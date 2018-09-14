 Нападника на суддю в Києві затримали - поліція | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2018

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Новини

Нападника на суддю в Києві затримали - поліція

Після словесного конфлікту суддю металевою палицею побив охоронець автостоянки. Його затримали і кваліфікують напад як хуліганство, повідомляють у поліції Києва.

Напад на суддю в Києві

Затриманим виявився киянин

Нападника на київського суддю Сергія Дячука, котрий розглядає справу про вбивства на Майдані, затримали. Про це вдень у суботу, 15 вересня, повідомили у поліції Києва.

Як зазначається в оприлюдненій правоохоронцями інформації, напередодні ввечері між чоловіками відбувся словесний конфлікт, після чого охоронець автостоянки металевою палицею завдав кілька ударів потерпілому.

Згодом нападник утік, а свідки інциденту викликали карету "Швидкої допомоги" потерпілому. Суддя Дячук пояснив, що помітив вогнище біля автостоянки. Через це він зробив зауваження охоронцеві об'єкта. Той, у відповідь, напав на суддю. Затриманий надає пояснення слідчим Святошинського управління поліції, йдеться в повідомленні правоохоронців.

Розпочато кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "Хуліганство". 

Суддя Сергій Дячук є головуючим у судовому розгляді справи про вбивства на Майдані 18-20 лютого 2014 року.

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На суддю Сергія Дячука напали пізно ввечері біля його помешкання. Суддя госпіталізований, нападника затримати не вдалось. (15.09.2018)

Аудіо й відео до теми

Генпрокурор про справи Майдану: ці процеси довгі, інакше і бути не може (30.01.2018)  

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