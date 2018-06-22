 Названі найдорожчі та найдешевші для життя країни ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2019

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Новини

Названі найдорожчі та найдешевші для життя країни ЄС

Найбільше в ЄС за товари та послуги платять жителі Данії, а найнижчими ціни є в Болгарії, повідомило німецьке Федеральне відомство статистики. У ФРН ціни на понад чотири відсотки вищі, ніж в середньому в Євросоюзі.

Вартість товарів та послуг у ФРН вища, ніж в середньому по ЄС

Вартість товарів та послуг у ФРН вища, ніж в середньому по ЄС

Вартість життя в Німеччині залишається вищою, ніж в середньому по Європейському Союзу, повідомило у понеділок, 24 червня, німецьке Федеральне відомство статистики. За його даними, ціни на споживчі товари та послуги у ФРН у 2018 році були на 4,3 відсотка вищими, ніж в середньому в 28 країнах-членах ЄС.

Водночас у більшості країн, що межують з ФРН, рівень цін вищий. З сусідок Німеччини лише у Польщі та Чехії витрати на їжу, житло та комунальні послуги є нижчими.

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Найдорожчою для життя країною ЄС залишається Данія - рівень цін у цій країні минулого року був на 37,9 відсотка вищим, ніж в середньому по Євросоюзу. За нею йдуть Ірландія (на 27,3 відсотка), Люксембург (26,6), Фінляндія (22,5) та Швеція (18,5). Болгарія залишається найдешевшою країною, там жителі сплачують за товари та послуги приблизно вдвічі менше, ніж в середньому по ЄС.

Серед європейських країн за межами ЄС найвищим рівень цін був у Ісландії (на 56,1 відсотка вищий, ніж в середньому по ЄС), Швейцарії (51,9) та Норвегії (47,7). Відомство окремо відзначає, що рівень цін у Туреччині був на 56,6 відсотка нижчим, ніж в середньому по ЄС, через різке падіння курсу турецької ліри до євро. Ці результати базуються на даних Євростату з врахуванням паритетів купівельної спроможності на основі порівняльних цін.

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Найдешевшою країною Євросоюзу, за статистикою, є Болгарія, найдорожчою - Данія. А от у ФРН алкоголь та тютюн дещо дешевші за середньоєвропейські показники.

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