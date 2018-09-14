Нападника на суддю в Києві затримали - поліція

Нападника на київського суддю Сергія Дячука, котрий розглядає справу про вбивства на Майдані, затримали. Про це вдень у суботу, 15 вересня, повідомили у поліції Києва.

Як зазначається в оприлюдненій правоохоронцями інформації, напередодні ввечері між чоловіками відбувся словесний конфлікт, після чого охоронець автостоянки металевою палицею завдав кілька ударів потерпілому.

Згодом нападник утік, а свідки інциденту викликали карету "Швидкої допомоги" потерпілому. Суддя Дячук пояснив, що помітив вогнище біля автостоянки. Через це він зробив зауваження охоронцеві об'єкта. Той, у відповідь, напав на суддю. Затриманий надає пояснення слідчим Святошинського управління поліції, йдеться в повідомленні правоохоронців.

Розпочато кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "Хуліганство".

Суддя Сергій Дячук є головуючим у судовому розгляді справи про вбивства на Майдані 18-20 лютого 2014 року.