 Мін′юст США: Розслідування ФБР зв′язків Трампа з Росією не було політично мотивованим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2019

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Мін'юст США: Розслідування ФБР зв'язків Трампа з Росією не було політично мотивованим

Розслідування ФБР зв'язків Дональда Трампа з Росією не було політично мотивованим - до такого висновку дійшли у міністерстві юстиції США. Утім, там визнали, що співробітники Бюро припускалися помилок.

Генеральний інспектор міністерства юстиції США Майкл Хоровітц

Генеральний інспектор міністерства юстиції США Майкл Хоровітц

Міністерство юстиції США не вважає, що здійснене Федеральним бюро розслідувань (ФБР) розслідування зв'язків глави Білого дому Дональда Трампа з Росією було політично мотивованим. Про це йдеться у доповіді генерального інспектора мін'юсту Майкла Хоровітца, яка була оприлюднена у понеділок, 9 грудня.

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Міністерство юстиції США має надати повну версію звіту спецпрокурора Мюллера комітету Палати представників. Демократи хочуть використати матеріали звіту в рамках розслідування щодо можливого імпічменту Трампа. (26.10.2019)

Дональд Трамп не лише тиснув на Володимира Зеленського, але й робив усе, щоб перешкодити розслідуванню цієї справи. Однак для таких випадків передбачений особливий захід - імпічмент, ідеться в звіті демократів. (03.12.2019)

У документі зазначається, що розслідування щодо радників Трампа, яке почалося у 2016 році, відповідало правилам міністерства юстиції США та ФБР. У документі зазначається, що ФБР має підстави розслідувати потенційну загрозу національній безпеці США.

Водночас у звіті звертається увага на помилки, яких у ФБР припустилися під час цього розслідування. Так, сумнівним, з юридичної точки зору, є отримання дозволу на ведення спостереження за колишнім радником передвиборчого штабу Трампа Картером Пейджем.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи доповідь Хоровітца, заявив, що йдеться про "спробу повалення уряду".

Нагадаємо, 5 грудня спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури складання пунктів обвинувачення щодо оголошення імпічменту Дональдові Трампу.

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