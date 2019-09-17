Найбільша опозиційна партія Ізраїлю відмовляється від коаліції з Нетаньяху

Ізраїльські партії, які отримали найбільше місць у Кнесеті на останніх виборах, не можуть домовитися щодо формування коаліції. Голова партії "Лікуд", чинний прем'єр-міністр країни Біньяміна Нетаньяху запропонував центристському блоку партій "Кахоль-Лаван" ("Біло-блакитні") сформувати разом "уряд широкої єдності". Однак один з представників центристів Моше Яалон у четвер, 19 вересня, заявив про відмову від цієї пропозиції. "Нас не буде в жодній з коаліцій, яку очолюватиме Нетаньяху", - зазначив він, передає агенція AFP.

Водночас очільник "Кахоль-Лаван" Бені Ганц заявив, що його політична сила отримала в Кнесеті на два місця більше, тому він сам має обійняти посаду голови уряду. "Громадськість чітко проголосувала за єдність. "Біло-блакитні" здобули 33 місця, тоді як Нетаньяху не набрав достатньої більшості для формування коаліції, як він сподівався", - заявив Ганц.

Нетаньяху у відповідь заявив, що "був здивований і розчарований" тим, що Ганц відмовився зустрічатися з ним, однак залишається відкритим для переговорів.

Як повідомлялось, після попередніх парламентських виборів у квітні цього року Нетаньяху не зміг у відведений йому законом термін домовитися про створення коаліції з іншими партіями. Кнесет довелося розпустити і призначити повторне голосування на 17 вересня.

Офіційні результати виборів ще не оголошені. Однак за даними екзит-полів "Біло-блакитні" здобули 33 місця в Кнесеті, а "Лікуд" - 31. Для формування більшості партіям необхідно мати щонайменше 61 мандат. Усього в парламенті Ізраїлю 120 місць.