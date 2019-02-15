Нападники на Гандзюк пішли на угоду зі слідством - ГПУ

Підозрювані у нападі на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк дали зізнавальні свідчення та пішли на угоду зі слідством, після чого їм було змінено раніше повідомлені підозри. Про це в середу, 24 квітня, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

"4 квітня 2019 року п'ятеро підозрюваних звернулися із заявами до процесуального керівника про визнання винуватості. Вони беззастережно визнали свою винуватість у скоєнні інкримінованих їм злочинів, надали правдиві, послідовні та повні свідчення про події, зокрема і викривальні свідчення стосовно своєї участі в злочині, а також участі в ньому інших осіб", - зазначив Лисенко, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

За його словами, після цього виконавцям злочину змінили підозри в скоєнні злочину. Тепер їх підозрюють у скоєнні злочину групою осіб за попередньою змовою та умисному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому за обтяжливих обставин. Покарання передбачає позбавлення волі терміном від семи до десяти років.

31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з тяжкими опіками доправили до місцевої лікарні, але згодом перевели до медзакладу Києва. У зв'язку з нападом затримані п'ятеро підозрюваних, зокрема чоловік, якого зафіксували камери відеоспостереження як покупця сірчаної кислоти.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні. Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на "умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення".

28 січня батько загиблої Віктор Гандзюк на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з контролю над розслідуванням нападів на громадських активістів заявив, що з підозрюваними співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

31 січня Мангер вирішив вийти з партії "Батьківщина" на час розслідування справи про вбивство Гандзюк. Він також назвав звинувачення на свою адресу безпідставними і голослівними. 9 лютого бюро Херсонської обласної організації "Батьківщини" виключило Мангера з лав партії.

11 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Мангеру оголошено про підозру в організації вбивства Гандзюк.

15 лютого Шевченківський районний суд Києва обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 березня з правом внесення застави у розмірі 2 мільйонів 497 тисяч гривень. Того самого дня він вийшов з СІЗО після внесення застави.