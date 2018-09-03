 Міжнародних експертів для Антикорупційного суду України вже знайшли | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 05.09.2018

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Україна

Міжнародних експертів для Антикорупційного суду України вже знайшли

Міжнародні донори знайшли кандидатів у Раду міжнародних експертів, яка разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України обиратиме суддів до Вищого антикорупційного суду. Їхні прізвища оголосять після 14 вересня.

Symbolbild Justitia Justiz Gerichtigkeit (picture-alliance/dpa)

Міжнародні донори знайшли кандидатів в Раду міжнародних експертів, яка разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ) добиратиме суддів до Вищого антикорупційного суду. Про це в інтерв'ю DW повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії України Сергій Козьяков у середу, 5 вересня.

За його словами, ВККСУ попросила надіслати свої пропозиції щодо кандидатів в Раду міжнародних експертів. З Києва зверталися, зокрема, до Європейського Союзу, Ради Європи, ОБСЄ, Міжнародного валютного фонду - загалом до 15 організацій. "Вони зараз спілкуються у своєму середовищі щодо кандидатів. Вони їх знайшли. Я знаю, що там є оптимізм щодо прізвищ і кількості кандидатів", - зауважив Козьяков. Він не назвав прізвища кандидатів у Раду міжнародних експертів. Козьяков повідомив, що остаточні пропозиції щодо кандидатів міжнародні організації мають надіслати до 14 вересня, і усі прізвища будуть оприлюднені відразу по завершенні цього терміну. "Їх буде 12 або більше, щоб Вища кваліфікаційна комісія суддів України вибрала шістьох, які працюватимуть в Раді міжнародних експертів. Якщо буде два кандидати на одне місце, буде добре. Комісія визначатиметься шляхом голосування", - пояснив Козьяков. 

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Застереження громадськості прийматимуться

Голова ВККСУ додав, що при виборі міжнародних експертів, які разом з членами ВККСУ відбиратимуть суддів для Вищого антикорупційного суду України, закон не визначає обов’язковості коментарів чи висновків про кандидатів в Раду міжнародних екскретів, окрім членів комісії. Однак Козьяков переконує, що комісія прийматиме всі зауваження та застереження від громадськості про кандидатів.

Рада міжнародних експертів за своєю функцією є допоміжним органом ВККСУ. Міжнародні експерти братимуть участь в оцінці доброчесності кандидатів до Вищого антикорупційного суду та матимуть повноваження ініціювати припинення участі в конкурсі недоброчесних кандидатів.

Крім того, Сергій Козьяков він повідомив, що станом на 4 вересня документи на конкурс у Вищий антикорупційний суд подали 28 осіб. Вакантними є 39 посад суддів у цьому суді. Документи від кандидатів комісія приймає до 14 вересня включно.

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