 Мітингарі зняли облогу посольства США в Багдаді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2020

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Новини

Мітингарі зняли облогу посольства США в Багдаді

Учасники акції протесту поблизу диппредставництва США в Багдаді припинили облогу посольства. Раніше до такого кроку їх закликали уряд і впливове проіранське шиїтське воєнізоване угруповання.

Акція протесту біля посольства США в Багдаді

Учасники акції протесту біля посольства США в Багдаді

Демонстранти, які оточили й намагалися штурмувати посольство Сполучених Штатів у столиці Іраку, в середу, 1 січня, припинили облогу. Про це повідомили в збройних силах Іраку.

Згідно з повідомленням, всі учасники акції протесту звільнили територію біля дипломатичного представництва. Крім того, було розібрано напнуті там намети. "Іракські сили безпеки повністю контролюють увесь периметр посольства", - зазначається в повідомленні збройних сил Іраку, цитує інформагенція Reuters.

Раніше до припинення облоги американського посольства закликало впливове шиїтське воєнізоване угруповання "Аль-Хашд аш-Шаабі". Крім того, до протестувальників із відповідним закликом звернувся міністр закордонних справ Іраку Мохаммед Алі аль-Хакім, передає агенція новин dpa.

Ще зранку цього дня мітингарі підпалили дах пропускного пункту, розташованого на території дипломатичного представництва. У відповідь американським морським піхотинцям, які охороняють посольство, довелося застосувати сльозогінний газ, аби завадити подальшим діям протестувальників. Лише після цього іракські силовики почали відтісняти натовп від огорожі диппредставництва.

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Через авіаудари США в Іраку декілька тисяч протестувальників атакували американське посольство у Багдаді. Іракський уряд заявив про перегляд відносин з Вашингтоном. (31.12.2019)

Морські піхотинці США застосували сльозогінний газ проти демонстрантів, які підпалили дах американського посольства у Багдаді. (01.01.2020)

За даними "Аль-Хашд аш-Шаабі", внаслідок застосування сльозогінного газу охороною посольства постраждало щонайменше 20 протестувальників, повідомляє інформагенція AFP.

Нагадаємо, учасники підтримуваного Іраном шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла", що входить до "Аль-Хашд аш-Шаабі", та їхні прихильники вже два дні поспіль мітингують біля посольства США у Багдаді. 31 грудня вони також атакували посольство - тоді демонстранти прорвалися на територію, розтрощивши приміщення пропускного пункту, камери спостереження і вікна.

Напади на посольство з боку іракських шиїтів спричинені здійсненим 29 грудня авіаударом США по бойовиках "Катаїб Хезболла", внаслідок якого загинуло як мінімум 25 осіб. Бомбардування стало реакцією на загибель громадянина США під час обстрілу військової бази в Іраку 27 грудня. 

Шиїтське угруповання "Катаїб Хезболла", яке діє на території Сирії та Іраку, тісно пов'язане з Іраном та отримує з цієї країни військову підтримку. Багдад не засуджує присутність угруповання на території країни.

Напередодні Пентагон заявив, що відправляє додаткові військові підрозділи до Багдада для захисту посольства США, а Дональд Трамп поклав відповідальність за атаку на Іран, зазначивши, що Тегеран відповість за це "у повному обсязі". Утім, згодом Трамп запевнив, що не бажає війни з Іраном.

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  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

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  • Людські руки, занурені в нафту

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  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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