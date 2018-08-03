Напад на херсонську активістку Гандзюк розслідуватиме СБУ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко передав до СБУ слідство у справі нападу на активістку та радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк. Про це Луценко написав у п'ятницю, 3 серпня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Генпрокурор відвідав Катерину Гандзюк у лікарні, де вона перебуває після нападу невідомого зловмисника. "Почув її версії причин нападу на неї. З огляду на це прийняв рішення передати слідство до центрального апарату СБУ", - поінформував генпрокурор.

Луценко також повідомив, що через серію нападів на громадських активістів він проведе нараду правоохоронних структур.

Нагадаємо, що 31 липня радницю мера Херсона Катерину Гандзюк невідомий зловмисник облив великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків тіла і перебуває в стабільно важкому стані. Наступного дня постраждалу літаком евакуювали на лікування до Києва.

Напад кваліфікований поліцією як замах на вбивство. Слідство розглядає декілька версій нападу, зокрема - скоєння злочину у зв'язку зі службовою діяльністю потерпілої та її активною громадянською позицією.