Міхеіл Саакашвілі - грузинський та український політик.

Міхеіл Саакашвілі двічі обіймав посаду президента Грузії - з 2004 до 2007 року та з 2008 до 2013 року. Він є одним з лідерів Революції троянд. У Грузії Саакашвілі закидають перевищення повноважень та розтрату бюджетних коштів. Саакашвілі всі звинувачення на свою адресу відкидає. Після повалення режиму Віктора Януковича Міхеіл Саакашвілі перебрався до України. Українське громадянство він отримав 2015 року. У 2015-2016 роках Саакашвілі був головою Одеської обласної державної адміністрації. Уже після відставки з посади одеського губернатора Саакашвілі створив політичну партію "Рух нових сил". 7 травня 2020 року Міхеіла Саакашвілі був призначений головою Виконавчого комітету реформ Національної ради реформ України. З Україною Саакашвілі пов'язаний ще зі студентських часів - він закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Згодом Саакашвілі отримав диплом Страсбурзького міжнародного інституту з питань прав людини та закінчив магістратуру юридичного факультету Колумбійського університету Нью-Йорка. В Університеті Джорджа Вашингтона він здобув докторський ступінь.