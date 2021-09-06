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Міжнародна слідча група у справі MH17 - Joint Investigation Team (JIT) - займається розслідуванням збиття літака Boeing рейсу MH17.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Міжнародна слідча група у справі MH17".
На тлі нових доказів причетності Росії до збиття MH17, наскільки зросли шанси України виграти справу проти РФ у Міжнародному суді ООН? Суд у Гаазі підтвердив юрисдикцію у розгляді позову України до Росії. Що це означає?
Міжнародна слідча група з розслідування катастрофи MH17 з'ясувала, що в 2014 році керівництво "ДНР" мало прямі контакти з призначеним РФ керівником Криму Сергієм Аксьоновим та помічником Путіна Владиславом Сурковим.