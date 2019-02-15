 Найпоширеніші міфи про ″Північний потік-2″ (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.02.2019

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Економіка

Найпоширеніші міфи про "Північний потік-2" (відео)

Чи справді "Північний потік-2" збільшить енергетичну залежність Євросоюзу від РФ, чи замерзне без труби Німеччина і чи можливо зупинити будівництво газопроводу? DW розвіює найпоширеніші міфи про "Північний потік-2".

Північний потік-2: 5 міфів про трубу

"Північний потік-2": 5 міфів про трубу

Євросоюз, фактично, дав зелене світло спорудженню "Північного потоку-2". Однак зупинити будівництво все ще може Дональд Трамп. Президент США неодноразово погрожував запровадити санкції проти західних компаній, які беруть участь у цьому проекті. Це, приміром, Allseas Group та Saipem, яким належать необхідні для реалізації будівництва кораблі-трубоукладачі. У разі штрафних заходів проти них роботи в морі просто припиняться. DW розвінчує й інші міфи про трубу: 

DW.COM

Меркель: Україна повинна залишатися транзитною державою

Канцлерка ФРН Анґела Меркель на Мюнхенській конференції з безпеки висловилася за "Північний потік-2", водночас вона наголосила, що Україна має залишатися країною-транзитером газу. (16.02.2019)  

Коментар: Перемога "Газпрому" руками Меркель

Протистояння Меркель і Макрона довкола проекту "Газпрому" тривало менше доби. Перемога канцлерки вигідна Німеччині, ще більше - Росії, а заодно і Болгарії, вважає Андрій Гурков. (08.02.2019)  

Правила ЄС і "Північний потік-2": Берлін і Париж досягли компромісу

На тлі спору щодо "Північного потоку-2" Німеччина та Франція досягли компромісу і запропонували спільний варіант змін газового законодавства ЄС. (08.02.2019)  

Очільниця ХДС: "Північний потік-2" вже не спинити

Очільниця ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер вважає, що добудову "Північного потоку-2" вже не спинити, однак скептично ставиться до ймовірної газової залежності від РФ. (14.02.2019)  

Аудіо й відео до теми

Тимошенко про "тисячу Порошенка", ЄС і "Північний потік-2" (16.02.2019)  

"Північний потік-2": США "атакують" трубу (08.02.2019)  

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Чи справді "Північний потік-2" збільшить енергетичну залежність ЄС від Росії, чи замерзне без цієї труби Німеччина і чи можливо ще зупинити будівництво газопроводу? DW розвіює найпоширеніші міфи про "Північний потік-2".

"Північний потік-2": 5 міфів про трубу (14.02.2019) 14.02.2019

Чи справді "Північний потік-2" збільшить енергетичну залежність ЄС від Росії, чи замерзне без цієї труби Німеччина і чи можливо ще зупинити будівництво газопроводу? DW розвіює найбільш поширені міфи про "Північний потік-2".

Ostseepipeline Nord Stream 2

П'ять поширених міфів про "Північний потік-2" 13.02.2019

У дискусії довкола проекту "Газпрому" нерідко ігнорують елементарні факти. П'ять поширених міфів про газопровід "Північний потік-2" - у добірці DW.

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Докладно

Північний потік-2: 5 міфів про трубу

Найпоширеніші міфи про "Північний потік-2" (відео)

Чи збільшить"Північний потік-2" енергетичну залежність Євросоюзу від РФ і чи можливо зупинити будівництво газопроводу?  

Deutschland Castrop-Rauxel Stillgelegtes Kraftwerk Gustav Knepper wird gesprengt (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

Як на Заході ФРН підірвали вугільну електростанцію

Теплова електростанція поряд з містом Кастроп-Рауксель на заході Німеччини була знищена потужним вибухом 17 лютого.  

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