку, коли діти їх проковтнуть, загрожують опіками стравоходу і кишківника.

  • У 28 відсотках випадків повідомлень існував ризик поранення (picture-alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand)

    Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

    Від поранень до задихання

    Не завжди небезпеку можна оминути, зауважують у Єврокомісії. Серед ризиків, які становили шкідливі товари, найпоширенішим був ризик поранення - у 28 відсотках випадків. На другому місці - 22 відсотки - хімічні загрози, а також небезпека задухи внаслідок проковтування предметів.

  • Виробництво іграшок в Китаї (picture-alliance/ dpa)

    Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

    Made in China

    Понад половина низькоякісної продукції торік надійшла з Китаю, так само, як і у 2016 році. Цікаво, що небезпечних товарів європейського походження у 2017 році в системі оповіщення зафіксували 26 відсотків.

  • Пошкоджений Samsung Galaxy Note 7 (picture-alliance/AP Photo/A. Zuis)

    Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

    Спіймали на гарячому

    Одним із найбільш промовистих прикладів того, наскільки корисною може бути швидка система оповіщення в ЄС, Єврокомісія називає ситуацію із смартфоном Samsung Galaxy Note 7. Після кількох повідомлень у ЗМІ про ризик опіків, спричинених смартфоном, країни ЄС швидко обмінялися даними в системі та визначили цей товар як небезпечний. Це призвело до масового вилучення його з крамниць.

  • Німецький супермаркет (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

    Німці - найпильніші у ЄС

    Найбільше повідомлень про небезпечні продукти надійшло до європейської системи з Німеччини - близько 350 за рік. Це можна пояснити, серед іншого, значними обсягами німецького ринку, а також кількістю імпортованої продукції й досвідченістю контролерів, сказали в Єврокомісії.

  • Сортувальна станція Deutsche Post в Нюрнберзі (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

    Online-торгівля: шлюз для неліквіду?

    Великою проблемою в Єврокомісії вважають те, що споживачі дедалі частіше купують товари через інтернет безпосередньо у третіх країнах. При таких купівлях важко пересвідчитися, наскільки замовлені товари відповідають стандартам ЄС.

  • Купівля в інтернеті (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

    Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

    Діалог з онлайн-крамницями

    Між тим Єврокомісія веде переговори з такими онлайн-мережами, як Amazon, Ebay та китайським Alibaba або німецьким Otto. Вона закликає їх взяти на себе добровільні зобов'язання, що виходять за рамки законодавчих приписів. Приміром, дозволити підприємствам перевіряти, які товари потрапили до списку небезпечних, і повідомляти про це постачальників.

    Автор: Інза Вреде, Ганна Бєднова


Дивитись відео 02:30

Дипломатія панд: як Китай собі друзів знаходить (04.07.2017)

DW.COM

Як ЄС захищає споживачів від небезпечних товарів

Для захисту споживачів у ЄС запроваджено систему швидкого оповіщення про небезпечні товари. І вона дійсно працює: лише у 2017 році до неї надійшло 2200 повідомлень. Наслідки не забарилися. (13.03.2018)  

Аудіо й відео до теми

Дипломатія панд: як Китай собі друзів знаходить (04.07.2017)  

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