"Мінськ" і далі буде використовуватися як імітаційний майданчик - Роман Безсмертний (відео)

Ні від перемовин у Мінську, ні від "нормандського формату" Україні поки не слід очікувати вагомих зрушень щодо війни на Донбасу. Ні президент України Володимир Зеленський, ні його оточення не мають відповідного рівня підготовки, а тому не розуміють ситуації. Про це Роман Безсмертний розповів в інтерв’ю DW після того, як Зеленський звільнив його з Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Дивіться повну версію інтерв'ю: