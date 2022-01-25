Легалізація марихуани - переваги та ризики

Відмінний секс та захист від COVID-19 - з одного боку. Проблеми з концентрацією уваги та шкода здоров'ю в довгостроковій перспективі - з іншого. Останні дані науковців про наслідки вживання канабісу - в огляді DW.