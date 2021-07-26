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"Народний фронт" - політична партія в Україні.
Політична партія "Народний фронт" була створена 2014 року. Серед її засновників - Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов. Ціла низка членів "Народного фронту" - у тому числі Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов - раніше були членами політичної партії "Батьківщина".
Подання 62 депутатів щодо відповідності Конституції України указу президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск Верховної Ради надійшло до Конституційного суду. Нардепи просять розглянути його за два місяці.