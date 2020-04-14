Надзвичайний стан в Угорщині: як Орбан змінює країну "під себе"

Не суперечить європейському законодавству - саме так нещодавно Єврокомісія оцінила угорський закон про розширені повноваження уряду Угорщини і надзвичайний стан. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан та його уряд з великим задоволенням сприйняли цей вердикт і наводять його як аргумент своїм критикам. Те, що парламент Угорщини фактично відсторонено від справ, а Орбан керує країною з диктаторськими повноваженнями - все це угорська влада називає fake news ("фальшиві новини") і брехнею "ліволіберальних брюссельських політиків" та "мережі Сороса". Про це угорські урядовці говорять майже щодня, іноді на високих тонах.

Тим не менше, критика угорського закону про розширені повноваження уряду не припиняється. Навіть комісарка ЄС з питань юстиції, прав споживачів та гендерної рівності Вера Юрова, яка нещодавно винесла схвальне рішення щодо закону, зараз демонструє вже більшу стурбованість. Виступаючи в четвер, 14 травня, в Європарламенті, Юрова заявила: "Міжнародній спільноті потрібно буде тиснути, аби Угорщина повернулася до клубу безсумнівно демократичний країн".

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Насправді, занепокоєння мають підстави. Закон про захист від коронавірусу, ухвалений 30 березня, дозволяє прем'єр-міністру Угорщини фактично одноосібно керувати країною за допомогою указів і декретів, призупиняти дію певних законів, а також подовжувати надзвичайний стан на невизначений термін без голосування у парламенті. З того часу Орбан широко користувався цими повноваженнями і видав понад 120 указів. Крім того, є також десятки інших урядових рішень та розпоряджень окремих міністерств, які припали на період коронавірусної кризи.

Величезну кількість законів змінено

Багато указів Орбана суттєво обмежують роботу судової влади, захист даних, свободу інформації та інші громадянські права. Закон про розширені повноваження уряду вимагає, щоб укази служили для боротьби з коронавірусом. Однак у багатьох випадках це непомітно, а іноді в указах про це не згадується навіть формально.

"Схоже, що уряд скористався ситуацією та вносить правки у величезну кількість законів, що за інших обставин потребувало б набагато більше часу через парламентську процедуру", - зазначає у коментарі DW Мате Сабо з Товариства за громадянські свободи (TASZ) - однієї з найавторитетніших угорських правозахисних організацій.

Віктор Орбан (праворуч) та його віцепрем'єр Жолт Шем'єн у парламенті 30 березня - в день прийняття закону, який значно розширює їхні повноваження

Якщо систематично переглянути офіційний вісник влади Угорщини Magyar Közlöny та проаналізувати укази прем'єра, можна побачити весь спектр змін законів, які запроваджує Орбан. Приміром, у судовій сфері: цивільне та кримінальне провадження може бути відкладено на невизначений час під час надзвичайної ситуації. Суди не зобов'язані ухвалювати рішення за заявами ув'язнених та затриманих. Зокрема, вони не повинні ухвалювати приписи на користь підсудних чи постраждалих. Окремі процеси, приміром, щодо різного родк відшкодувань, вести під час надзвичайної ситуації необов'язково.

Доступ до інформації та захист даних також суворо обмежено: кінцевий термін надання публічної інформації за запитом до державних установ збільшено втричі до 90 днів. Дію деяких частин Європейського регламенту про захист даних (GDPR) було призупинено. Міністр інновацій та технологій має доступ до всіх наявних персональних даних, і громадяни зобов'язані співпрацювати з ним за запитом влади.

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Непрозорі економічні заходи

Компетенція силовиків значно розширилась. Поліції дозволено перевіряти будь-кого в будь-який час і в будь-якому місці, а також проводити інші перевірки. Армія також отримала поліцейські повноваження. Трудове законодавство, з іншого боку, практично скасовано - роботодавці та працівники можуть відхилятися від майже усіх положень договорів.

Багато указів стосуються непрозорих економічних питань. Приміром, у шкільного друга Орбана та одного з найбагатших угорців Лоренца Месароша держава придбала енергетичну компанію зі збитковою електростанцією за явно завищеною ціною. Державні закупівлі дозволили перевіряти на предмет їхньої законності заднім числом, причому жодних крайніх термінів для такої перевірки не встановлено. Дотації від ЄС також дозволено виплачувати без аналізу ризиків або перевірок на місці. Крім того, для 140 системно важливих компаній, у тому числі філій іноземних компаній, встановили військовий нагляд, при цьому міністерство оборони отримало доступ до всієї документації компанії.

Мер Будапешта Гергей Карачонь - відомий критик угорського прем'єра

Парламент без влади

Певні заходи спрямовані конкретно проти опозиції. Приміром, 50 відсотків партійного фінансування зараз перенаправлено у фонд боротьби з коронавірусом. Партії Орбана "Фідес" це особливої шкоди не завдає, оскільки багато ідеологічних кампаній відбуваються під патронатом уряду і, відповідно, фінансуються за гроші платників податків. Крім того, уряд може на власний розсуд створювати спеціальні економічні зони. Наприклад, одне невелике міста, де править опозиція, уряд у такий спосіб позбавив надходжень від податку на торгівлю. Орбан також наказав тимчасово скасувати плату за паркування автомобілів, що є джерелом доходу, особливо для великих міст, владу в яких контролює опозиція.

Офіційно дія указів обмежується періодом, поки в Угорщині діє режим надзвичайної ситуації. Однак правозахисник Мате Сабо каже, що багато матиме довгостроковий вплив: або через вторинні рішення на виконання указів Орбана, або через те, що багато чого вже не можна буде скасувати в зворотньому порядку, приміром, економічні та фінансові заходи. Але найсерйозніша проблема - відсутність парламентського контролю над указами. Конституція, як правило, передбачає 15-денний термін для цього у випадку надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, проте за нинішнім законом про розширені повноваження уряду це контроль відпадає зовсім. "Формально парламент збирається, бо обговорює закони, - зазначає Мате Сабо. - Але декрети уряду не перевіряються. Ось чому парламент насправді без влади".