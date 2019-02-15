Найпоширеніші міфи про "Північний потік-2" (відео)

Чи справді "Північний потік-2" збільшить енергетичну залежність Євросоюзу від РФ, чи замерзне без труби Німеччина і чи можливо зупинити будівництво газопроводу? DW розвіює найпоширеніші міфи про "Північний потік-2".
Євросоюз, фактично, дав зелене світло спорудженню "Північного потоку-2". Однак зупинити будівництво все ще може Дональд Трамп. Президент США неодноразово погрожував запровадити санкції проти західних компаній, які беруть участь у цьому проекті. Це, приміром, Allseas Group та Saipem, яким належать необхідні для реалізації будівництва кораблі-трубоукладачі. У разі штрафних заходів проти них роботи в морі просто припиняться. DW розвінчує й інші міфи про трубу:
Канцлерка ФРН Анґела Меркель на Мюнхенській конференції з безпеки висловилася за "Північний потік-2", водночас вона наголосила, що Україна має залишатися країною-транзитером газу. (16.02.2019)
Протистояння Меркель і Макрона довкола проекту "Газпрому" тривало менше доби. Перемога канцлерки вигідна Німеччині, ще більше - Росії, а заодно і Болгарії, вважає Андрій Гурков. (08.02.2019)
На тлі спору щодо "Північного потоку-2" Німеччина та Франція досягли компромісу і запропонували спільний варіант змін газового законодавства ЄС. (08.02.2019)