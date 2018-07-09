Міністр Великобританії з питань Brexit Девід Девіс пішов з посади

Міністр уряду Великобританії Девід Девіс склав повноваження. У кабінеті Терези Мей Девіс відповідав за питання виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу - так званий Brexit. Про його рішення залишити посаду стало відомо в ніч на понеділок, 9 липня. За словами самого колишнього урядовця, до такого кроку його підштовхнула "нова тенденція" щодо Brexit, передає інформагенція dpa.

У своїй заяві до прем'єр-міністерки Великобританії Мей Девіс заявив, що обрана нинішня тактика ведення переговорів задля визначення умов Brexit робить малоймовірними можливий вихід Сполученого Королівства зі спільного ринку та митного союзу в рамках ЄС. Сама Мей заперечила таким аргументам, сказавши, що вона незгодна з такою оцінкою Девісом нової тенденції.

Рішення урядовця скласти повноваження пролунало через кілька днів після зустрічі Мей з членами її кабінету. Під час багатогодинної зустрічі 6 липня, що відбулася в заміській резиденції британських прем'єрів Чекерсі, глава уряду представила нову стратегію співпраці Лондона з Євросоюзом після Brexit. Цей план, що передбачає значно м'якші умови припинення членства в ЄС, розчарував багатьох прихильників "жорсткого Brexit".

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