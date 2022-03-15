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НАСА

НАСА - Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "НАСА". НАСА - англійська абревіатура NASA - є цивільною структурою США, яку заснували 1958 року для досліджень у галузі аеронавтики й космічних польотів. Штаб-квартира НАСА розташована у Вашингтоні, космодром – на мисі Канаверал у Флориді.

NASA продовжить співпрацю з Росією, незважаючи на війну в Україні

NASA продовжить співпрацю з Росією, незважаючи на війну в Україні 15.03.2022

Незважаючи на вторгнення військ РФ в Україну, спільну роботу на Міжнародній космічній станції будуть продовжувати, заявив представник NASA Джоель Монтальбано.
Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС

Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС 20.02.2022

Ракета-носій "Антарес", спільного виробництва України і США, вивела на орбіту корабель з вантажем НАСА для Міжнародної космічної станції. У ньому провізія, обладнання для станції і матеріали для наукових досліджень.
Чи можливий секс у космосі?

Чи можливий секс у космосі? 15.10.2021

Чи відчувають космонавти сексуальний потяг під час польоту? Як позначається на лібідо перебування в умовах невагомості? І у кого був інтим на орбіті?

Вибух зірки як віртуальне видовище (05.10.2021) 05.10.2021

Кассіопея A вибухнула на відстані 11 000 світлових років від Землі. Космічна обсерваторія НАСА дозволила науковцям отримати дані про це. Зробити сухі наукові факти доступними та захоплюючими допомагає візуалізація даних.
Як пенсіонери з НАСА врятували космічний телескоп Хаббл

Як пенсіонери з НАСА врятували космічний телескоп "Хаббл" 20.09.2021

Коли на космічному телескопі "Хаббл", якому вже понад 30 років, раптово вийшов з ладу комп'ютер, НАСА довелося звернутися за допомогою до колишніх співробітників, а ті не сплохували.

Вода для Марсу: робот видобуває воду там, де її немає (14.09.2021) 14.09.2021

Знайомтеся з роботом, який може видобувати воду… з повітря! Навіть у пустелі! Його створили для видобутку води на Марсі.

Віцепрем'єр: Інвестори зі США могли б стати акціонерами ракетобудівників України

Віцепрем'єр: Інвестори зі США могли б стати акціонерами ракетобудівників України 10.06.2021

Після подій 2014 році Україна стала активніше розвивати співпрацю в ракетно-космічній галузі з Заходом, зокрема зі США. Про стан та перспективи такої співпраці DW розповів віцепрем'єр Олег Уруський.
Україна планує співпрацю в космосі з Пентагоном - віцепрем'єр

Україна планує співпрацю в космосі з Пентагоном - віцепрем'єр 09.06.2021

ДКАУ вивчає можливість співпраці з Командуванням космічних сил міноборони США щодо безпеки космічних польотів та інформації з космічної ситуаційної обізнаності, повідомив віцепрем'єр Олег Уруський.
Навіщо Україні супутник й чому довелося звертатися до SpaceX Ілона Маска

Навіщо Україні супутник й чому довелося звертатися до SpaceX Ілона Маска 02.06.2021

Український супутник "СІЧ-2-30" виведе на орбіту ракета-носій компанії Ілона Маска SpaceX. Яка Україні користь від власного супутника? Відповідь - у матеріалі DW.
Мінівертоліт Ingenuity здійснив перший політ на Марсі

Мінівертоліт Ingenuity здійснив перший політ на Марсі 19.04.2021

Мінівертоліт Ingenuity, який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance, здійснив перший випробувальний політ, повідомляє НАСА.
SpaceX збудує для НАСА космічний апарат для польоту астронавтів на Місяць

SpaceX збудує для НАСА космічний апарат для польоту астронавтів на Місяць 17.04.2021

НАСА обрала компанію Ілона Маска SpaceX для будівництва космічного апарату для польоту на Місяць.
НАСА перенесла запуск Crew Dragon до МКС через негоду

НАСА перенесла запуск Crew Dragon до МКС через негоду 14.11.2020

Намічений на 14 листопада дрйгий запуск пілотованого корабля Crew Dragon з астронавтами до МКС перенесли на добу через сильні вітри, повідомили в НАСА.
На видимій з Землі частині Місяця вперше виявлені сліди води

На видимій з Землі частині Місяця вперше виявлені сліди води 26.10.2020

Відкриття зроблено за допомогою німецько-американської обсерваторії SOFIA. Раніше вважалося, що вода на Місяці може бути на боці, який не видно з Землі.

Зонд NASA взяв проби космічного пилу астероїда (21.10.2020)

Зонд NASA взяв проби космічного пилу астероїда (21.10.2020) 21.10.2020

У NASA святкують успіх операції, проведеної за 320 млн км від Землі. Космічний зонд OSIRIS-REx взяв зразки пилу і ґрунту з поверхні астероїда Бенну. Дивіться, як це відбувалося.
Корабель Союз успішно пристикувався до МКС

Корабель "Союз" успішно пристикувався до МКС 14.10.2020

Політ корабля "Союз МС-17" вперше проводився за надкороткою схемою. Стиковка з МКС відбулася вже за три години після старту.
Корабель Crew Dragon з двома астронавтами успішно пристикувався до МКС

Корабель Crew Dragon з двома астронавтами успішно пристикувався до МКС 31.05.2020

Американський космічний корабель Crew Dragon з двома астронавтами на борту здійснив успішну стиковку з Міжнародною космічною станцією в автоматичному режимі.
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