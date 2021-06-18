Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Навігаційні системи

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "навігаційні системи".

Нині найпопулярнішою системою супутникової навігації в світі є американська GPS. Європейці активно працюють над завершенням своєї навігаційної системи Galileo. Росія планує до 2025 року модернізувати систему ГЛОНАСС, яка належить міністерству оборони РФ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Заради нових технологій: Німеччину повторно обміряють

Заради нових технологій: Німеччину повторно обміряють 18.06.2021

Від гір на півдні до моря на півночі - Німеччину переміряють з точністю до міліметра. Нові дані потрібні, зокрема, для покращення технології автономного водіння і дослідження змін клімату.
Bild: Десятки субмарин ВМС Німеччини оснащені обладнанням РФ

Bild: Десятки субмарин ВМС Німеччини оснащені обладнанням РФ 29.03.2021

Навігаційне обладнання російської фірми "Транзас" з'явилося на підводних човнах ВМС Німеччини за Ґергарда Шредера, пише Bild am Sonntag. Експертів хвилює його можлива вразливість до кібератак.
У ФРН обдумують використання додатка для стеження за рухом

У ФРН обдумують використання додатка для стеження за рухом 27.03.2020

Спеціальний додаток стеження за рухом користувачів смартфонів зміг би істотно підвищити ефективність протидії поширенню коронавірусу, переконана статсміністерка з питань цифрової інфраструктури ФРН.
У НАТО оголосили космос окремою сферою проведення операцій

У НАТО оголосили космос окремою сферою проведення операцій 19.11.2019

У майбутньому можливі атаки з космосу чи в космосі розцінюватимуться Північноатлантичним альянсом так само, як і напади на землі, на морі, в повітрі або в кіберпросторі.
Вже мільярд смартфонів використовують європейську навігаційну систему Galileo

Вже мільярд смартфонів використовують європейську навігаційну систему Galileo 09.09.2019

Попри незначний вік європейська супутникова навігаційна система Galileo здобуває дедалі більшу популярність. Нині вже мільярд смартфонів використовують цей європейський аналог GPS.
НАТО вперше ухвалило космічну стратегію

НАТО вперше ухвалило космічну стратегію 27.06.2019

Північноатланстичний Альянс збирається значно більше уваги приділяти залученню супутників у підвищення обороноздатності, але про мілітаризацію космосу не йдеться, наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Європейська навігаційна система Galileo та зиск від неї для України

Європейська навігаційна система Galileo та зиск від неї для України 03.08.2018

Розбудова європейської навігаційної системи Galileo виходить на фінальний етап. До кінця 2018-го і в Україні планується розмістити першу станцію для прийому сигналів цієї системи. Який від цього зиск українцям?
Навігаційна система Галілео: новий супутниковий квартет на орбіті

Навігаційна система "Галілео": новий супутниковий квартет на орбіті 17.11.2016

У четвер ракета-носій "Ariane-5" має вивести на орбіту відразу чотири супутники європейської навігаційної системи "Галілео".

Навігаційна система ціною в мільярд доларів

Навігаційна система ціною в мільярд доларів 27.05.2013

Маловідоме ізраїльське підприємство може стати новою суперзіркою у світі цифрових технологій. За повідомленнями американських ЗМІ, Google та Facebook змагаються за купівлю навігаційної програми Waze.
Galileo: Запізніла європейська відповідь на GPS готується до старту

Galileo: Запізніла європейська відповідь на GPS готується до старту 28.05.2011

Розроблена для армії американська навігаційна система GPS давно працює і на цивільному фронті. Європа розробила власний проект Galileo і готує на жовтень запуск супутників. Але до 100-відсоктвої готовності ще далеко.
Galileo - європейська відповідь GPS запрацює вже 2014 року

Galileo - європейська відповідь GPS запрацює вже 2014 року 07.01.2010

Навігаційна супутникова система Galileo – європейська відповідь на американську навігаційну систему GPS запрацює вже 2014 року. Про це повідомила у четвер Європейська комісія.