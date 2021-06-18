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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "навігаційні системи".
Нині найпопулярнішою системою супутникової навігації в світі є американська GPS. Європейці активно працюють над завершенням своєї навігаційної системи Galileo. Росія планує до 2025 року модернізувати систему ГЛОНАСС, яка належить міністерству оборони РФ. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.