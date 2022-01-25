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Наркотики

Усі наркотичні засоби перераховані в Єдиній конвенції про наркотичні засоби від 1961 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "наркотики". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Легалізація марихуани - переваги та ризики

Легалізація марихуани - переваги та ризики 25.01.2022

Відмінний секс та захист від COVID-19 - з одного боку. Проблеми з концентрацією уваги та шкода здоров'ю в довгостроковій перспективі - з іншого. Останні дані науковців про наслідки вживання канабісу - в огляді DW.
Смерть Полякова: поки підозр у справі нікому не оголошували

Смерть Полякова: поки підозр у справі нікому не оголошували 20.12.2021

Українські правоохоронці досі проводять досудове розслідування у справі смерті Полякова, і підозри ще нікому не оголошували.

Парламент Мальти підтримав легалізацію канабісу для власних потреб

Парламент Мальти підтримав легалізацію канабісу для власних потреб 15.12.2021

Мальтійський парламент підтримав законопроєкт про легалізацію марихуани для особистого користування. У разі його підписання президентом, Мальта стане першою країною ЄC, яка піде на це.
Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - Європа у фокусі (відео)

Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - "Європа у фокусі" (відео) 29.11.2021

Також у випуску: Як борються з наркоторгівлею у Франції. Що залишилося Росії від СРСР. Кого бояться іспанські фермери. Чому італійські винороби змушені експериментувати з вином.

Не лише через Польщу: інші шляхи мігрантів до ЄС - "Європа у фокусі" (29.11.2021) 29.11.2021

Франція: як борються з наркоторгівлею у Марселі. Росія: що залишилося в РФ від радянського минулого. Іспанія: кого бояться іспанські фермери і... вівці. Італія: чому місцеві винороби змушені експериментувати з вином.
Опіум та марихуана: як виживають афганські селяни (25.11.2021)

Опіум та марихуана: як виживають афганські селяни (25.11.2021) 25.11.2021

Після приходу до владиталіби пообіцяли зробити Афганістан вільним від наркотиків. Але в країні далі вирощують опійний мак і марихуану. Для багатьох фермерів це єдина можливість вижити. Афганістан залишається провідним виробником опіуму у світі.
Коментар: Настав час легалізувати канабіс

Коментар: Настав час легалізувати канабіс 23.11.2021

У Німеччині, імовірно, невдовзі дозволять курити канабіс. Очікуване від нового уряду рішення було би неабияким кроком вперед, геть від шкідливої ідеології  - назустріч суспільним реаліям, вважає Маттіас фон Гайн.
Водій позашляховика, який збив дітей у Харкові, був під метадоном

Водій позашляховика, який збив дітей у Харкові, був під метадоном 12.11.2021

Чоловік на Toyota Land Cruiser збив 13-річних дітей на пішохідному переході. Медична експертиза встановила, що він перебував під наркотичним сп'янінням. Водію загрожує до восьми років позбавлення волі.
Смерть Полякова: поліція досі з'ясовує, як наркотики потрапили в організм народного депутата

Смерть Полякова: поліція досі з'ясовує, як наркотики потрапили в організм народного депутата 12.11.2021

Українська поліція все ще відпрацьовує дві версії загибелі народного депутата Антона Полякова: добровільне вживання наркотиків і примусове їх потрапляння в організм.
Процес століття: в Італії засудили 70 мафіозі

Процес століття: в Італії засудили 70 мафіозі 07.11.2021

70 членів мафіозного угруповання "Ндрангета" засудили до позбавлення волі строком до 20 років.
У Колумбії затримано найбільш розшукуваного наркобарона

У Колумбії затримано найбільш розшукуваного наркобарона 24.10.2021

Президент Колумбії Іван Дуке порівняв затримання наркобарона Дайро Антоніо Усуги з вбивством у 1993 році наркоторговця Пабло Ескобара.
Люксембург планує легалізувати вирощування канабісу для власних потреб

Люксембург планує легалізувати вирощування канабісу для власних потреб 23.10.2021

У Люксембурзі планують легалізувати вирощування канабісу для власних потреб. Це є частиною урядової програми у боротьбі з наркотичною злочинністю. Вживання марихуани у громадських місцях залишатиметься під забороною.
Легалізація марихуани у ФРН - одна з ключових тем коаліційних переговорів

Легалізація марихуани у ФРН - одна з ключових тем коаліційних переговорів 14.10.2021

Це "секрет Полішинеля" - з різною регулярністю марихуану вживають мільйони німців. Але цей "народний наркотик" у ФРН досі офіційно заборонений. Що пропонують учасники коаліційних переговорів?

Легальний бізнес з виробництва медичного канабісу (29.09.2021) 29.09.2021

Дедалі більше країн легалізують медичне застосування конопель. Вирощування канабісу стає перспективним і прибутковим бізнесом. Це доводить, зокрема, підприємство у Південно-Африканській Республіці, яке щомісяця виробляє до 100 кілограмів борошна з канабісу для виробництва ліків.
Перші обіцянки Талібану: загальна амністія, права жінок та свобода преси

Перші обіцянки "Талібану": загальна амністія, права жінок та свобода преси 17.08.2021

Таліби кажуть про прагнення налагодити відносини з іншими країнами, обіцяють не позбавляти жінок права на освіту, та хочуть, щоб в Афганістані припинили виробляти наркотики.
СБУ заявила про блокування каналу контрабанди кокаїну до ЄС

СБУ заявила про блокування каналу контрабанди кокаїну до ЄС 09.08.2021

В Одесі затримали трьох співорганізаторів каналу переправлення кокаїну з Латинської Америки до Євросоюзу, повідомили в СБУ. За даними Інтерполу, затримані причетні до угрупування "Ндрангета".
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