 Міністерство юстиції США починає масштабні перевірки інтернет-велетнів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Міністерство юстиції США починає масштабні перевірки інтернет-велетнів

У США провідні інтернет-компанії перевірять щодо змови на ринку і притиснення конкурентів. Reuters повідомляє, що в списку Facebook, Amazon, Google і, можливо, Apple.

Американські інтернет-компанії

Міністерство юстиції США починає перевірки щодо провідних інтернет-компаній країни. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства у вівторок, 23 липня. Ініціатором перевірок є антимонопольний департамент міністерства.

Перевірятимуть, зокрема, "яким чином онлайн-платформи, що лідирують на ринку, досягли свого впливу і чи причетні вони до практик, що знижують конкуренцію, притискають іновації або іншим чином шкодять споживачам". У заяві міністерства йдеться про обґрунтовані побоювання споживачів і представників бізнесу щодо пошукових систем, соціальних мереж та інтернет-магазинів. Утім, назви компаній не згадуються.

DW.COM

Google має сплатити рекордний штраф у 4,3 мільярда євро за перешкоджання конкуренції, оголосили в Єврокомісії. Інтернет-компанії також дали 90 днів, щоб виправити ситуацію. (18.07.2018)

Акції інтернет-компанії Facebook впали на 24 відсотки через гірший ніж очікувалось квартальний результат, повідомляє The Washington Post. Марк Цукерберг пояснив, що компанія багато інвестує у безпеку. (26.07.2018)

Урядам та регулюючим органам слід розробити нові норми захисту від поширення небажаної інформації в інтернеті, вважає засновник інтернет-компанії Facebook Марк Цукерберг. (31.03.2019)

Агенція Reuters повідомляє, що серед компаній, щодо яких проводитимуться перевірки, - Facebook, Amazon, Google і, можливо, Apple. Агенція раніше повідомляла, що міністерство юстиції США збирається розслідувати можливу змову між цими компаніями. Їхні акції просіли в ціні після появи цих новин.

У червні з'явилася інформація, що інтернет-концерни збирається перевірити Конгрес США. Йшлося про намір вивчити діяльність компанії Google і соціальної мережі Facebook, перевіривши її відповідність антимонопольному законодавству.

Google контролює 94 відсотки пошуку на мобільних телефонах, а в соціальній мережі Facebook зареєстровано 2,7 мільярда користувачів. У першому кварталі кількість щомісячних активних користувачів Facebook зросла на близько 60 мільйонів, досягнувши 2,38 мільярда. Щодня 1,56 мільярда користувачів були в соцмережі онлайн. У попередньому кварталі кількість щоденних користувачів була меншою - 1,52 мільярда, повідомляє агенція новин dpa.

Якщо ж взяти до уваги всі пропозиції Facebook, то число активних користувачів становило 2,7 мільярда, з яких 2,1 мільярда були активними щодня. Крім платформи соціальної мережі Facebook, компанії належить також і фотоплатформа Instagram і чат-служби WhatsApp та Facebook Messenger.

Дивитись відео 01:02

Facebook, Microsoft, Twitter і YouTube створять базу екстремістського контенту (06.12.2016)

Аудіо й відео до теми

Facebook, Microsoft, Twitter і YouTube створять базу екстремістського контенту (06.12.2016)  

Також за темою

FaceApp

FaceApp: Поорані зморшками обличчя та викрадені дані 19.07.2019

Додаток FaceApp з його функцією старіння обличчя спричинив справжню ейфорію та фурор у соціальних мережах. Водночас експерти та політики застерігають від можливих проблем через брак захисту особистих даних.

Auge mit Google Logo auf Iris

Google оштрафували у Франції на 50 мільйонів євро за порушення щодо захисту даних 22.01.2019

Через порушення норм ЄС щодо захисту персональних даних користувачів Національна комісія з інформатики та прав людини Франції оштрафувала американську інтернет-компанію Google.

Logos Facebook, Google, Amazon und Apple

Франція запроваджує податок для Google та інших інтернет-гігантів зі США 17.12.2018

З нового року французька влада запроваджує податок на діяльність чотирьох американських інтернет-компаній - Google, Apple, Facebook і Amazon. Від оподаткування операцій Париж розраховує отримати півмільярда євро.

Реклама

Докладно

Мільярдер Ігор Коломойський - партнер президента Володимира Зеленського. Вочевидь, не лише у бізнесі

Партійці Коломойського в обгортці "Слуги народу"

Під прапорами "Слуги народу" до Верховної Ради обралися чимало представників партії "Укроп" Ігоря Коломойського.  

мвф, міжнародний валютний фонд

МВФ знизив прогноз зростання світової економіки на 2019 рік

Серед причин МВФ назвав, зокрема, торговельну війну між США і Китаєм та невизначеність, викликану очікуванням Brexit.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  