Міжнародна федерація футболу (ФІФА)

Футбольний ЧС-2006: швейцарці псують німцям "літню казку"

Чемпіонат світу з футболу 2006 року став для ФРН справжнім святом. Однак у "літньої казки" є темний бік. У Швейцарії починається процес у справі ексчиновників Німецького футбольного союзу, який звинувачують у шахрайстві.