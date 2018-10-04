Напередодні томоса: що відбувається в Почаївській лаврі?

Православні віруючі в Україні очікують томос від Вселенського патріарха Варфоломія. Які настрої панують серед вірян Почаївської лаври, яка перебуває під контролем УПЦ МП, та в місті Почаїв. Репортаж DW.
Ранок звичайного робочого дня. Біля Почаївської лаври більше лотків з церковною атрибутикою, ніж людей. "Ніхто нічого не купує! Як втік цей Янукович і закінчився Майдан, так і "скисла" наша торгівля!" - в серцях каже продавчиня хусток, які жінки купують, аби зайти в церкву. Побачивши камеру, жінка ховається за своїм товаром. Майже всі продавці просять їх не знімати. Один з них взагалі розлютився: "Ми платимо податки! А ви провокацію тут хочете влаштувати зі своєю автокефалією. Не буде її! Ні-ко-ли!" Почувши це, одна з парафіянок, яка проходила повз, починає хреститися й тихо шепоче: "Боже, врятуй нашу Почаївську лавру! "
Куди священики, туди і парафіяни
На центральному вході до Почаївської лаври суворий охоронець у камуфляжі заборонив знімати без дозволу настоятеля храму. Дозвіл нам дали, але за умови, що ні з ким ми говорити не будемо. Один зі служителів дав зрозуміти, що всі відповіді на запитання навколо теми єдиної помісної УПЦ можна знайти на офіційному сайті УПЦ МП: "Митрополит Онуфрій доволі чітко вже визначився".
Уже за високим парканом лаври ми зустріли одного з монахів. Слухаючи наші запитання щодо томоса, він лише посміхався. "Як дадуть, то є керівництво церковне, тоді буде щось говорити", - відповів монах, додавши, що "тут ніхто томоса не боїться".
З кількома віруючими під стінами Почаївської лаври нам все ж таки вдалося поспілкуватися. Ксенія, прочанка з Полтави, зокрема, зауважила: "Мої батьки ходили до храмів Московського патріархату. Ми теж. Політика не може впливати на вибір людей". До розмови долучився юнак, котрий, вочевидь, прямував до лаври: "УПЦ МП не має відношення до війн на сході. Я як ходив у московський патріархат, так і ходитиму".
Який патріархат обирають почаївці?
До Майдану на Почаївську лавру працювали мінімум 30 відсотків підприємців міста Почаїв. Тепер замовлень з лаври майже немає, розповідає одна з працівниць крамниці з церковним знадіб'ям. "Я не проти томоса. Але поки патріархати між собою "розбірки чинять", у мене не буде заробітків. Поїду до Польщі взимку", - каже жінка.
Дещо далі від лаври - на вулицях самого Почаєва - ми почули різні думки. "Я за те, щоб томос не давали", - каже чоловік середнього віку. Старенька на автобусній зупинці з цим не погодилася: "Україна заслуговує на свою церкву". Молода мама з трьома дітьми розповіла DW, що не розуміє, чому всі сперечаються: "Я ходжу і в храми московського, і в храми київського патріархату! В нас у Почаєві різні є".
Щоправда, аби відвідати в Почаєві храм УПЦ КП, треба власне виїхати за місто. Саме тут після багаторічних прохань Українська православна церква Київського патріархату змогла за часів президентства Віктора Ющенка отримати ділянку для спорудження Свято-Андріївського храму. У Почаєві це єдина церква, де збираються віряни УПЦ КП.
Отець Роман служить тут от уже вісім років. "Коли я святив паски в перший Великдень, люди принесли десь 15 кошиків. А цьогоріч було вже 70", - не без гордощів говорить отець Роман. Він розуміє, що навіть після надання томоса до його храму навряд чи хлине натовп.
Проте на його переконання, люди нарешті зрозуміють, куди вони ходять: "Томос поставить крапку в питанні: хто є Українська православна церква в Україні, а хто є Російська православна церква в Україні. І нарешті УПЦ МП перестане нам закидати, що ми не є канонічні та не є благодатні".
Кому належать будівлі Почаївської лаври
Почаїв ще з часів Майдану в українській пресі часто називали "оплотом русского мира". "Приватизація" Почаївської лаври розпочалася за прем'єрства Віктора Януковича, коли в липні 2003 року він підписав розпорядження Кабінету міністрів про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври. Йшлось про Успенський собор, Троїцький собор, монастирські келії, архієрейський будинок, дзвіниці та надбрамний корпус.
Нині власником Почаївської лаври є релігійна організація "Почаївська Свято-Успенська Лавра" - юридична особа, керівником якої є митрополит Володимир. Тобто об'єкти нерухомості Почаївської лаври перебувають у приватній власності, що підтверджується даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Зокрема, йдеться про будівлю Храму Преображення Господнього загальною площею 4 445 квадратних метрів.
"Внуки Леніна - по духу, грозять розправою"
У вересні цього року з Почаєва почали надходити повідомлення про появу молодиків з агресивними написами на одязі про майбутню релігійну війну. В Почаївській лаврі помітно посилили охорону, намісник Свято-Успенської лаври митрополит Володимир у своєму зверненні навіть застеріг, що "внуки Леніна - по духу, грозять розправою", і закликав вірян: "Захистимо свою святиню".
Депутат Почаївської міськради Тарас Паляниця запевнив у розмові з DW, що ситуація навколо лаври перебуває під контролем правоохоронців, які "зможуть запобігти будь-яким провокаціям". Депутат взагалі не згоден ні з тим, що в Почаєві існує "русский мир", ні з тим, що тут з'являться якісь там "онуки Леніна" чи-то "бандерівці", які будуть щось трощити : "Якщо можна так сказати, то "бандерівці" в Почаєві зацікавлені в тому, щоб тут був мир та спокій", - каже Паляниця.
Отець Роман сподівається, що рано чи пізно, в лаврі служитимуть священники єдиної помісної церкви. Він не виключає, що серед служителів УПЦ МП є й ті, що захочуть об’єднання, як це зробили вже 6 парафій Кременецького району Тернопільщини.
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