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Міністерство освіти і науки України (МОН України)

Міністерство освіти і науки України є центральним органом влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "МОН України". Міністром освіти і науки України, починаючи від квітня 2016 року є Лілія Гриневич. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кібератака на урядові сайти: СБУ запевняє, що витоку даних не було

Кібератака на урядові сайти: СБУ запевняє, що витоку даних не було 14.01.2022

Унаслідок хакерської атаки у ніч на 14 січня не працюють вебсторінки Кабміну, низки міністерств, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також сайт "Дії". Утім, витоку даних не сталося, запевняють в СБУ.
В Україні від роботи відсторонили майже три тисячі невакцинованих вчителів

В Україні від роботи відсторонили майже три тисячі невакцинованих вчителів 27.11.2021

Через відсутність стовідсоткового охоплення щепленнями в "червоних" зонах України дистанційно працюють більше тисячі шкіл. Наразі в країні однією дозою щепилися 96,5 відсотка освітян, а двома - 86,4 відсотка.
ЮНІСЕФ і ВООЗ закликали відкрити школи в Україні

ЮНІСЕФ і ВООЗ закликали відкрити школи в Україні 19.11.2021

В Україні сьогодні закрита третина шкіл, тоді як принаймні одну дозу COVID-вакцини отримали вже 96 відсотків освітян. Міжнародні організації та українські міністерства закликають місцеву владу відкрити заклади освіти.
МОН України освоюватиме 200 мільйонів доларів від Світового банку

МОН України освоюватиме 200 мільйонів доларів від Світового банку 06.05.2021

Світовий банк надасть Україні 200 мільйонів доларів США кредиту на модернізацію українських вищих навчальних закладів.
Освіта у часи пандемії: хто винен, якщо дитина не має змоги вчитися онлайн

Освіта у часи пандемії: хто винен, якщо дитина не має змоги вчитися онлайн 29.03.2021

Дистанційне навчання на карантині збільшило соціальну нерівність в Україні. Через брак грошей онлайн школа стала недоступною для деяких дітей. Хто має нести за це відповідальність?
Дитячий омбудсмен пов'язує отруєння і суїциди підлітків з активністю в інтернеті

Дитячий омбудсмен пов'язує отруєння і суїциди підлітків з активністю в інтернеті 19.02.2021

Уповноважений президента України з прав дитини пов'язує останні випадки отруєння дітей таблетками з активністю в інтернеті та недостатньою увагою до них їхніх батьків.
Скандальний суд зобов'язав МОН переглянути підручники з історії

Скандальний суд зобов'язав МОН переглянути підручники з історії 26.01.2021

Окружний адмінсуд Києва, щодо суддів якого розслідує НАБУ, задовольнив позов ексзаступника глави адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова щодо викладу про події Євромайдану. Рішення може бути оскаржене.
Коронавірус, локдаун та онлайн-навчання: якими є реалії української школи

Коронавірус, локдаун та онлайн-навчання: якими є реалії української школи 19.01.2021

Як відбувається дистанційне навчання в українських школах під час нинішнього локдауну? Чи забезпечні учні технікою, а школи - інтернетом?
Чи загрожують зміни в МОН України європейським реформам освіти

Чи загрожують зміни в МОН України європейським реформам освіти 04.12.2020

Керівництво міністерства освіти і науки України має намір змінити структуру свого апарату. Ці плани критикують як загрозу для реформ. DW з'ясовувала, у чому полягають плани МОН і що про них думають в ЄС.
Гаджети й діти: чи варто забороняти смартфони в школах?

Гаджети й діти: чи варто забороняти смартфони в школах? 29.10.2020

Українським школярам можуть заборонити смартфони на уроках. Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді. В Україні це друга спроба обмежити використання гаджетів у школі. Чи буде вона успішною?
Міносвіти України рекомендує відправити школи на канікули з 15 жовтня

Міносвіти України рекомендує відправити школи на канікули з 15 жовтня 11.10.2020

Міносвіти України 12 жовтня надішле рекомендаційний лист до всіх закладів загальної середньої освіти щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня.
Що відомо про нового в. о. міністра освіти і науки

Що відомо про нового в. о. міністра освіти і науки 25.06.2020

Попри громадські протести уряд призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета в. о. міністра освіти і науки України.

Кабмін призначив в.о. міністра освіти України

Кабмін призначив в.о. міністра освіти України 25.06.2020

Уряд України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета в.о. міністра освіти. Раніше профільний комітет Верховної Ради не підтримав призначення його міністром.
ЗНО не для всіх: як оцінюватимуть знання випускників шкіл в Україні

ЗНО не для всіх: як оцінюватимуть знання випускників шкіл в Україні 18.06.2020

Володимир Зеленський пропонує звільнити випускників українських шкіл від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО. Але тим, хто збирається вступати у виші, складати іспит доведеться.
Коронавірус і дезінфекція в українських дитсадках: неперевірена хімія і хаос компетенцій

Коронавірус і дезінфекція в українських дитсадках: неперевірена хімія і хаос компетенцій 08.06.2020

Після послаблення карантинних заходів в Україні запрацювали дитячі садки. Однак нові умови роботи дошкільних закладів викликають чималі занепокоєння фахівців.
Освіта і коронавірус: усе про школу онлайн і ЗНО на карантині (відео)

Освіта і коронавірус: усе про школу онлайн і ЗНО на карантині (відео) 24.04.2020

Через карантин українські школярі та студенти закінчуватимуть навчальний рік дистанційно. Як складатимуть ЗНО випускники та як висталятимуть річні оцінки? В.о. міністра освіти Любомира Мандзюк в інтерв'ю DW.
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