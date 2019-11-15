Мін'юст США: Розслідування ФБР зв'язків Трампа з Росією не було політично мотивованим

Міністерство юстиції США не вважає, що здійснене Федеральним бюро розслідувань (ФБР) розслідування зв'язків глави Білого дому Дональда Трампа з Росією було політично мотивованим. Про це йдеться у доповіді генерального інспектора мін'юсту Майкла Хоровітца, яка була оприлюднена у понеділок, 9 грудня.

У документі зазначається, що розслідування щодо радників Трампа, яке почалося у 2016 році, відповідало правилам міністерства юстиції США та ФБР. У документі зазначається, що ФБР має підстави розслідувати потенційну загрозу національній безпеці США.

Водночас у звіті звертається увага на помилки, яких у ФБР припустилися під час цього розслідування. Так, сумнівним, з юридичної точки зору, є отримання дозволу на ведення спостереження за колишнім радником передвиборчого штабу Трампа Картером Пейджем.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи доповідь Хоровітца, заявив, що йдеться про "спробу повалення уряду".

Нагадаємо, 5 грудня спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури складання пунктів обвинувачення щодо оголошення імпічменту Дональдові Трампу.