"Мінськ" і далі буде використовуватися як імітаційний майданчик - Роман Безсмертний (відео)

Що відбувається довкола Тристоронньої групи з урегулювання ситуації на Донбасі? І яке майбутнє мінського процесу та "нормандського формату"? Про це інтерв’ю DW з Романом Безсмертним після його звільнення з ТКГ.
Ні від перемовин у Мінську, ні від "нормандського формату" Україні поки не слід очікувати вагомих зрушень щодо війни на Донбасу. Ні президент України Володимир Зеленський, ні його оточення не мають відповідного рівня підготовки, а тому не розуміють ситуації. Про це Роман Безсмертний розповів в інтерв’ю DW після того, як Зеленський звільнив його з Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Дивіться повну версію інтерв'ю:
У Мінську сторони домовилися провести процедури правового очищення осіб для обміну, заявив Роман Безсмертний. Повідомляється, що підтверджене місцеперебування 69 українських громадян. (18.07.2019)
Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна провести переговори щодо врегулювання війни на Дондасі. У Кремлі пообіцяли подумати. Як ставляться до таких переговорів жителі прифронтових районів - у репортажі DW. (09.07.2019)
На Донбасі - великі сподівання на нового президента. Насамперед, люди мріють про мир. Проте бачення того, як зупинити війну, тут дуже різні. Репортаж DW з лінії фронту. (29.05.2019)
У прифронтових районах Донбасу десятки тисяч людей залишаються без питної води. Місцева влада не знає, як напоїти розлючених громадян, а ті від відчаю навіть забули про війну. Репортаж DW. (26.06.2019)
Захист російськомовних громадян - улюблений аргумент Кремля, коли йдеться про виправдання агресії проти України. Росія навіть порушує це питання в ООН. DW запитала, чи дійсно мешканці Донбасу потерпають від українізації. (16.07.2019)