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Міхеіл Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі - грузинський та український політик.

Міхеіл Саакашвілі двічі обіймав посаду президента Грузії - з 2004 до 2007 року та з 2008 до 2013 року. Він є одним з лідерів Революції троянд. У Грузії Саакашвілі закидають перевищення повноважень та розтрату бюджетних коштів. Саакашвілі всі звинувачення на свою адресу відкидає. Після повалення режиму Віктора Януковича Міхеіл Саакашвілі перебрався до України. Українське громадянство він отримав 2015 року. У 2015-2016 роках Саакашвілі був головою Одеської обласної державної адміністрації. Уже після відставки з посади одеського губернатора Саакашвілі створив політичну партію "Рух нових сил". 7 травня 2020 року Міхеіла Саакашвілі був призначений головою Виконавчого комітету реформ Національної ради реформ України. З Україною Саакашвілі пов'язаний ще зі студентських часів - він закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Згодом Саакашвілі отримав диплом Страсбурзького міжнародного інституту з питань прав людини та закінчив магістратуру юридичного факультету Колумбійського університету Нью-Йорка. В Університеті Джорджа Вашингтона він здобув докторський ступінь.

Брати Міхеіла Саакашвілі зібрали масову акцію протесту

Брати Міхеіла Саакашвілі зібрали масову акцію протесту 05.05.2022

Сім'я Саакашвілі вимагає відправити його на лікування до закордонної клініки або хоча б до багатопрофільної лікарні у зв'язку із погіршенням здоров'я третього президента Грузії.
Саакашвілі вночі перевезли з лікарні до тюрми

Саакашвілі вночі перевезли з лікарні до тюрми 30.12.2021

Біля будівлі тюремного закладу в Руставі, куди перевезли Саакашвілі, збираються прихильники експрезидента Грузії, повідомляють місцеві ЗМІ.
У Тбілісі проходить судове засідання у справі Міхеіла Саакашвілі

У Тбілісі проходить судове засідання у справі Міхеіла Саакашвілі 29.11.2021

Міхеіл Саакашвілі вперше особисто присутній на засіданні. Під будівлею суду сталися сутички його прихильників з поліцією, кількох людей правоохоронці затримали.
Міхеіл Саакашвілі припинив голодування - ЗМІ

Міхеіл Саакашвілі припинив голодування - ЗМІ 20.11.2021

Після переведення до військового шпиталю в грузинському місті Горі Міхеіл Саакашвілі припинив голодування, оголошене ним на початку жовтня, повідомляє AFP з посиланням на особистого лікаря політика Ніколоза Кіпшидзе.
Саакашвілі знепритомнів і потрапив до тюремної реанімації

Саакашвілі знепритомнів і потрапив до тюремної реанімації 18.11.2021

Стан Міхеіла Саакашвілі стабільний, запевнили лікарі. Експрезидент Грузії, який з жовтня голодує, знепритомнів після зустрічі з адвокатами.
Міхеіл Саакашвілі назвав умови припинення голодування

Міхеіл Саакашвілі назвав умови припинення голодування 11.11.2021

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі голодує з 2 жовтня. Політик назвав умови, за яких він відмовиться від цього способу протесту проти його ув'язнення.
Саакашвілі перевезли до тюремної лікарні у Тбілісі

Саакашвілі перевезли до тюремної лікарні у Тбілісі 08.11.2021

Міхеіла Саакашвілі перевезли до лікарні у в'язниці в Глдані, навколо якої в 2012 розгорнувся скандал через тортури. Нардепка Єлизавета Ясько переконана, що це - найнебезпечніше місце для життя політика.

Саакашвілі відмовився приймати ліки й добавки після відео з лікарні

Саакашвілі відмовився приймати ліки й добавки після відео з лікарні 07.11.2021

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі відмовився від прийому ліків та добавок після того, як пенітенціарна служба опублікувала відео, на якому він начебто щось їcть.
Прихильники Саакашвілі вимагали під в'язницею його переведення до лікарні

Прихильники Саакашвілі вимагали під в'язницею його переведення до лікарні 06.11.2021

Біля в'язниці в грузинському місті Руставі пройшов мітинг на підтримку Міхеіла Саакашвілі. Учасники вимагали переведення експрезидента Грузії до цивільної клініки.
Денісова: Саакашвілі заявив про критичний стан свого здоров'я

Денісова: Саакашвілі заявив про критичний стан свого здоров'я 04.11.2021

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у Грузії продовжують застосовуватися катування стосовно Саакашвілі шляхом ненадання належної медичної допомоги.

Президентка Грузії не збирається помилувати Саакашвілі

Президентка Грузії не збирається помилувати Саакашвілі 03.11.2021

Президентка Грузії заявила, що ніколи не помилує Міхеіла Саакашвілі, й припустила, що погіршення стану здоров'я ув'язненого експрезидента може використовуватися для політичних спекуляцій.

Вибори у Грузії: провладна партія перемогла майже в усіх регіонах

Вибори у Грузії: провладна партія перемогла майже в усіх регіонах 31.10.2021

За підрахунком ста відсотків голосів правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" здобула перемогу в 19 із 20 муніципалітетів. Водночас опозиція вважає результати виборів сфальсифікованими.
Вибори в Грузії: влада й опозиція заявляють про перемогу своїх кандидатів

Вибори в Грузії: влада й опозиція заявляють про перемогу своїх кандидатів 30.10.2021

У Грузії завершився другий тур місцевих виборів - ЦВК повідомляє про явку у 49,09 відсотка. Екзитополи не показали однозначних переможців, дані опитувань суттєво різняться.

Денісова: Дії грузинської влади щодо Саакашвілі є катуванням

Денісова: Дії грузинської влади щодо Саакашвілі є катуванням 30.10.2021

Денісова відвідала Саакашвілі у в'язниці в Руставі і заявила, що політик виглядав блідим та виснаженим. Вона вважає дії грузинської влади, яка відмовила політику в лікуванні у цивільній лікарні, катуванням.
Денісова розповіла про стан Саакашвілі після 27 днів голодування

Денісова розповіла про стан Саакашвілі після 27 днів голодування 27.10.2021

Після візиту до увязненого в Грузії Міхеіла Саакашвілі українська омбудсменка заявила про загрозу його життю.
Адвокат Саакашвілі заявив про підготовку ліквідації експрезидента

Адвокат Саакашвілі заявив про підготовку "ліквідації" експрезидента 24.10.2021

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав заяву адвоката Саакашвілі "маячнею і провокацією". На його переконання, прихильники Саакашвілі "хочуть посіяти паніку перед другим туром місцевих виборів".
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