Міхеіл Саакашвілі повернувся в Україну

Екс-президент Грузії та колишній губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі ввечері у середу, 29 травня, повернувся в Україну. Він прилетів до аеропорту Бориспіль рейсом з Варшави. В аеропорту Саакашвілі зустрічали його прихильники, представники його партії "Рух нових сил" та журналісти.

Перед відльотом з Польщі Саакашвілі повідомив, що в посольстві України у Варшаві йому надали посвідчення особи. "Чарівна консул України видала мені в посольстві у Варшаві посвідчення особи на повернення в Україну! А зараз в аеропорт і до Києва!", - написав він у Facebook.

У липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США. 10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прибічників, що супроводжувалося протистоянням із прикордонниками і правоохоронцями. 22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в ресторані "Сулугуні" в центрі Києва неподалік офісу його партії "Рух нових сил", після чого доставили в аеропорт "Бориспіль" і відправили літаком до Польщі. У МВС України пояснили, що відповідно до вже ухвалених судових рішень, Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням усіх юридичних формальностей був повернений до країни, звідки прибув, порушуючи українське законодавство".

3 квітня 2018 року Касаційний адміністративний суд Верховного суду України остаточно відмовив Міхеілу Саакашвілі в наданні йому в Україні статусу особи, яка потребує додаткового захисту, про що він просив у період свого перебування на українській території вже, коли не був громадянином цієї держави. Саакашвілі неодноразово заявляв про свій намір повернутися до України в разі поразки Порошенка на президентських виборах, однак кожного разу відкладав дату свого повернення.

28 травня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скасував рішення свого попередника Петра Порошенка про позбавлення Саакашвілі українського громадянства. Відповідний указ було оприлюднено на сайті президента. Пізніше один із лідерів "Руху нових сил" Давід Сакварелідзе повідомив в інтерв'ю виданню "Апостроф", що партія братиме участь у позачергових виборах до Верховної Ради.