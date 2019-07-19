Міністерство юстиції США починає масштабні перевірки інтернет-велетнів

Міністерство юстиції США починає перевірки щодо провідних інтернет-компаній країни. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства у вівторок, 23 липня. Ініціатором перевірок є антимонопольний департамент міністерства.

Перевірятимуть, зокрема, "яким чином онлайн-платформи, що лідирують на ринку, досягли свого впливу і чи причетні вони до практик, що знижують конкуренцію, притискають іновації або іншим чином шкодять споживачам". У заяві міністерства йдеться про обґрунтовані побоювання споживачів і представників бізнесу щодо пошукових систем, соціальних мереж та інтернет-магазинів. Утім, назви компаній не згадуються.

Агенція Reuters повідомляє, що серед компаній, щодо яких проводитимуться перевірки, - Facebook, Amazon, Google і, можливо, Apple. Агенція раніше повідомляла, що міністерство юстиції США збирається розслідувати можливу змову між цими компаніями. Їхні акції просіли в ціні після появи цих новин.

У червні з'явилася інформація, що інтернет-концерни збирається перевірити Конгрес США. Йшлося про намір вивчити діяльність компанії Google і соціальної мережі Facebook, перевіривши її відповідність антимонопольному законодавству.

Google контролює 94 відсотки пошуку на мобільних телефонах, а в соціальній мережі Facebook зареєстровано 2,7 мільярда користувачів. У першому кварталі кількість щомісячних активних користувачів Facebook зросла на близько 60 мільйонів, досягнувши 2,38 мільярда. Щодня 1,56 мільярда користувачів були в соцмережі онлайн. У попередньому кварталі кількість щоденних користувачів була меншою - 1,52 мільярда, повідомляє агенція новин dpa.

Якщо ж взяти до уваги всі пропозиції Facebook, то число активних користувачів становило 2,7 мільярда, з яких 2,1 мільярда були активними щодня. Крім платформи соціальної мережі Facebook, компанії належить також і фотоплатформа Instagram і чат-служби WhatsApp та Facebook Messenger.