 Міжнародні спостерігачі: Народ України заслуговує на повагу до його вибору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2019

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Новини

Міжнародні спостерігачі: Народ України заслуговує на повагу до його вибору

Міжнародні спостерігачі у попередньому звіті визнали перший тур президентських виборів в Україні таким, що відбувся без порушень. Однак їх занепокоїв генеральний прокурор Юрій Луценко.

Представники міжнародних місій спостереження

Представники міжнародних місій спостереження

Вибори президента України у першому турі були конкурентними, надали громадянам широкі можливості для вільного вибору і відзначилися високою явкою людей на виборчі дільниці. Таким є попередній висновок довгострокового спостереження за президентськими виборами в Україні, а також короткотермінового відстеження голосування в першому турі 31 березня міжнародними спостерігачами. Про це в понеділок, 1 квітня, в Києві заявили представники понад двох тисяч спостерігачів від міжнародних місій спостереження Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, парламентської асамблеї ОБСЄ, парламентської асамблеї Ради Європи, парламентської асамблеї НАТО і Європарламенту.

Україна продемонструвала стійкість і прогрес

Голова делегації парламентської асамблеї ОБСЄ у складі 110 спостерігачів в основних обласних центрах України і Києві, депутатка німецького Бундестагу Доріс Барнетт (Doris Barnett) зізналася, що в неї та її колег були занепокоєння через те, що вибори відбувалися в складній ситуації російської агресії в Криму і на Донбасі. "Це було занепокоєння щодо потенційного насильства чи тиску в день виборів. Але день виборів був добре організований і відбувся без правопорушень. Народ України  заслуговує на те, щоб поважати його вибір", - сказала Барнетт. 

Спеціальний координатор ОБСЄ Ілка Канерва

Спеціальний координатор ОБСЄ Ілка Канерва

Закони України створили міцну основу для проведення демократичних виборів, зазначається в оприлюдненій міжнародними спостерігачами заяві. "Це були вільні вибори", - заявив спеціальний координатор ОБСЄ і почесний президент парламентської асамблеї ОБСЄ Ілка Канерва (Ilkka Armas Mikael Kanerva). І він, і всі представники місії міжнародних спостерігачів відзначили безсумнівний успіх України. Водночас в тексті заяви міститься чимало зауважень до виборчого процесу.

Занепокоєння Луценком

Основні свободи під час виборчої кампанії та в день голосування загалом поважалися, кандидати могли вільно проводити кампанію, йдеться у звіті спостерігачів. Проте там відзначені і "численні свідчення купівлі голосів і зловживання державними ресурсами", що підривали довіру виборців. За оцінками спостерігачів, преса була вільною і різноманітною, але висвітлення нею виборчої кампанії не містило в собі глибокого аналізу, часто було упередженим і не надавало рівні можливості всім кандидатам. Рекомендацією спостерігачів стало проведення напередодні другого туру виборів прилюдних дебатів кандидатів в президенти.

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Німецькі політики головним результатом першого туру президентських виборів в Україні називають перемогу демократії. Успіх Володимира Зеленського у Берліні оцінюють як ляпас правлячим елітам. (01.04.2019)

Комік Володимир Зеленський є явним лідером президентських перегонів в Україні. Перший тур був протестним, але у другому люди придивлятимуться до кандидатів пильніше, вважає Бернд Йоганн. (01.04.2019)

У спільної місії спостерігачів викликала занепокоєння пряма участь генерального прокурора України Юрія Луценка в підтримці чинного президента Порошенка. "За словами співрозмовників БДІПЛ ОБСЕ та повідомленням ЗМІ, він з'явився на форумі з висунення нинішнього президента і зробив низку заяв, зокрема на своїй особистій сторінці у Facebook, які поставили під сумнів незалежність його відомства", - йдеться в попередній доповіді місії, цитує "Інтерфакс-Україна".  

Крім того, спостерігачі зазначили, що декілька кандидатів є предметом кримінального розслідування, яке триває, а три розслідування були розпочаті після того, як вони оголосили про свою участь у виборах.

У місії зазначили, що засідання Ради регіонального розвитку, створеної Порошенком у 2015 році, були використані як платформи для кампанії нинішнього президента в різних областях України, і Порошенко здійснив велику кількість офіційних робочих візитів за час виборчої кампанії, часто використовуючи їх для її проведення.

Зауваження до ЦВК

У день голосування виборчі штаби лідера президентських перегонів Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко, яка згідно з екзит-полами посіла третє місце, повідомляли про тисячі зафіксованих ними порушень процедури голосування, підкупу виборців і застосування адмінресурсу. Юлія Тимошенко навіть заявила, що обробка даних з дільниць має засвідчити її вихід в другий тур замість Петра Порошенка. Проте представники спостерігачів від міжнародних організацій ухилися відповідей на запитання журналістів про їхнє ставлення до таких заяв кандидатів.

Хоча виборча кампанія в день першого туру виборів заклала основу для "яскравого другого туру", у спостерігачів є зауваження до роботи Центрвиборчкому. Деякі процесуальні проблеми були відзначені під час підрахунку, а умови для підбиття підсумків іноді були неадекватними. "Є ключові питання, які необхідно вирішити як пріоритетні", - зазначила голова делегації парламентської асамблеї Ради Європи Анжела Сміт.

"Українці продемонстрували свою тверду прихильність демократичним та євроатлантичним цінностям. Я бачив ентузіазм громадян усіх вікових груп, які беруть участь у виборчому процесі в значній кількості", - сказав голова делегації парламентської асамблеї НАТО Міхал Щерба. Міжнародні спостерігачі визнали, що вимушена неучасть у виборах українців з Криму та окупованих територій Донбасу, а також багатьох українців, які перебували в Росії, вплинула на результат голосування. Проте, за оцінкою спостерігачів, цей вплив не став ані значним, ані вирішальним.

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