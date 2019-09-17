 Найбільша опозиційна партія Ізраїлю відмовляється від коаліції з Нетаньяху | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2019

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Новини

Найбільша опозиційна партія Ізраїлю відмовляється від коаліції з Нетаньяху

Партія чинного ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху "Лікуд" та блок партій "Кахоль-Лаван" не можуть домовитися про формування коаліції. На виборах до Кнесету вони отримали майже однакову кількість місць.

Бені Ганц (ліворуч) та Біньямін Нетаньяху

Бені Ганц (ліворуч) та Біньямін Нетаньяху

Ізраїльські партії, які отримали найбільше місць у Кнесеті на останніх виборах, не можуть домовитися щодо формування коаліції. Голова партії "Лікуд", чинний прем'єр-міністр країни Біньяміна Нетаньяху запропонував центристському блоку партій "Кахоль-Лаван" ("Біло-блакитні") сформувати разом "уряд широкої єдності". Однак один з представників центристів Моше Яалон у четвер, 19 вересня, заявив про відмову від цієї пропозиції. "Нас не буде в жодній з коаліцій, яку очолюватиме Нетаньяху", - зазначив він, передає агенція AFP.

Водночас очільник "Кахоль-Лаван" Бені Ганц заявив, що його політична сила отримала в Кнесеті на два місця більше, тому він сам має обійняти посаду голови уряду. "Громадськість чітко проголосувала за єдність. "Біло-блакитні" здобули 33 місця, тоді як Нетаньяху не набрав достатньої більшості для формування коаліції, як він сподівався", - заявив Ганц.

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У разі перемоги на парламентських виборах 17 вересня, Біньямін Нетаньяху пообіцяв поширити суверенітет Ізраїлю на Йорданську долину. (10.09.2019)

Нетаньяху у відповідь заявив, що "був здивований і розчарований" тим, що Ганц відмовився зустрічатися з ним, однак залишається відкритим для переговорів.

Як повідомлялось, після попередніх парламентських виборів у квітні цього року Нетаньяху не зміг у відведений йому законом термін домовитися про створення коаліції з іншими партіями. Кнесет довелося розпустити і призначити повторне голосування на 17 вересня.

Офіційні результати виборів ще не оголошені. Однак за даними екзит-полів "Біло-блакитні" здобули 33 місця в Кнесеті, а "Лікуд" - 31. Для формування більшості партіям необхідно мати щонайменше 61 мандат. Усього в парламенті Ізраїлю 120 місць.

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