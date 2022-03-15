Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
НАСА - Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "НАСА". НАСА - англійська абревіатура NASA - є цивільною структурою США, яку заснували 1958 року для досліджень у галузі аеронавтики й космічних польотів. Штаб-квартира НАСА розташована у Вашингтоні, космодром – на мисі Канаверал у Флориді.
Ракета-носій "Антарес", спільного виробництва України і США, вивела на орбіту корабель з вантажем НАСА для Міжнародної космічної станції. У ньому провізія, обладнання для станції і матеріали для наукових досліджень.