"Народний фронт"

Перші кнопкодави нової Верховної Ради (12.09.2019)

Громадський рух "Чесно" спіймав кількох депутатів на кнопкодавстві. Двоє з них з фракції "Слуга народу", яка обіцяла не кнопкодавити у Верховній Раді. Хто ці народні обранці й як вони відреагували на критику?