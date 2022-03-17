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Міжнародна федерація футболу (ФІФА)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ФІФА".

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) об'єднує під своїм дахом національні та континентальні футбольні асоціації. ФІФА є найбільшою спортивною організацією світу. Її штаб-квартира розташована в швейцарському місті Цюріху. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Новим футболістам з України в Німеччині дозволять грати з наступного сезону

Новим футболістам з України в Німеччині дозволять грати з наступного сезону 17.03.2022

Німецькі футбольні клуби через війну понадстроково укладатимуть контакти з гравцями з України та Росії, але гратимуть в турнірах вони вже з наступного сезону.

Світовий спорт відреагував на війну в Україні жорсткими санкціями проти Росії (05.03.2022) 05.03.2022

Світовий спорт відреагував жорсткими санкціями на вторгнення РФ до України. Відвернулися від Росії футбол, баскетбол, фігурне катання, шахи, хокей... Зібрали всі основні заходи в одному відео.
Збірна Росії з футболу гратиме без прапора та гімну - ФІФА

Збірна Росії з футболу гратиме без прапора та гімну - ФІФА 27.02.2022

ФІФА запровадила проти російської збірної з футболу низку санкцій. Заборонено грати під егідою ФІФА на території Росії, а команда гратиме без прапора та гімну.

Австрійський історик про перейменування стадіону в Тернополі: Це запрограмований конфлікт

Австрійський історик про перейменування стадіону в Тернополі: "Це запрограмований конфлікт" 23.03.2021

Яких наслідків варто очікувати від перейменування на честь Шухевича міського стадіону Тернополя і чи можливо відокремити спорт від політики? Про це DW розпитала віденського дослідника історії спорту Ґеорґа Шпіталера.

До президента ФІФА звернулися через стадіон імені Шухевича в Тернополі

До президента ФІФА звернулися через стадіон імені Шухевича в Тернополі 17.03.2021

Центр Симона Візенталя закликав президента ФІФА Джанні Інфантіно винести питання щодо стадіону в Тернополі на порядок денний Конгресу ФІФА у травні цього року.
У Швейцарії висунули нові обвинувачення Блаттеру і Платіні

У Швейцарії висунули нові обвинувачення Блаттеру і Платіні 28.11.2020

Розслідування стосовно ексочільників ФІФА і УЄФА ведуть тепер ще й "за підозрою в шахрайстві", повідомили у Федеральній прокуратурі Швейцарії.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно заразився коронавірусом

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заразився коронавірусом 27.10.2020

Джанні Інфантіно отримав позитивний результат тесту на коронавірус і пішов на карантин.
Швейцарська прокуратура відкрила провадження проти президента ФІФА Інфантіно

Швейцарська прокуратура відкрила провадження проти президента ФІФА Інфантіно 30.07.2020

Проти президента ФІФА Джанні Інфантіно відкрито провадження через таємні зустрічі з керівником Федеральної прокуратури країни Міхаелем Лаубером.
Ексбос ФІФА переконаний, що ЧС-2022 все-таки пройде в Катарі

Ексбос ФІФА переконаний, що ЧС-2022 все-таки пройде в Катарі 03.05.2020

Експрезидент ФІФА Зепп Блаттер переконаний, що Чемпіонат світу з футболу 2022 року відбудеться в Катарі, незважаючи на закиди американських правоохоронців.
Футбольний ЧС-2006: швейцарці псують німцям літню казку

Футбольний ЧС-2006: швейцарці псують німцям "літню казку" 09.03.2020

Чемпіонат світу з футболу 2006 року став для ФРН справжнім святом. Однак у "літньої казки" є темний бік. У Швейцарії починається процес у справі ексчиновників Німецького футбольного союзу, який звинувачують у шахрайстві.
Мессі ушосте отримав Золотий м'яч

Мессі ушосте отримав "Золотий м'яч" 02.12.2019

За кількістю отриманих "Золотих м'ячів" Ліонель Мессі випередив Кріштіану Роналду. У вересні цього року Мессі було визнано також найкращим футболістом сезону за версією ФІФА.
У Болгарії затримали футбольних фанів за расистські витівки на стадіоні

У Болгарії затримали футбольних фанів за расистські витівки на стадіоні 16.10.2019

Болгарська поліція ідентифікувала 15 футбольних уболівальників, які брали участь у расистських актах на стадіоні у Софії під час матчу 14 жовтня. Шістьох з них затримано під час рейду.

FIFA вшосте визнала Ліонеля Мессі гравцем року

FIFA вшосте визнала Ліонеля Мессі гравцем року 24.09.2019

Ліонель Мессі отримав нагороду The Best FIFA Football Awards як "найкращий гравець" минулого сезону. Він також увійшов до символічної збірної світу за версією ФІФА.
Адвокат Платіні запевняє, що про арешт експрезидента УЄФА не йдеться

Адвокат Платіні запевняє, що про арешт експрезидента УЄФА не йдеться 18.06.2019

Колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні лише викликали на допит як свідка в антикорупційному розслідуванні, запевнив його адвокат. За його словами, під час допиту Платіні чітко відповів на всі запитання.
Джанні Інфантіно переобраний президентом ФІФА

Джанні Інфантіно переобраний президентом ФІФА 05.06.2019

Переобраний на новий термін президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що за час його керівництва доходи організації значно збільшились.
Коментар: Жадібність руйнує футбол

Коментар: Жадібність руйнує футбол 05.11.2018

Таємні плани щодо створення Суперліги, жадоба наживи та небачена брехня - серія нещодавно викритих скандалів навколо футболу демонструє цілком новий масштаб комерціалізації, вважає Йоша Вебер.
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