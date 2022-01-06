Міжнародні авіалінії України (МАУ)

Нові бізнес-ідеї українських авіаперевізників на тлі пандемії (19.03.2021)

Як і багато інших авіакомпаній у світі, українські авіаперевізники сильно постраждали від пандемії. За даними Центру транспортних стратегій, торік обсяг пасажирських перевезень в Україні скоротився на 64%. Авіакомпанії вдаються до креативних способів утриматися "на льоту". Дивіться самі!