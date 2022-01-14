Міністерство освіти і науки України (МОН України)

Міністерство освіти і науки України є центральним органом влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "МОН України". Міністром освіти і науки України, починаючи від квітня 2016 року є Лілія Гриневич. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.