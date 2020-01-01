Мітингарі зняли облогу посольства США в Багдаді

Демонстранти, які оточили й намагалися штурмувати посольство Сполучених Штатів у столиці Іраку, в середу, 1 січня, припинили облогу. Про це повідомили в збройних силах Іраку.

Згідно з повідомленням, всі учасники акції протесту звільнили територію біля дипломатичного представництва. Крім того, було розібрано напнуті там намети. "Іракські сили безпеки повністю контролюють увесь периметр посольства", - зазначається в повідомленні збройних сил Іраку, цитує інформагенція Reuters.

Раніше до припинення облоги американського посольства закликало впливове шиїтське воєнізоване угруповання "Аль-Хашд аш-Шаабі". Крім того, до протестувальників із відповідним закликом звернувся міністр закордонних справ Іраку Мохаммед Алі аль-Хакім, передає агенція новин dpa.

Ще зранку цього дня мітингарі підпалили дах пропускного пункту, розташованого на території дипломатичного представництва. У відповідь американським морським піхотинцям, які охороняють посольство, довелося застосувати сльозогінний газ, аби завадити подальшим діям протестувальників. Лише після цього іракські силовики почали відтісняти натовп від огорожі диппредставництва.

За даними "Аль-Хашд аш-Шаабі", внаслідок застосування сльозогінного газу охороною посольства постраждало щонайменше 20 протестувальників, повідомляє інформагенція AFP.

Нагадаємо, учасники підтримуваного Іраном шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла", що входить до "Аль-Хашд аш-Шаабі", та їхні прихильники вже два дні поспіль мітингують біля посольства США у Багдаді. 31 грудня вони також атакували посольство - тоді демонстранти прорвалися на територію, розтрощивши приміщення пропускного пункту, камери спостереження і вікна.

Напади на посольство з боку іракських шиїтів спричинені здійсненим 29 грудня авіаударом США по бойовиках "Катаїб Хезболла", внаслідок якого загинуло як мінімум 25 осіб. Бомбардування стало реакцією на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня.

Шиїтське угруповання "Катаїб Хезболла", яке діє на території Сирії та Іраку, тісно пов'язане з Іраном та отримує з цієї країни військову підтримку. Багдад не засуджує присутність угруповання на території країни.

Напередодні Пентагон заявив, що відправляє додаткові військові підрозділи до Багдада для захисту посольства США, а Дональд Трамп поклав відповідальність за атаку на Іран, зазначивши, що Тегеран відповість за це "у повному обсязі". Утім, згодом Трамп запевнив, що не бажає війни з Іраном.