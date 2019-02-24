 Мін′юст США: Розслідування Мюллера не виявило ознак злочину у діях Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2019

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Мін'юст США: Розслідування Мюллера не виявило ознак злочину у діях Трампа

Звіт спецпрокурора США Роберта Мюллера не містить звинувачень у співпраці Дональда Трампа з Росією під час президентської кампанії 2016 року та у перешкоджанні ним здійснення правосуддя.

Дональд Трамп заявив про своє цілковите виправдання розслідуванням Мюллера

Дональд Трамп заявив про своє "цілковите виправдання" розслідуванням Мюллера

Спецпрокурор Роберт Мюллер та його слідча група не виявили під час розслідування щодо президента США Дональда Трампа та його оточення жодних ознак злочину. Такий висновок містить лист міністра юстиції США Вільяма Барра, направлений у Конгрес США в неділю, 24 березня, передає агенція новин dpa.

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Жодних скоординованих дій з РФ

"Спеціальний прокурор не знайшов доказів, що працівники передвиборчої кампанії Трампа або будь-хто інший, пов'язаний з нею, вступив у змову або координував свої дії з російським урядом, попри численні пропозиції підтримати кампанію Трампа з боку осіб, пов'язаних з Росією", - йдеться зокрема у листі Барра.  

Що стосується іншого предмету розслідування - підозр у тому, що Дональд Трамп перешкоджав правосуддю, то у звіті Мюллера, який процитував Барр, стверджується, що не було встановлено факту скоєння злочину президентом США. Водночас звіт також і не виправдав Трампа у цьому зв'язку. Вирішувати про те, чи скоював Трамп якісь злочинні дії в справі перешкоджання правосуддю, буде міністр юстиції Вільям Барр, йдеться у звіті. Сам Барр наголосив, що для обвинувачення Трампа у перешкоджанні правосуддю наведених у звіті Мюллера доказів недостатньо. 

Білий дім про "виправдання" Трампа

Коментуючи оприлюднену інформацію, у Білому домі у неділю заявили, що висновки міністерства юстиції США стали "повним та цілковитим виправданням" президента Трампа.

"Спеціальний прокурор не знайшов (підтверджень) змови або перешкоджання правосуддю (Данальдом Трампом. - Ред.). Генеральний прокурор Барр та заступник генерального прокурора Розенштейн також встановили, що перешкоджання правосуддю не було.  Висновки міністерства юстиції є повним та цілковитим виправданням президента Сполучених Штатів", - заявила речниця адміністрації президента США Сара Сандерс.

Схвально на лист Барра відреагував у сам Трампа, який написав у своєму Twitter про своє "цілковите виправдання".

Раніше Трамп називав розслідування проти нього "полюванням на відьом" і вважав себе жертвою цькування. Нинішній господар Білого дому так само завжди категорично заперечував свою причетність до будь-якої змови з російським урядом і рішуче відкидав закиди в перешкоджанню правосуддю. Трамп також вказував на конфлікт інтересів між ним та Мюллером.

Щодо Москви, то російське керівництво постійно наголошувало, що жодним чином не втручалося в перебіг виборів у США. Натомість американські спецслужби стверджують протилежне, звинувачуючи Росію в спробах активного втручання в виборчий процес у Сполучених Штатах.

Розслідування під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера тривало майже два роки. В рамках розслідування ймовірного втручання Росії у президентські вибори 2016 року команда спецпрокурора Мюллера видала загалом понад 2,8 тисячі повісток та близько 500 ордерів на обшук. В рамках розслідування було допитано близько 500 свідків. До команди Мюллера входило 19 юристів, а також близько 40 агентів Федерального бюро розслідувань, експертів з розвідки, судових аудиторів та інших фахівців.

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