 Навчання і робота: кому дозволений в′їзд до Німеччини під час пандемії | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 04.05.2020

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Вікно в Німеччину

Навчання і робота: кому дозволений в'їзд до Німеччини під час пандемії

Що означають обмеження на в'їзд до ЄС під час пандемії COVID-19 для власників студентських або робочих віз? DW звернулася за роз'ясненнями до Федеральної поліції Німеччини.

Пасажирам у німецьких аеропортах роздають інформаційні листівки про карантинні заходи. На фото: аеропорт Франкфурта

Пасажирам у німецьких аеропортах роздають інформаційні листівки про карантинні заходи

Загальноєвропейська заборона на в'їзд у зв'язку з заходами боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції стосується громадян третіх країн і діятиме ще щонайменше до 15 травня. Не слід планувати поїздки, у яких немає нагальної потреби.

Під час проходження прикордонного контролю в Німеччині співробітники Федеральної поліції перевіряють не лише паспорт і візу, а й документи, що підтверджують нагальність в'їзду на територію ФРН. Яким буде рішення, залежить від конкретного випадку. Але є загальні приписи, на які орієнтуються прикордонники.

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Тож кого, згідно з цими правилами, зараз впускають до Німеччини за студентськими або робочими візами, а кому поїздку поки краще відкласти?

Винятки для студентів

Нещодавній випадок росіянина Михайла Новосьолова, який нагадав фільм "Термінал", показав, до яких наслідків можуть призвести нинішні обмежувальні заходи. Студент із російського Томська дуже хотів потрапити на семестр за обміном до Берліна, але його перебування обмежилося транзитною зоною Франкфуртського аеропорту. Там він провів п'ять днів, поки його не повернули в Росію. Попри наявність національної візи й довідки про зарахування на навчання, прикордонники вирішили, що у випадку Михайла "не були надані термінові, украй необхідні причини для в'їзду".

Як повідомив DW речник відділення Федеральної поліції в аеропорту Франкфурта-на-Майні Реза Амарі (Reza Ahmari), поодинокі випадки відмови у в'їзді на територію Німеччини через нинішні обмежувальні заходи мають місце щодня і стосуються пасажирів з усього світу. Серед них є й ті, хто в'їжджає з візами категорії D, які видаються для навчання, роботи або постійного проживання в одній із країн Шенгенської зони. У такому випадку рішення залежить від індивідуальних обставин. Якщо людина перебувала в Німеччині й раніше і постійно або переважно проживає у ній, то в'їзд, як правило, можливий. Або якщо йдеться про возз'єднання сім'ї.

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Перевірка документів також є обов'язком авіакомпаній. Якщо людині, яка прибула до ФРН, відмовлено в перетині кордону, то, за німецьким законодавством, авіаперевізник повинен покрити витрати на повернення, а якщо воно затягується, то й на ночівлю, харчування або послуги перекладача.

У пресслужбі головного управління Федеральної поліції, відповідаючи на запит DW, наголосили, що з тимчасовим дозволом на проживання в'їзд можливий лише у тому випадку, якщо людина вже влаштувалася в Німеччині, а не прямує до країни вперше.

В'їзд із метою продовження навчання у виші або технікумі допустимий, якщо студент повертається на своє місце проживання в Німеччині. Якщо студент в'їжджає на територію Німеччини вперше, він повинен мати довідку з навчального закладу про те, що його присутність на місці є обов'язковою, а також документ, що підтверджує наявність житла. Заняття в режимі онлайн права на в'їзд не дають. Поки вищі й середні спеціальні навчальні заклади залишаються закритими, відсутня і початкова причина для в'їзду, зазначає прессекретар головного управління Федеральної поліції ФРН Себастіан Брандт (Sebastian Brandt).

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В'їзд для роботи в Німеччині

Що стосується роботи, то тут діє загальне правило: в'їзд до Німеччини можливий, якщо основне місце проживання розташоване у цій країні. Загалом німецькі прикордонники орієнтуються на урядовий бюлетень Євросоюзу. Згідно з цим документом, обмежувальні заходи не повинні зачіпати системно важливих професій, тобто професій у сфері охорони здоров'я, догляду за людьми похилого віку, виробництва медичної продукції, виробництва й обробки харчових продуктів, інформаційних та інженерних технологій, а також транспорту.

Винятки роблять і для сезонних робітників. Поїхати до ФРН у коротке відрядження не буде можливо до того часу, поки не знімуть карантинні обмеження.

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