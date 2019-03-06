Найкращі друзі слідчих, або "Діамантові прокурори", "золоті міліціонери" і вбитий ювелір

У вівторок, 5 березня, близько 11-ї ранку мешканців багатоповерхівки біля Русанівського каналу в Києві сполохав постріл. З припаркованого неподалік чорного Mercedes вискочив чоловік у схожій на поліцейську уніформі та швидко зник у дворах. На водійському сидінні автомобіля знайшли тіло 59-річного підприємця-ювеліра Сергія Кисельова - його смерть настала від вогнепального поранення в голову.

Поліція не змогла затримати нападника по гарячих слідах. Вбивство бізнесмена з корисливих мотивів правоохоронці розглядають як основну версію злочину. Та з'ясувалось, що загиблий грав важливу роль в одному з найгучніших розслідувань останніх років про корупцію в керівництві генеральної прокуратури України (ГПУ) - так званій справі "діамантових прокурорів" Володимира Шапакіна та Олександра Корнійця.

Скарби під арештом

Зранку 30 липня 2010 року спецназ МВС кувалдами вибивав двері невеликої будівлі у промзоні на Подолі у Києві. За дверима на слідчих та оперативників відділу боротьби з економічною злочинністю чекали справжні скарби - обшук мав відбутись в ювелірних майстернях підприємця Сергія Кисельова.

З тодішніх заяв МВС та даних судового реєстру випливає, що кілька підприємств бізнесмена підозрювались у змові з "Київським ювелірним заводом", підробці його пробірних клейм та виготовленні контрафактної продукції. Правоохоронці стверджували, що розкрили мережу зі 130-и "чорних ювелірів", яка обробляла до трьох тонн "лівого" золота на рік.

Кисельов публічно заперечив обвинувачення лише за п'ять років - коли почав боротьбу за повернення вилученого слідчими майна. У ЗМІ він стверджував, що народний депутат-регіонал Артем Пшонка 2010 року схиляв його до створення протиправної схеми експорту золотих виробів для відшкодування ПДВ, а через відмову ніби сфабрикував кримінальну справу. Кисельов звертав особливу увагу, що постанову про обшук 30 липня 2010 року санкціонував батько Артема - Віктор Пшонка, на той час заступник генпрокурора.

Давід Сакварелідзе

У судовому реєстрі DW не вдалося знайти рішень з даними про перелік майна, конфіскованого на підприємствах Кисельова. Сам же ювелір стверджував, що обшуків було кілька, а описи вилученого не здійснювались. Кисельов скаржився на втрату загалом трьох мільйонів доларів готівкою, 500 кілограмів золота, 300 кілограмів срібла, колекцій монет та ікон, діамантів вагою у 500 карат та тисяч карат іншого дорогоцінного каміння. Втративши сировину, обігові кошти і бухгалтерські документи, він припинив роботу підприємств та на кілька років залишив Україну.

Прокурори стають діамантовими

5 липня 2015 спецназ СБУ затримав заступника голови слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київщини Олександра Корнійця - під час передачі ніби хабара в 150 тисяч доларів за "кришування" бізнесу з видобутку піску. Тоді під час обшуків у прокурорів знайшли понад 500 тисяч доларів готівкою, а в Корнійця - ще й 65 діамантів у конвертах.

Тодішній заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе, який керував розслідуванням, пригадує, як одразу ж наштовхнувся у цій справі на протистояння всередині ГПУ. "Люди з оточення Віктора Шокіна (тодішнього генпрокурора - Ред.) погрожували нашим слідчим, тисли на суддів", - пригадує Сакварелідзе у розмові з DW.

Корнійця і Шапакіна звільнили з ГПУ через два тижні після затримання, а наприкінці липня вони обоє були звільнені з-під варти під заставу. Обидва заперечували звинувачення в хабарництві, а Корнієць стверджував, що придбав знайдені коштовності у ломбарді.

Втім каміння, а точніше конверти, в яких вони зберігалися, за почерком та маркуванням упізнав у теленовинах Сергій Кисельов - такі самі конверти начебто вилучили на його підприємствах у 2010 році. На той час ювелір вже кілька місяців намагався повернути арештоване майно через суд - адже справа про контрафактну ювелірку не рухалась з 2012 року. "На мене виходили різні люди з ГПУ та МВС і пропонували: лиши нам 2-3 мільйони доларів і можеш все забирати", - розповідав тоді Кисельов у ЗМІ.

Монети за розгін Євромайдану

"Саме тоді Кисельов вийшов на нас і розповів свою версію. У прокуратурі відкрили справу про розтрату цінностей, які мали б зберігатись як докази. Ми отримали доступ до цих мішків і побачили що вони істотно схудли", - каже Сакварелідзе.

Однак призначена у новій справі експертиза так і не змогла встановити, чи дійсно діаманти, знайдені в прокурора Корнійця походять із речових доказів справи Кисельова. Ювелір продовжував подавати до судів скарги та, за словами Сакварелідзе, зміг повернути лише кілька кілограмів золота.

Але влітку 2016 року ювелір знову впізнав своє майно у теленовинах. У червні 2016 року слідчі департаменту спецрозслідувань ГПУ проводили обшук у маєтку екс-очільника МВС Київщини Валерія Коряка. Міліціонер, підозрюваний у розгоні Євромайдану 29 листопада 2013 року, на той час вже два роки як перебував в розшуку, тож будинок стояв порожній. Додаткових доказів у справі слідчі так і не знайшли, проте вилучили понад 50 тисяч доларів і колекцію золотих монет. Ця колекція, за словами Кисельова, теж була заарештована під час обшуку на його підприємствах 2010 року і ніби зникла зі сховища доказів.

Керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк розповів DW, що його відділ деякий час розслідував справу про викрадення коштовностей Кисельова зі сховища, але не встиг з'ясувати, як вони потрапили до маєтку Коряка. Минулого року справу передали до НАБУ, а цьогоріч - до Держбюро розслідувань.

Свідок чи ні?

Давид Сакварелідзе вважає, що розслідування зникнення коштовностей Кисельова з речдоків саботуються так само, як і справа "діамантових прокурорів". Його самого генпрокурор Віктор Шокін звільнив з ГПУ буквально за годину до своєї відставки в березні 2016 року. "Нинішнє керівництво так само не зацікавлене в очищенні ГПУ. Добре, що ми встигли передати справу Шапакіна-Корнійця до суду", - говорить колишній прокурор. В суді ж "діамантова справа" слухається вже майже три роки.

Сьогодні і Сакварелідзе, й інші колишні керівники розслідування називають вбивство Кисельова "втратою важливого свідка". Натомість у прес-службі ГПУ заперечують не тільки важливість, але й саму причетність загиблого до згаданої справи. "У справі, яка слухається зараз, він дійсно не мав статусу, - пояснює прокурор Яніс Сімонов, який представляє обвинувачення проти Шапакіна-Корнійця. - Проте Кисельов був свідком у справі про незаконне збагачення Корнійця і потерпілим у справі про зникнення своїх коштовностей, які опинились у Корнійця - високопосадовця ГПУ. Їх розкриття допомогло б краще розібратися в корупційних схемах правоохоронців та їх ставленні до зберігання цінних доказів".