Найбільшій нафтовій компанії світу Saudi Aramco дозволили вийти на біржу

Саудівський нафтовий концерн Saudi Aramco після неодноразових затримок отримав дозвіл вийти на біржу. Рада директорів Управління у справах ринку капіталу Саудівської Аравії (CMA) схвалила проведення первинного розміщення акцій (IPO) для Saudi Aramco, яка перебуває у державній власності. Про це йдеться в повідомленні CMA, оприлюдненому в неділю, 3 листопада.

IPO відбудеться на саудівської біржі Tadawul. Нафтовий концерн планує запропонувати для розміщення п'ять відсотків своїх акцій і залучити 100 мільярдів доларів. За оцінками саудівскої влади, ринкова вартість Saudi Aramco має скласти від 1,5 до 2 трильйонів доларів США.

Якщо ці розрахунки справдяться, то Saudi Aramco стане найдорожчою в світі компанією, акції якої торгуються на біржі. Так, ринкова капіталізація таких гігантів як Microsoft та Apple зараз складає близько одного мільярда доларів.

Масштаби компанії значно перевищують ресурси та прибутки конкурентів. Так, згідно з розрахунками інформаційного агентства Reuters, чистий дохід Saudi Aramco у третьому кварталі 2019 року склав 21,1 мільярда доларів. Для порівняння, дохід за аналогічний період такого нафтового гіганта, як ExxonMobil, складав лише близько трьох мільярдів доларів.

Водночас, рішення щодо виходу на біржу було ухвалене на тлі нещодавніх атак безпілотників та крилатих ракет на саудівські нафтопереробні заводи. Також у світі зростає популярність руху проти кліматичних змін, що змушує деяких інвесторів, особливо у ЄС та США, ухилятися від інвестицій у нафтовий сектор, пише Reuters.

Торги по Saudi Aramco на Tadawul повинні розпочатися 11 грудня. Розміщення акцій Saudi Aramco на біржі є важливим кроком в рамках плану наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана щодо масштабної перебудови саудівської економіки під назвою Vision 2030. Мета цього плану - зробити Саудівську Аравію менш залежною від нафти. Спочатку планувалося, що Saudi Aramco вийде на біржу в 2017 році.