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Міжнародні авіалінії України (МАУ)

Міжнародні авіалінії України (МАУ) - приватна українська авіакомпанія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міжнародні авіалінії України (МАУ)"

Збитий боїнг МАУ: міжнародна группа відмовилась від переговорів через саботаж Ірану

Збитий боїнг МАУ: міжнародна группа відмовилась від переговорів через саботаж Ірану 06.01.2022

Представники Швеції, Великобританії, України та Канади домагатимуться компенсацій за знищення літака у міжнародних судах.
Збиття літака МАУ: Канада постановила виплатити 75 мільйонів євро компенсацій

Збиття літака МАУ: Канада постановила виплатити 75 мільйонів євро компенсацій 04.01.2022

Рішенням канадського суду шістьом сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ над Тегераном присудили виплату у розмірі майже 75 мільйонів євро. Поки не зрозуміло, як саме постраждалі отримають кошти від Ірану.

Збиття літака МАУ: міжнародна група закликала Іран сплатити репарації

Збиття літака МАУ: міжнародна група закликала Іран сплатити репарації 25.11.2021

Україна, Канада, Швеція та Великобританія закликали Іран провести переговори щодо репарацій за збиття літака МАУ над Тегераном до кінця цього року. Нині Іран, за даними чотирьох країн, уникає таких переговорів.

Збиття літака МАУ: посол України не бере участі в судовому засіданні в Ірані

Збиття літака МАУ: посол України не бере участі в судовому засіданні в Ірані 22.11.2021

Українська сторона наразі не отримала запитувані документи та інформацію у справі щодо збиття Іраном літака МАУ, тому вважає недоцільною участь посла у судовому засіданні щодо цієї справи в Ірані.

Літаки для Зеленського. Чи потрібна Україні державна авіакомпанія

Літаки для Зеленського. Чи потрібна Україні державна авіакомпанія 30.08.2021

Володимир Зеленський заявив про створення українського національного авіаперевізника вже до кінця цього року. Однак літаки "Антонова" туди не братимуть. Чи корисний такий крок для України?

Уряд Канади опублікував звіт щодо збиття Іраном літака МАУ

Уряд Канади опублікував звіт щодо збиття Іраном літака МАУ 25.06.2021

Звіт канадської групи судових експертів підтверджує, що цивільні та військові органи влади Ірану несуть повну відповідальність за збиття літака.
МАУ поки не відновлюватиме рейси до Польщі через необхідність обльоту Білорусі

МАУ поки не відновлюватиме рейси до Польщі через необхідність обльоту Білорусі 06.06.2021

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" планувала відновити рейси до Польщі з 18 червня.
Іран заперечує рішення суду в Канаді щодо збиття літака МАУ

Іран заперечує рішення суду в Канаді щодо збиття літака МАУ 21.05.2021

Іран відкидає рішення вищого суду Онтаріо, який вважає збиття літака МАУ під Тегераном у 2020 році "актом тероризму".
Суд у Канаді допустив, що збиття Іраном літака МАУ було терактом

Суд у Канаді допустив, що збиття Іраном літака МАУ було терактом 21.05.2021

Суд у Канаді постановив, що збиття літака МАУ Іраном було навмисним, і назвав його "актом тероризму". Це відкриває шлях до можливої ​​компенсації сім'ям жертв.
Збиття літака МАУ: в Ірані обвинувачують 10 чиновників

Збиття літака МАУ: в Ірані обвинувачують 10 чиновників 06.04.2021

Десятьом чиновникам в Ірані висунули звинувачення у зв'язку зі справою про збиття літака авіакомпанії МАУ в січні 2020 року.

Нові бізнес-ідеї українських авіаперевізників на тлі пандемії (19.03.2021) 19.03.2021

Як і багато інших авіакомпаній у світі, українські авіаперевізники сильно постраждали від пандемії. За даними Центру транспортних стратегій, торік обсяг пасажирських перевезень в Україні скоротився на 64%. Авіакомпанії вдаються до креативних способів утриматися "на льоту". Дивіться самі!
Іран назвав винних у збитті літака МАУ, офіційний Київ обурений

Іран назвав винних у збитті літака МАУ, офіційний Київ обурений 17.03.2021

Причиною збиття літака авіакомпанії МАУ в січні 2020 року стала помилка оператора системи ППО, йдеться в остаточному звіті, оприлюдненому Тегераном. Глава МЗС України розкритикував звіт.
Доповідачка ООН звинуватила Іран у приховуванні обставин збиття літака МАУ

Доповідачка ООН звинуватила Іран у приховуванні обставин збиття літака МАУ 23.02.2021

Спецдоповідачка ООН з питань позасудових страт вважає, що невідповідності в офіційних заявах Тегерана ніби спеціально мають "створити максимум плутанини і мінімум ясності".
Київ хоче отримати запис розмови щодо збиття Іраном літака МАУ

Київ хоче отримати запис розмови щодо збиття Іраном літака МАУ 10.02.2021

У Офісі генпрокурора висловили сподівання, що Канада не затягуватиме із передачею українській стороні запису розмови.

Глава МЗС Ірану не виключав навмисного збиття літака МАУ - CBC News

Глава МЗС Ірану не виключав навмисного збиття літака МАУ - CBC News 10.02.2021

Уряд Канади вивчає запис розмови, під час якої особа, ідентифікована ЗМІ як глава МЗС Ірану, не виключає версію про навмисне збиття літака МАУ, повідомляє CBC News.
Роковини катастрофи літака МАУ: п'ять країн звернулися до Ірану

Роковини катастрофи літака МАУ: п'ять країн звернулися до Ірану 08.01.2021

Україна, Афганістан, Велика Британія, Канада і Швеція закликали Іран надати повне пояснення подій і рішень, які призвели до збиття рейсового літака МАУ біля Тегерана рік тому.
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