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"Народний фронт"

"Народний фронт" - політична партія в Україні.

Політична партія "Народний фронт" була створена 2014 року. Серед її засновників - Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов. Ціла низка членів "Народного фронту" - у тому числі Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов - раніше були членами політичної партії "Батьківщина".

Коаліції, газ чи література: чому Арсена Авакова зарано списувати з політики

Коаліції, газ чи література: чому Арсена Авакова зарано списувати з політики 26.07.2021

Арсен Аваков так довго очолював МВС, що уявити його в іншій ролі важко. А втім, колишній міністр завжди був багатогранною особою. DW нагадує про широке коло його інтересів.
Влада Ефіопії оголосила про негайне припинення вогню в штаті Тиграй

Влада Ефіопії оголосила про негайне припинення вогню в штаті Тиграй 29.06.2021

До столиці штату Тиграй увійшли сили "Народного фронту звільнення Тиграю", тимчасовий уряд раніше залишив місто, повідомляють інформагентства.Тим часом уряд Ефіопії оголосив про перемир'я.
Ексдепутату Ради Сергію Пашинському продовжили строк тримання під вартою

Ексдепутату Ради Сергію Пашинському продовжили строк тримання під вартою 29.11.2019

Суд продовжив арешт колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського до 29 січня 2020 року. Також суд відхилив клопотання про передачу ексдепутата на поруки.

Перші кнопкодави нової Верховної Ради (12.09.2019) 12.09.2019

Громадський рух "Чесно" спіймав кількох депутатів на кнопкодавстві. Двоє з них з фракції "Слуга народу", яка обіцяла не кнопкодавити у Верховній Раді. Хто ці народні обранці й як вони відреагували на критику?

Трошки прозорості. Як державне фінансування вплинуло на політичні партії

Трошки прозорості. Як державне фінансування вплинуло на політичні партії 09.07.2019

Завдяки наданню державних грошей партійні фінанси стали більш прозорими, але партії так і залишились лідерськими проектами.
Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради 09.07.2019

Зміна партійних кольорів для багатьох українських політиків є звичною справою. Нинішні вибори до Верховної Ради не стали винятком. Політики і депутати, які опинилися у новому для себе партійному списку, в добірці DW.

Смерть Тимчука: поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство

Смерть Тимчука: поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство 19.06.2019

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті народного депутата Дмитра Тимчука за статтею про умисне вбивство.
У Києві загинув народний депутат Дмитро Тимчук

У Києві загинув народний депутат Дмитро Тимчук 19.06.2019

За попередньою робочою версією слідства народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук загинув від вогнепального поранення під час чищення власної нагородної зброї.
Конституційний суд отримав подання від 62 депутатів щодо розпуску Ради

Конституційний суд отримав подання від 62 депутатів щодо розпуску Ради 24.05.2019

Подання 62 депутатів щодо відповідності Конституції України указу президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск Верховної Ради надійшло до Конституційного суду. Нардепи просять розглянути його за два місяці.
Жарт чи реальність: що думають депутати про розпуск Верховної Ради

Жарт чи реальність: що думають депутати про розпуск Верховної Ради 20.05.2019

Президент України Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив про розпуск Верховної Ради. Депутати вказують на відсутність для цього правових підстав, однак уже готуються до перевиборів.
Коментар: Хай живе політична криза в Україні?

Коментар: Хай живе політична криза в Україні? 17.05.2019

За три дні до інавгурації Зеленського парламентська коаліція в Раді припинила існування. Україна, схоже, входить в період протистояння новообраного президента і старого парламенту, вважає Сергій Руденко.
Фракція Народного фронту оголосила про вихід з коаліції

Фракція "Народного фронту" оголосила про вихід з коаліції 17.05.2019

Фракція "Народного фронту" оголосила про вихід з парламентської коаліції. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив про припинення діяльності коаліції "Європейська Україна".
Депутати ВР готуються визначити дату інавгурації Володимира Зеленського

Депутати ВР готуються визначити дату інавгурації Володимира Зеленського 13.05.2019

У Верховній Раді немає єдності щодо дати інавгурації новообраного президента. Сам Володимир Зеленський наполягав на проведенні церемонії 19 травня.
Рада збільшила склад української ЦВК

Рада збільшила склад української ЦВК 18.09.2018

Верховна Рада України зробила важливий крок до вирішення дилеми довкола Центрвиборчкому. Склад ЦВК вирішили розширити до 17 осіб.
Повстання проти Порошенка у Верховній Раді: чи готовий президент на поступки?

"Повстання" проти Порошенка у Верховній Раді: чи готовий президент на поступки? 06.07.2018

В Україні з'явилися перші ознаки політичної кризи. Причина - наближення виборів, на яких президент хоче будь-що мати повний контроль над ЦВК. Партнери по коаліції очікують поступок від Порошенка. 
Суд ЄС зобов'язав Марін Ле Пен повернути Європарламенту 300 тисяч євро

Суд ЄС зобов'язав Марін Ле Пен повернути Європарламенту 300 тисяч євро 19.06.2018

Лідерка французьких правопопулістів Марін Ле Пен неправомірно працевлаштувала свою асистентку, коли була депутаткою Європарламенту. Таке рішення ухвалив Суд ЄС і зобов'язав її відшкодувати 300 тисяч євро.
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