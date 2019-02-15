Найпоширеніші міфи про "Північний потік-2" (відео)

Євросоюз, фактично, дав зелене світло спорудженню "Північного потоку-2". Однак зупинити будівництво все ще може Дональд Трамп. Президент США неодноразово погрожував запровадити санкції проти західних компаній, які беруть участь у цьому проекті. Це, приміром, Allseas Group та Saipem, яким належать необхідні для реалізації будівництва кораблі-трубоукладачі. У разі штрафних заходів проти них роботи в морі просто припиняться. DW розвінчує й інші міфи про трубу:

