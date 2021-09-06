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Міжнародна слідча група у справі MH17

Міжнародна слідча група у справі MH17 - Joint Investigation Team (JIT) - займається розслідуванням збиття літака Boeing рейсу MH17.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міжнародна слідча група у справі MH17".

Суд щодо MH17: що родичі загиблих скажуть в Гаазі (відео)

Суд щодо MH17: що родичі загиблих скажуть в Гаазі (відео) 06.09.2021

У Гаазькому суді відновлюються слухання у справі про збитий "боїнг" у небі над Донбасом. Найемоційніша частина процесу - виступи рідних жертв авіакатастрофи. Які їхні очікування і як довго ще триватиме весь процес?

Слідчі просять жителів Курська поділитися будь-якою інформацією про MH17

Слідчі просять жителів Курська поділитися будь-якою інформацією про MH17 02.09.2021

За даними слідчих, саме з Курська відправили ЗРК "Бук", який збив малайзійський літак. Слідчі попросили жителів міста надати будь-які фото- і відеоматеріали, що стосуються справи.
У Донецьку заарештували одного з підозрюваних у збитті MH17 - ЗМІ

У Донецьку "заарештували" одного з підозрюваних у збитті MH17 - ЗМІ 14.05.2020

Українця Леоніда Харченка, якого підозрюють у збитті Boeing-777 рейсу МН17, "взяли під варту" в Донецьку, повідомляє ВВС з посиланням на власні джерела.
Bellingcat: Ще один причетний до збиття МН17 - генерал-полковник ФСБ

Bellingcat: Ще один причетний до збиття МН17 - генерал-полковник ФСБ 28.04.2020

Bellingcat заявляє, що ідентифіковано ще одного причетного до трагедії авіарейсу МН17 в небі над Донбасом як генерал-полковника ФСБ Андрія Бурлаку.
Адвокат потерпілих у справі MH17: Гадаю, ми почуємо в суді прізвище Путіна

Адвокат потерпілих у справі MH17: Гадаю, ми почуємо в суді прізвище Путіна 10.03.2020

На суді у Нідерландах говоритимуть про роль російського президента Володимира Путіна і його оточення у збитті лайнера у небі над Донбасом, спрогнозував у розмові з DW Джеррі Скіннер, адвокат родичів загиблих.
Катастрофа MH17: суд у Нідерландах та роль України в розслідуванні (відео)

Катастрофа MH17: суд у Нідерландах та роль України в розслідуванні (відео) 09.03.2020

У Нідерландах розпочався суд щодо збитого над Донбасом літака рейсу MH17. Яку роль відіграли українські слідчі у розслідуванні JIT, яке встановило, що Boeing було збито російською ракетою "Бук"?
Справа МН17: слідчу групу від України очолив заступник генпрокурора

Справа МН17: слідчу групу від України очолив заступник генпрокурора 08.03.2020

Правоохоронні органи України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії домовилися продовжити роботу Міжнародної слідчої групи, що розслідує трагедію рейсу МН17. Слідчу групу від України очолив Гюндуз Мамедов.
Катастрофа МН17: Україна продовжить роботу в Міжнародній слідчій групі

Катастрофа МН17: Україна продовжить роботу в Міжнародній слідчій групі 02.03.2020

Українські слідчі продовжать роботу в Міжнародній слідчій групі з розслідування катастрофи МН17. Угоду про продовження роботи підпишуть до кінця тижня, заявив генпрокурор Руслан Рябошапка.
Справа MH17: Нідерланди звинуватили Росію в порушенні конвенції про екстрадицію

Справа MH17: Нідерланди звинуватили Росію в порушенні конвенції про екстрадицію 02.12.2019

Російська сторона в порушення Європейської конвенції про видачу правопорушників свідомо дозволила Володимиру Цемаху опинитися за межами Росії, заявили в прокуратурі Нідерландів.
Справу про катастрофу MH17 частково передано до суду в Гаазі

Справу про катастрофу MH17 частково передано до суду в Гаазі 29.11.2019

Частина обвинувального висновку у справі про збитий в 2014 році над Донбасом Boeing перебуває в розпорядженні суддів окружного суду Гааги. У березні 2020 року там почнеться суд над обвинуваченими в катастрофі лайнера.
Що думає про Росію й Україну родич жертв MH17

Що думає про Росію й Україну родич жертв MH17 29.11.2019

"Всі впевнені, що я ненавиджу росіян", - говорить Піт Плуг, глава фонду жертв збитого в 2014 році над Донбасом "Boeing 777". DW поговорило з ним перед початком кримінального суду в Гаазі.
Коментар: У справі МН17 Європа повірить суду, а не Кремлю

Коментар: У справі МН17 Європа повірить суду, а не Кремлю 16.11.2019

Нові дані Міжнародної слідчої групи щодо збитого малайзійського "Боїнга" завдадуть серйозного репутаційного удару по російській верхівці, вважає Костянтин Еггерт.
Фінансування тероризму і дискримінація: які шанси України проти Росії в Гаазі (відео)

Фінансування тероризму і дискримінація: які шанси України проти Росії в Гаазі (відео) 15.11.2019

На тлі нових доказів причетності Росії до збиття MH17, наскільки зросли шанси України виграти справу проти РФ у Міжнародному суді ООН? Суд у Гаазі підтвердив юрисдикцію у розгляді позову України до Росії. Що це означає?
Берлін вважає вагомими нові звинувачення на адресу Кремля у справі MH17

Берлін вважає вагомими нові звинувачення на адресу Кремля у справі MH17 15.11.2019

Звинувачення на адресу російської влади є дуже серйозними і вона повинна допомогти розслідувати катастрофу МН17, заявили в міністерстві закордонних справ Німеччини.
Нові дані в справі MH17: що стало відомо про роль Росії на Донбасі

Нові дані в справі MH17: що стало відомо про роль Росії на Донбасі 15.11.2019

Міжнародна слідча група, яка розслідує справу про катастрофу літака Boeing, що летів рейсом MH17, оприлюднила записи телефонних розмов сепаратистів зі Сходу України з військовими РФ і чиновниками Кремля.
Справа MH17: нові дані про зв'язки між екслідерами ДНР та російською владою

Справа MH17: нові дані про зв'язки між екслідерами "ДНР" та російською владою 14.11.2019

Міжнародна слідча група з розслідування катастрофи MH17 з'ясувала, що в 2014 році керівництво "ДНР" мало прямі контакти з призначеним РФ керівником Криму Сергієм Аксьоновим та помічником Путіна Владиславом Сурковим.
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