Міжнародна слідча група у справі MH17

Суд щодо MH17: що родичі загиблих скажуть в Гаазі (відео)

У Гаазькому суді відновлюються слухання у справі про збитий "боїнг" у небі над Донбасом. Найемоційніша частина процесу - виступи рідних жертв авіакатастрофи. Які їхні очікування і як довго ще триватиме весь процес?