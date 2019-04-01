Міжнародні спостерігачі закликали Зеленського і Порошенка до дебатів

Перший тур виборів президента України, що відбувся 31 березня, проводився прозоро й ефективно, переважно відповідно до українських законів і міжнародних стандартів, а незначні порушення не вплинули на результати волевиявлення громадян. Про це у вівторок, 2 квітня, заявили у міжнародній місії ENEMO зі спостереження за проведенням виборів.

"Український народ, на нашу думку, має пишатися цими виборами, тому що вони були насправді вільними і конкурентними і те, як вони були проведені, показує, що Україна рухається в правильному напрямі", - сказав голова місії ENEMO Златко Вуйович на прес-конференції у вівторок у Києві.

Спостерігачі ENEMO також переконані, що Центральна виборча комісія України (ЦВК) діяла під час першого туру виборів професійно та відповідно до свого мандата. "ЦВК діяла відповідно до свого мандата професійно та колегіально", - цитує агенція "Інтерфакс-Україна" повідомлення міжнародної місії. Також спостерігачі зазначили, що офіційні засідання ЦВК зазвичай були відкритими для уповноважених осіб.

Водночас в ENEMO повідомили, що "ЦВК поставила під сумнів право зареєстрованих українських спостерігачів бути присутніми на сесіях ЦВК" і поскаржились, що у Центрвиборчкомі відсутній загальнодоступний реєстр скарг, через що недоступний зміст скарг і запитів.

Дебати необхідні

Також в ENEMO наголосили, що дебати між кандидатами в президенти України, які вийшли до другого туру, надзвичайно важливі для передвиборчої кампанії. "Важливість дебатів складно переоцінити, незважаючи на їх відсутність перед першим туром, кампанія все-таки була конкурентною. Ми закликаємо і наголошуємо, що дебати перед другим туром надзвичайно важливі для передвиборчої кампанії", - сказав експерт місії ENEMO з питань виборів П'єр Петьє на прес-конференції в Києві.

Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) була другою за кількістю серед міжнародних спостерігачів на виборах в Україні. Від неї за виборами спостерігали 373 особи.

Посли G7 схвалили висновки ОБСЄ щодо виборів в Україні

Крім того, посли країн Великої сімки (G7) вітають попередні висновки місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ про проведення першого туру президентських виборів в Україні, зазначено в повідомленні, опублікованому на сторінці послів G7 у Києві в мікроблозі Twitter.

"Посли G7 вітають попередні висновки ОБСЄ та Бюро з демократичних інститутів і прав людини і відзначають, що перший тур президентських виборів в Україні, проведений 31 березня, пройшов у конкурентній боротьбі і в цілому в мирній і безпечній обстановці", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні у місії спостерігачів ПА ОБСЄ на виборах в Україні заявили, що перший тур виборів президента України був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення.