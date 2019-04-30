 Міністра юстиції США допитали в Сенаті через звіт спецпрокурора Мюллера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2019

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Новини

Міністра юстиції США допитали в Сенаті через звіт спецпрокурора Мюллера

Під час слухань у комітеті Сенату міністр юстиції США Вільям Барр рішуче відкинув критику демократів щодо свого висновку про звіт спецпрокурора Робетра Мюллера та знову захищав президента Дональда Трампа.

Міністр юстиції США Вільям Барр

Міністр юстиції США Вільям Барр під час слухань у Сенаті

Міністр юстиції Сполучених Штатів Вільям Барр заперечив критику на свою адресу через звіт спецпрокурора Роберта Мюллера. У середу, 1 травня, під час слухань у комітеті Сенату з питань юстиції Барр рішуче став на захист свого письмового висновку на чотирьох сторінках про результат розслідування спецпрокурора Мюллера. Йдеться про розслідування можливих зв'язків між командою Дональда Трампа та російськими посадовцями під час президентської кампанії 2016 року.

У своєму виступі Барр наголосив, що метою його висновку було не надати короткий огляд звіту Мюллера, який містить понад 400 сторінок. Натомість на тлі значного розголосу та інтересу загалу до цієї справи Барр волів лише назвати деякі з висновків слідства. І зробив він це тоді, коли ще тривали переговори про оприлюднення звіту Робетра Мюллера, зазначив міністр, повідомляє агентство dpa.

Барр знову захищає Трампа

Так само урядовець заперечив інформацію, що спецпрокурор Мюллер нібито закидав йому спотворений виклад розультатів розслідування. Серед іншого очільник американського мін'юсту також заперечив будь-яку провину чинного президента Дональда Трампа, наголосивши, що в діях останнього не було жодних ознак злочину. Крім того, Трамп співпрацював зі слідством, вказав Віяльм Барр.

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Утім, виступ Барра не переконав демократів. Раніше вони звинуватили Барра в тому, що у своєму письмовому висновку він повівся радше як особистий адвокат Трампа, ніж міністр юстиції.

Нагадаємо, 24 березня міністр юстиції США Вільям Барр представив конгресменам письмовий висновок на чотирьох сторінках про результат розслідування спецпрокурора Мюллера. Але сам звіт спецпрокурора на більш ніж 400 сторінках з'явився лише в середині квітня.

У звіті наголошувалося, що Мюллер та його колеги виявили багато випадків контактів команди Трампа з росіянами під час президентської кампанії 2016 року. Утім, попри це вони не виявили в діях Трампа та його оточення ознак злочину.

На запитання, чи намагався Трамп перешкодити роботі органів юстиції, Мюллер не дав прямої відповіді, лише навів аргументи як на користь цієї тези, так і такі, котрі їй суперечать. Розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера можливих зв'язків Трампа з росіянами тривало близько двох років.

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