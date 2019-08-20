 ″Мінськ″ і далі буде використовуватися як імітаційний майданчик - Роман Безсмертний (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.08.2019

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Політика й суспільство

"Мінськ" і далі буде використовуватися як імітаційний майданчик - Роман Безсмертний (відео)

Що відбувається довкола Тристоронньої групи з урегулювання ситуації на Донбасі? І яке майбутнє мінського процесу та "нормандського формату"? Про це інтерв’ю DW з Романом Безсмертним після його звільнення з ТКГ.

Ostukraine Konfliktparteien einigen sich auf neue Waffenruhe (picture-alliance/dpa/Ukrinform)

Роман Безсмертний: не треба дурити людей, що ось-ось вирішимо ситуацію на Донбасі

Ні від перемовин у Мінську, ні від "нормандського формату" Україні поки не слід очікувати вагомих зрушень щодо війни на Донбасу. Ні президент України Володимир Зеленський, ні його оточення не мають відповідного рівня підготовки, а тому не розуміють ситуації. Про це Роман Безсмертний розповів в інтерв’ю DW після того, як Зеленський звільнив його з Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Дивіться повну версію інтерв'ю:

 

 

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Безсмертний: У Мінську домовилися почати правове очищення утримуваних

У Мінську сторони домовилися провести процедури правового очищення осіб для обміну, заявив Роман Безсмертний. Повідомляється, що підтверджене місцеперебування 69 українських громадян. (18.07.2019)  

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